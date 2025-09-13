BitMEX Kurucu Ortağı Hayes: Bitcoin Yatırımcıları Kısa Vadeli Beklentilerden Vazgeçmeli

BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes, Bitcoin yatırımcılarına kısa vadeli düşünce tarzını bırakmaları ve abartılı beklentiler peşinde koşmamaları çağrısında bulundu.

Kyle Chasse ile yaptığı son röportajda Hayes, Bitcoin’i hisse senetleri veya altın ile rekor seviyelerle karşılaştırma takıntısının yanlış olduğunu ve Bitcoin’in uzun vadeli değerini yanlış anlama yansıttığını belirtti.

“Bitcoin alıp ertesi gün Lamborghini almayı bekliyorsanız, muhtemelen likide oluyorsunuz,” diyen Hayes, özellikle yeni yatırımcıların sabırsızlığını eleştirdi.

Hayes, yatırımcıları sabırlı olmaya ve Bitcoin’i uzun vadeli bir değer saklama aracı olarak görmeye teşvik etti.

Bitcoin, Hisse Senetleri ve Altının Gerisinde Kaldı

Bitcoin şu anda 115.898 dolardan işlem görüyor ve 14 Ağustos’ta ulaştığı 124.100 dolarlık rekor seviyesinin altında kalıyor.

Bu sırada S&P 500 ve altın bu hafta yeni rekorlar kırdı; sırasıyla 6.587 ve 3.674 dolara ulaşarak, Bitcoin’in son haftalarda neden bu ivmeyi yakalayamadığı sorularını gündeme getirdi.

Ancak BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes, bu karşılaştırmaları geçersiz buluyor. Bitcoin’in diğer varlık sınıflarıyla benzer küresel sermaye akışlarını çekip çekmediğine dair soruya yanıt verirken Hayes, “Bu sorunun varsayımı yanlış” dedi.

Hayes, enflasyon düzeltilmiş olarak bakıldığında çoğu geleneksel piyasanın geride kaldığını savundu. “Altın ile konut piyasasını düzelttiğinizde, 2008 seviyelerine bile yaklaşmıyor,” ifadelerini kullandı.

S&P 500’ün bile altına göre daha zayıf göründüğünü belirten Hayes, “Bitcoin ile düzelttiğinizde grafikte bile görünmüyor,” dedi. Kısa vadeli volatiliteye rağmen Hayes, Bitcoin’in zaman içinde diğer varlıkları geride bırakacağı inancını sürdürüyor.

Nisan 2025’te Hayes, Bitcoin’in yıl sonuna kadar 250.000 dolara ulaşabileceğini öngördü. Bu tahmin, birkaç hafta sonra Unchained Market Araştırma Direktörü Joe Burnett tarafından da doğrulandı.

Hayes’e göre Bitcoin, kısa vadeli kazanç değil, uzun vadeli bir strateji oyunu.

Buna rağmen, genç erkekler kripto sahipliğinde dominant demografi olarak öne çıkıyor ve dijital varlıkları yalnızca yatırım aracı değil, hızlı servet kazanma yolu olarak görüyor.

2026’da 1 Milyon Dolarlık Bitcoin ABD Ekonomik Krizine İşaret Edebilir

Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, yakın vadede Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşabileceğine dair tahminlere itiraz etti ve böyle bir yükselişin kripto başarısı yerine muhtemelen ABD ekonomisinin çöküşünü yansıtacağını vurguladı.

Novogratz, Coin Stories podcast’inde Natalie Brunell’a yaptığı açıklamada, “Gelecek yıl için milyon dolarlık Bitcoin fiyatını destekleyenler var, ben de diyorum ki, ancak ülke olarak ciddi bir kriz içindeysek oraya varırız.” dedi ve ekledi:

“Daha stabil bir ABD’de daha düşük bir Bitcoin fiyatına sahip olmayı, 1 milyon doları tercih etmeye yeğlerim.”

Novogratz, aşırı para değer kayıplarının genellikle alternatif güvenli limanlara talebi artırdığını ve dijital altın olarak anılan Bitcoin’in ekonomik çalkantılara karşı bir koruma işlevi gördüğünü açıkladı. Ancak, bu tür koşulların sivil toplum üzerinde maliyet yaratacağını da ekledi.

Buna karşın, Eric Trump, hükümetler ve büyük kurumlar tarafından artan talebi gerekçe göstererek 1 milyon dolarlık Bitcoin öngörüsünü tekrarladı.