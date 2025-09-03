Bitcoin ETF’leri Yükselirken Ethereum ETF’lerinden Çıkış Hız Kazanıyor – Kurumsallar BTC’ye Geri mi Dönüyor?

Spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF’ler) tekrar gündeme oturdu ve net 332,7 milyon dolarlık giriş gördü. Bu sırada Ethereum fonları ise ciddi çıkışlar yaşadı. Bu gelişme, Ağustos boyunca ETF akımlarında Ethereum’un baskın olduğu dönemin ardından Bitcoin’e olası bir rotasyon işareti olarak yorumlanıyor.

SoSoValue verilerine göre, Fidelity’nin FBTC fonu 132,7 milyon dolarlık girişle öne çıktı, bunu 72,8 milyon dolarla BlackRock’ın IBIT fonu takip etti. Grayscale, Ark & 21Shares, Bitwise, VanEck ve Invesco gibi diğer ihraççılar da artış kaydetti.

Buna karşılık, Ethereum ürünleri günlük net 135,3 milyon dolarlık çıkış kaydetti. Bu düşüşte, Fidelity’nin FETH fonu 99,2 milyon dolar, Bitwise’ın ETHW fonu ise 24,2 milyon dolar kaybetti.

Ethereum’un Ağustos Sıçraması vs. Bitcoin’in Eylül Tarihi

Ağustos, Ethereum’un ayı olmuştu. Analistler, getirili staking, iyileşen düzenleyici sinyaller ve kurumsal kasaların artan benimsemesi sayesinde ETH’ye doğru bir “rotasyonel kayma” yaşandığını belirtiyor.

Ethereum ETF’leri geçen ay net 3,87 milyar dolar giriş çekerken, Bitcoin ETF’lerinde 751 milyon dolarlık çıkış görüldü. İşlem hacmi de bu farkı gösterdi; Ethereum ETF hacmi Ağustos’ta 58,37 milyar dolara yükselerek Temmuz’daki 33,87 milyar doları neredeyse ikiye katladı. Bitcoin ETF hacmi ise hafifçe 78,14 milyar dolara geriledi.

Fiyat hareketleri de bu heyecanı destekledi. Ethereum, Ağustos ayında 4.953,73 dolarla yeni bir rekor kırarken, halka açık şirketlerin ETH varlıkları dramatik şekilde arttı. 31 Ağustos itibarıyla 71 şirket toplam 119,68 milyar dolar Ethereum bildirdi; bir önceki ay 67 şirketin 98,97 milyar dolarlık ETH’si vardı.

Bitcoin ise çıkışlar yaşadı ve performansta geride kaldı, buna rağmen toplam ETF girişi bazı olarak 54,24 milyar dolarlık daha büyük bir hacme sahipti.

Ancak Eylül farklı bir tablo çiziyor. Tarihsel olarak, Ethereum Eylül ayında zayıf performans gösteriyor: 2024 Eylül’ünde ETH ETF’lerinde 46,54 milyon dolarlık çıkış yaşandı ve dört haftanın üçünde geri çekilmeler kaydedildi.

Bitcoin ETF’leri ise aynı dönemde 1,26 milyar dolarlık giriş gördü ve piyasalardaki soğuma ile riskten kaçınan pozisyonlamadan faydalandı.

Ethereum’dan Bitcoin’e Rotasyonu Ne Besliyor?

Piyasa gözlemcileri, bu Eylül ayında yeniden Bitcoin’in öne çıkabileceğini öne sürüyor. Tarihsel olarak Eylül, kripto için bir “soğuma” ayı oldu; ETH, mevsimsel akımların zayıf olması ve risk iştahının düşmesi nedeniyle genellikle düşük performans gösterdi. Bitcoin ise daha güvenli bir referans varlık olarak görülüyor ve volatilite arttığında girişleri yeniden kazanıyor.

Makro ekonomik faktörler de etkili. Küresel merkez bankalarının temkinli sinyaller vermesi ve tahvil faizlerinin sabit kalmasıyla, yatırımcılar daha yüksek riskli ETH pozisyonlarını Bitcoin lehine azaltıyor. Bitcoin hâlâ tercih edilen dijital rezerv varlık olarak görülüyor.

Türev piyasaları da bu kaymayı gösteriyor. Coinglass’a göre, son 24 saatte Ethereum vadeli işlemlerinde 1,22 milyar dolarlık çıkış görülürken, Bitcoin’deki çıkış 646,7 milyon dolarda kaldı.

Ayrıca, Bitcoin kasaları kurumsal girişler için bir mıknatıs olmayı sürdürüyor. 1 Eylül itibarıyla haftalık Bitcoin net girişleri 3.102 BTC (yaklaşık 335,8 milyon dolar) oldu. Michael Saylor’un MicroStrategy’si ise sadece 2 Eylül’de 4.048 BTC (449 milyon dolar) ekledi.

Buna karşılık, Ethereum kasaları geri planda kaldı; Ağustos’taki rekor fiyat artışına rağmen az sayıda şirket bilançosu önemli ETH tahsisi açıkladı. Bu fark, rotasyonun temel nedenini gösteriyor: ETH getiri ve programlanabilirlik sunsa da, Bitcoin hâlâ kurumsal kasaların tercih ettiği ana varlık olmaya devam ediyor.

Sharplink Gaming’in CEO’su Joseph Chalom’a göre, işte bu getiri arayışı riskin tam olarak bulunduğu nokta. Bankless ile yaptığı röportajda Chalom, ekstra getiri sağlamak için Ether’e yığılan şirketlerin, piyasalar tersine dönerse zincirleme risklerle karşılaşabileceğini uyardı.

Chalom, “Geleneksel finans gibi, son 100 baz puanlık getiriyi almak isteyen ve bunun risksiz olduğunu düşünen insanlar olacak,” dedi. Çift haneli ETH getirilerinin sıklıkla kredi, karşı taraf, vade ve akıllı kontrat riskleri taşıdığını belirtti. Daha büyük endişe ise, geride kalan şirketlerin telafi etmek için aşırı risk alması.

Chalom, “Sektör, ETH varlıklarıyla hangi getiri stratejilerini takip edecekleri veya nasıl sermaye toplayacakları konusunda dikkatsiz davranan kişiler yüzünden zarar görebilir,” diye uyardı.

Yazım anı itibarıyla Bitcoin %0,5 yükselerek 111.469 dolara çıkarken, Ethereum %1,8 artışla 4.331 dolara ulaştı. Son gelişmelerin, Eylül boyunca Bitcoin’e sürekli bir rotasyonun başlangıcı mı yoksa kısa vadeli bir yeniden dengeleme mi olduğu, kripto piyasasının önündeki en kritik soru olarak duruyor.