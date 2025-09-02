Strategy’den 449.3 Milyon Dolarlık Dev Bitcoin Alımı!

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Michael Saylor liderliğindeki Strategy (eski adıyla MicroStrategy) bir kez daha Bitcoin satın aldı. Şirket, salı günü coin başına ortalama 110.981 dolar fiyatla 449.3 milyon dolar değerinde 4.048 Bitcoin satın aldığını açıkladı.

Strategy has acquired 4,048 BTC for ~$449.3 million at ~$110,981 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 25.7% YTD 2025. As of 9/1/2025, we hodl 636,505 $BTC acquired for ~$46.95 billion at ~$73,765 per bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRDhttps://t.co/kR8Fw9AQkl — Strategy (@Strategy) September 2, 2025

Strategy şu anda 636.505 Bitcoin’e sahip. Şirketin Bitcoin varlıklarının ortalama satın alma fiyatı 46.95 milyar dolar.

Strategy Bitcoin Varlıklarını Artırıyor

Strategy’nin Bitcoin alımlarını sürdürmesi, şirketin hazine rezerv varlığı olarak BTC’ye bağlılığını gösteriyor. Şirket, hisse senedi programlarından elde ettiği gelirleri dijital varlık alımları için kullanıyor.

Strategy’nin web sitesinde Bitcoin alımlarını gösteren bir pano da bulunuyor. Platform, Bitcoin alımlarıyla ilgili gerçek zamanlı güncellemeler sağlıyor.

Strategy, En Büyük Kurumsal Bitcoin Yatırımcısı Konumunda

Geleneksel sermaye piyasası enstrümanlarıyla dijital varlık alımlarını bir araya getiren Strategy Inc., Wall Street ile kripto arasındaki duvarları yıkmaya devam ediyor. Şirketin Bitcoin alımlarını sürdürmesi, kripto para duyduğu güveni yansıtırken, aynı zamanda dijital çağda hazine yönetimine yeni bir standart getirdiğini gösteriyor.

Virginia merkezli bir şirket olan Tysons Corner, sermaye tabanını güçlendirmek için ATM tekliflerinden yararlanmaya devam ediyor.

Şirket, 26 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen hisse satışlarından 471.8 milyon dolar gelir elde etti.

Kurumsal Strateji ve Piyasa Etkisi

Strateji şu anda dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunda ancak artık alımları piyasayı etkilemiyor. Kurumsal hazine uzmanı Shirish Jajodia, OTC anlaşmaları aracılığıyla yapılan BTC alımlarının fiyat üzerindeki etkiyi en aza indirdiğini söyledi.

Jajodia, “Bitcoin’in günlük işlem hacmi 50 milyar dolar. Birkaç gün içinde 1 milyar dolarlık alım yapsanız bile bunun piyasa üzerinde çok fazla etkisi olmaz” dedi.

Kurumsal yatırımcıların alımlarının Bitcoin’in döngüsü üzerinde farklı bir rolü var. Bu yatırımcıların alımları uzun vadeli arzı azaltıyor ve dolaylı olarak taban fiyatı güçlendiriliyor. Ancak kısa vadeli fiyat hareketleri büyük ölçüde bireysel yatırımcılardan, spekülasyondan ve makroekonomik faktörlerden kaynaklanıyor.

Strategy’nin Bitcoin alımına rağmen hisse fiyatı volatil seyrediyor. Strategy hisseleri yıl başından bu yana %11.47 değerlendi ve şu anda 334.41 dolardan işlem görüyor. Ayrıca hissenin piyasa değeri 96.02 milyar dolar seviyesinde.