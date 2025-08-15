Bitcoin Balinası, ABD Enflasyon Verisi Sonrası Dev Miktarda BTC Aldı – Boğa Piyasası Devam Edecek mi?

ABD’de açıklanan ÜFE verisinin beklenenden yüksek gelmesi sonrası kripto piyasasında yaşanan 1,05 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiyesinin ardından, anonim bir balina yaklaşık 792 milyon dolarlık Bitcoin alımı gerçekleştirdi.

Bu büyük satın alma, Bitcoin’in yeni tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 124.457 dolardan yaklaşık 119.000 dolar seviyelerine geri çekildiği döneme denk geldi.

İşlem, BlackRock’un agresif birikim stratejisi ile de paralel gerçekleşti; varlık yöneticisi, Perşembe günkü satış dalgasında 523 milyon dolarlık Bitcoin ve 519 milyon dolarlık Ethereum aldı.

ABD spot Bitcoin ETF’leri 14 Ağustos’ta toplam 230 milyon dolarlık net giriş kaydederken, bu akımların başını BlackRock’un IBIT ETF’si çekti ve 524 milyon dolarlık katkı sağladı. Ethereum ETF’leri ise ETHA’nın 520 milyon dolarlık katkısıyla 640 milyon doların üzerinde giriş gördü.

Hazine Bakanı Scott Bessent, başta ABD’nin Stratejik Bitcoin Rezervi için herhangi bir satın alma yapmayacağını açıklayarak piyasa duyarlılığını baskılasa da, daha sonra hükümetin “bütçe-nötr yollarla” varlıkları genişletmeyi değerlendireceğini belirterek belirsizliği giderdi.

Pozitif görünümü artıran bir başka gelişme de David Bailey’nin Bitcoin firması Nakamoto’nun sağlık şirketi KindlyMD ile birleşerek halka açık ve 1 milyon dolarlık Bitcoin birikimi hedefleyen yeni bir yapı oluşturması oldu. Birleşik şirket, son finansman turundan elde ettiği 540 milyon doları Bitcoin hazineleri oluşturmak için kullanmayı planlıyor.

Kripto Piyasasında Tasfiye Fırtınası Kurumsal Dayanıklılığı Test Ediyor

Temmuz ayı ÜFE verisi yıllık %3,3 ile beklentilerin üzerinde gelerek son aylardaki en büyük kripto tasfiye dalgasını tetikledi.

En ağır kayıpları Bybit yaşadı; platformda 447 milyon dolarlık kaldıraçlı pozisyon yok olurken, bu rakam tüm borsalardaki toplam tasfiyelerin %42’sini oluşturdu.

Ethereum en ciddi darbe aldı; token %3,78 değer kaybederken 229 milyon dolarlık long pozisyon ve 80,22 milyon dolarlık short pozisyon tasfiye edildi.

Bitcoin %2,98 düşerek 253 milyon dolarlık kaldıraçlı pozisyonun dakikalar içinde silinmesine sahne oldu. Altcoinler daha derin düzeltmeler yaşadı: Solana %5,12, XRP %6,63 ve Dogecoin %8,90 değer kaybetti.

Popüler trader AguilaTrades, 18.323 ETH’lik (83,56 milyon dolar) kayıpla büyük bir darbe aldı ve hesabında yalnızca 330.000 dolar kaldı.

Caught in the market crash, AguilaTrades(@AguilaTrades) was liquidated for 18,323 $ETH($83.56M) again.



His total losses exceeded $37M, leaving him with only $330K in his account.https://t.co/LeSb2QO0PX pic.twitter.com/wNf4JNwemb — Lookonchain (@lookonchain) August 14, 2025

Bu satış dalgası, Ethereum’un rekor kırmasına sadece 120 dolar kalmışken ve Solana’nın 208 dolar üzerindeki önceki zirveleri test etmeye hazırlanırken, kuşakların bir araya geldiği izlenimini veren ralliyi tersine çevirdi.

