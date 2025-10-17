Bitcoin 107 Bin Doların Altına Geriledi – Küresel Riskten Kaçış Dalgası Kripto Para Piyasasını Sarstı

Bitcoin, Cuma günü küresel piyasalarda artan riskten kaçışın etkisiyle düşüşünü sürdürerek 107 bin doların altına indi.

Küresel yatırımcıların savunma pozisyonuna geçtiği günde hisse senetleri gerilerken, tahviller güçlendi ve altın yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

Sabah saatlerinde Bitcoin %4,4 değer kaybederek 106.559 dolar civarına geriledi. Lider kripto para, son bir haftada %11,8 düşüş yaşadı.

Asya borsaları da Wall Street’teki sert satışları takip etti. ABD’deki bölgesel bankalar arasında yeniden kredi baskısının hissedilmesi, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oldu.

Hisse senedi piyasalarındaki duyarlılığı zayıflatan bir diğer etken de ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin tırmanması oldu.

Pekin, nadir toprak elementleri ihracatına yönelik kısıtlamalar konusunda Washington’ı “panik yaratmakla” suçladı ve Beyaz Saray’ın kısıtlamaları geri çekme çağrısını reddetti. Bu gelişme, halihazırda kırılgan olan piyasa güvenini daha da sarstı.

Altcoinler Zayıf Momentum Altında Baskı Görüyor

Bitcoin, 6 Ekim’de ulaştığı 126 bin dolarlık rekorun ardından geçen haftaki sert satış dalgası sonrası toparlanmakta zorlanıyor. 19 milyar doları aşan tasfiyeler ve ABD–Çin ticaret geriliminin yeniden tırmanması, kripto piyasasında geniş çaplı satışları tetikledi. Büyük tokenlar da bu dalgadan nasibini alırken, yatırımcılar olası yeni düşüşler konusunda temkinli kalmayı tercih ediyor.

📊 Bitcoin has declined to ~$111K, dropping 11.8% since its $125.8K all-time high 9 days ago. With Trump's temporary tariff threats acting as a catalyst, gold has thrived, while equities chop. It can be argued $BTC's drop is still in "overreaction" range. https://t.co/7WOMPa4RaT pic.twitter.com/DJQZatkqsY — Santiment (@santimentfeed) October 15, 2025

Ethereum %6,2 düşüşle 3.787 dolara, XRP ise %5,8 gerileyerek 2,29 dolara indi. Analistler, düzenleyici belirsizlikler ve makroekonomik riskler öncesinde trader’ların pozisyonlarını azalttığını, bu nedenle altcoinlerde momentumun zayıf kaldığını belirtiyor.

Bitget Baş Analisti Ryan Lee, XRP’nin son dönemdeki balina transferleri ve borsalara artan girişler nedeniyle kısa vadeli baskı altında olduğunu söyledi:

“2,10–2,30 dolar aralığında güçlü bir destek oluşuyor. Ancak Ekim sonuna kadar ETF onaylarının gelmesi hâlinde fiyatın 3,00–3,25 dolar bandına doğru kırılma ihtimali var. Bu durum, kurumsal girişleri yeniden canlandırabilir.”

Lee ayrıca Ripple’ın GTreasury’yi 1 milyar dolara satın almasının, XRP’nin kurumsal finans ve ödeme çözümlerindeki kullanım alanını genişleterek spekülatif işlemlerin ötesine taşıdığını vurguladı.

Sermaye “Kullanım Odaklı” Tokenlara Kayıyor

Kripto piyasasındaki zayıf seyre karşın Solana, güçlü bir momentum sergileyerek toparlanmanın öncüsü haline geldi. Bitget Baş Analisti Ryan Lee, Solana’nın 210–250 dolar aralığını hedeflediğini belirterek DeFi faaliyetlerindeki artış ve olası ETF onaylarına yönelik iyimserliğin performansı desteklediğini söyledi.

Lee, “Her iki varlık da sermayenin kullanım alanı geniş, fayda odaklı tokenlara yönelmesinden faydalanıyor. Yatırımcılar artık gerçek dünya uygulamaları olan projelere odaklanıyor,” dedi.

Öte yandan geleneksel piyasalardaki gelişmeler temkinli havayı artırdı. First Brands Group ve Tricolor Holdings’in iflası, gizli kredi zararlarına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşırken, Zions Bancorp ve Western Alliance’ta ortaya çıkan muhasebe sahtekarlıklarıyla bağlantılı zararlar ABD bankacılık sektöründen bir günde 100 milyar doların silinmesine yol açtı.

Artan kredi riskleriyle birlikte altın ve gümüş rallilerini yeni zirvelere taşıdı. Ancak “dijital altın” olarak anılan Bitcoin aynı yönü izleyemedi; son bir haftada %11,8 düşüşle mart ayından bu yana en sert haftalık kaybını yaşadı.

Bitcoin Olgunlaşıyor: Fiyat Hareketleri Geleneksel Piyasalarla Daha Yakın Eşleşiyor

BOB’un kurucu ortağı Dom Harz, Bitcoin’in ana akım finansla giderek daha fazla bütünleşmesinin, fiyat hareketlerinin geleneksel piyasalara daha yakın seyretmesini açıklayabileceğini söyledi.

Harz, kurumsal benimsemenin Bitcoin tabanlı merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında yeniliği hızlandıracağını ekledi:

“BTC tutan kurumlar, Bitcoin’in kullanım potansiyelini açığa çıkarmak ve varlıklarını güvenli bir şekilde DeFi protokollerine yönlendirerek çalıştırmak isteyecek.”

Şu an için Bitcoin’in 110.000 dolar eşik seviyesinin üzerinde tutunabilmesi, büyük ölçüde makroekonomik tetikleyicilere bağlı olacak. Yatırımcılar temkinli davranıyor; ABD Merkez Bankası’nın faiz kararları ve ticaret gerilimlerinin yılın son çeyreğine girerken risk iştahını nasıl etkileyeceğini yakından izliyor.