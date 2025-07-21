Bitcoin Fiyat Tahmini: Yeni Rekorlar İçin Gözler Bu Kritik Seviyede!

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Bitcoin son haftalarda 98.000 dolardan 123.000 dolara uzanan güçlü yükselişinin ardından konsolidasyon sürecine girmiş durumda. Teknik analizler, BTC’nin şu an yükseliş yönlü bir “boğa flaması” formasyonu içinde hareket ettiğine işaret ediyor.

Yazım sırasında 117.000 dolar civarında işlem gören Bitcoin, 116.000 dolar seviyesinin üzerinde destek bulmayı sürdürüyor. Analistler, BTC’nin 120.000 – 123.000 dolar aralığındaki direnç bölgesini kırması halinde, fiyatın tüm zamanların en yüksek seviyelerini test edebileceğini belirtiyor.

119 Bin Dolar Destek Seviyesi Korunursa, Bitcoin 125 Bin Dolar Direncini Kırmayı Hedefleyecek

Grafik analizleri, Bitcoin’in 2023’ten beri tekrarlayan bir paterni takip ettiğini ortaya koyuyor. Bu patern, birkaç haftalık konsolidasyon dönemlerinin ardından genellikle yaklaşık %50’lik yükselişlerle sonuçlanan güçlü boğa hareketleriyle karakterize ediliyor.

Bitcoin has been doing the same thing since 2023.



50% up -> consolidate -> 50% up. 🔁



Next consolidation range: $135k – $165k.



Let's go. 🚀 #Bitcoin #BTC pic.twitter.com/Mj2OaqJkP3 — dmanAG (@dman_AG) July 18, 2025

Nisan ayının dip seviyelerinden güncel fiyatlara kadar süren rallide de benzer bir hareket gözlemlenmişti. Bu yerleşik paterni sürdürerek, Bitcoin şu anki seviyelerde yerel dip noktasını oluşturmuş durumda ve geçen haftaki düzeltmenin ardından yeni bir yükseliş dalgası için hazır görünüyor.

CryptoQuant’ın analizine göre, Bitcoin madencileri son konsolidasyon sürecinin başlıca satışçıları oldu.

Madencilik cüzdanlarından Bitcoin çıkışlarını temsil eden toplam madenci satışları, 15 Temmuz’da 16.000 BTC ile zirve yaparak, 7 Nisan’dan bu yana görülen en yüksek çıkış seviyesine ulaştı.

Kaynak: CryptoQuant

Teknik analist CryptoMitchX ise satış baskısının artık ciddi şekilde azaldığını belirtiyor ve bu haftanın başında ABD piyasaları açılırken, kripto para mevzuatındaki gelişmeler ve Başkan Trump’ın kripto paralara yönelik iyimser açıklamalarının etkisiyle BTC’nin 125.000 dolara doğru güçlü bir ralli yapacağını öngörüyor.

Eğer 125.000 dolar direnci başarıyla aşılırsa, Bitcoin’in orta vadede ulaşması mümkün görülen 133.000–140.000 dolar aralığına doğru bir sonraki yükseliş dalgasını başlatabileceği ifade ediliyor.

#Bitcoin – What’s Next?



The Big Sunday Report, All You Need to Know



🚩 Technical and Psychological Analysis: In last week Sunday report I told you we would see a small drawback since we had just broken out from a descending broadening wedge. As you can see, it happened exactly… pic.twitter.com/CyKiXo2MQt — Mr. Wall Street (@mrofwallstreet) July 20, 2025

Bitcoin Teknik Analizi 125 Bin Dolar Direncinin Kırılacağını İşaret Ediyor

Teknik açıdan bakıldığında, Bitcoin (BTC/USDT) günlük grafiği güçlü rallinin ardından 116.000 ile 121.000 dolar arasında bir konsolidasyon (sıkışma) dönemi gösteriyor.

Fiyat şu anda yaklaşık 119.000 dolar civarında işlem görüyor ve piyasa, beklenen 125.000 dolarlık tarihi zirvenin hemen altında dar bir dağıtım aralığı oluşturmuş durumda.

Yaklaşık 105.000–110.000 dolar bölgesinde bulunan Adil Değer Açığı (Fair Value Gap – FVG) ise, derin geri çekilmeleri sınırlayan yapısal bir destek seviyesi olarak görev yapıyor.

Kaynak: TradingView

Momentum göstergeleri, sürekli artan dipler ve 66–68 aralığındaki RSI değerleriyle, aşırı alım seviyelerine ulaşmadan ilave yukarı yönlü potansiyel olduğunu işaret ediyor.

Fiyat, FVG seviyesine veya daha düşük konsolidasyon sınırlarına kısa bir geri çekilme yaşarsa, 121.000 dolar üzerinde kararlı bir kırılma Bitcoin’i 125.000 dolara taşıyabilir ve bu seviyenin üzerine çıkarak yeni rekorlar getirebilir.

Bitcoin Hyper Fırlıyor: %241 Staking Getirisiyle 3,9 Milyon Dolar Yatırım Çekti

Bitcoin rallisi yavaşlarken, yatırımcılar daha küçük ve hızlı hareket eden projelere yöneliyor — ve Bitcoin Hyper (HYPER) bu alanda öne çıkıyor.

Bitcoin Layer-2 olarak geliştirilen bu yeni proje, BTC’yi daha hızlı ve daha ucuz kullanılabilir hale getirmeyi hedefliyor; ayrıca modern merkeziyetsiz uygulamalara (dApp’lere) destek sunuyor.

Kaynak: Bitcoin Hyper

Proje, devam eden ön satış sürecinde token fiyatı sadece 0,01235 dolarken şimdiden 3,9 milyon dolardan fazla fon topladı.

HYPER, %241’e varan staking ödülleri sunarak, şu anda en cazip erken aşama yatırım fırsatlarından biri haline geldi.

Yatırımcılar, ön satışa Bitcoin Hyper resmi web sitesi veya Best Wallet uygulaması üzerinden katılabilir; proje ile ilgili güncellemeler X (Twitter) ve Telegram kanallarında paylaşılıyor.