Tasfiyeler sırasında kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi dramatik şekilde aşırı korku seviyelerine geriledi, bugün ise 59 ile nötr seviyeye döndü.

Kaynak: CMC

Piyasa psikolojisi, aşırı kaldıraçlı pozisyonların kapanmaya zorlanmasıyla hızla değişti.

Kurumsal Bitcoin Yarışı Volatiliteye Rağmen Hız Kazanıyor

KindlyMD’nin Nakamoto ile birleşmesi, kurumsal Bitcoin birikim yarışına yeni bir büyük oyuncu ekledi. Şirket, Strategy’nin 628.946 BTC’lik rezervi ve agresif genişleme planlarına katılıyor.

Metaplanet, 2027 yılına kadar 210.000 Bitcoin hedeflerken, Semler Scientific aynı dönemde 105.000 BTC’ye ulaşmayı planlıyor.

Birleşen şirket şu anda yalnızca 21 Bitcoin’e sahip, ancak 540 milyon dolarlık sermaye dağılımıyla yaklaşık 4.544 BTC eklemeyi hedefliyor; bu da firmayı Bitcoin hazinesi açısından en iyi 20 şirket arasına taşıyabilir.

Honored to officially join KindlyMD as CEO and Chairman. Thank you for coming on this journey with me- together we will rebuild the world on the bitcoin standard.



One Nakamoto = One million Bitcoin — David Bailey🇵🇷 $1.0mm/btc is the floor (@DavidFBailey) August 14, 2025

Birleşme haberinin ardından KindlyMD hisseleri %13,4 değer kazandı; bu, Bitcoin odaklı şirketlerdeki güçlü fiyat yükselişi trendini sürdürüyor.

BlackRock ve Fidelity de ETF yapıları üzerinden Bitcoin birikimine devam ediyor.

Bu organize birikim, kısa vadeli volatiliteye rağmen kurumsal talebi sürdürülebilir kılıyor.

Teknik Analiz, Bitcoin’in Konsolidasyon Döngüsüne İşaret Ediyor

Bitcoin’in saatlik grafiği, yükseliş trendinde ilk önemli yapısal kırılmayı gösteriyor. Analize göre, ardışık yüksek zirveler ve yüksek diplerden sonra “Daha Düşük Dip” oluşumu $117.000 seviyesinde belirdi.

Deneyimli trader BitcoinHyper’ın paylaştığı analiz, $113.000–$124.000 bandındaki sürekli alım baskısının yorulma belirtileri gösterebileceğini ortaya koyuyor. $124.000 üzerindeki kısa süreli yükselişin ardından $118.500–$123.000 aralığına geri çekilme, gerçek bir kırılma yerine sapma olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: BitcoinHyper – X

Bitcoin vadeli işlemler primi, %10’un altında nötr seviyede seyrediyor; bu da fiyatın rekor seviyelerden düşüşünü traderların endişesiz karşıladığını gösteriyor.

Türev piyasalarındaki direnç, $110.000 desteğinin yeniden test edilmesi olasılığını sınırlıyor ve $120.000 üzerinde tekrar eden başarısızlıklara rağmen panik yok.

Anonim balinanın $792 milyon değerindeki alımı temel destek sağlasa da mevcut direnç dinamiklerini aşmış değil. Teknik veriler, diğer kurumsal oyuncuların pozisyonlarını güçten yararlanarak yeniden dengelemeye çalıştığını ve kararlı kırılmalar için ek birikim gerektiğini gösteriyor.

Bitcoin, teknik temellerini yeniden inşa ederken $116.000–$123.000 aralığında yatay konsolidasyonunu sürdürmeye hazırlanıyor. Balina yatırımı, düzeltmeler için bir taban sağlayabilir, ancak mevcut direnç seviyelerinin ötesinde sürdürülebilir yükseliş için sabır gerekiyor.