Ripple Kurumsal Hazine Piyasasına 1 Milyar Dolarlık GTreasury Hamlesiyle Giriyor

Kurumsal dijital varlık altyapısında önde gelen isimlerden Ripple, perşembe günü, hazine yönetim sistemlerinde global bir lider olan GTreasury’i 1 milyar dolara satın aldığını duyurdu.

We’re proud to announce @Ripple is acquiring treasury management leader GTreasury: https://t.co/9EF3tWLKaF



The fusion of Ripple’s enterprise crypto solutions with GTreasury’s 40+ years of expertise immediately opens the multi-trillion-dollar corporate treasury market.



Learn how… — Ripple (@Ripple) October 16, 2025

Bu anlaşma, Ripple’ın bugüne kadarki en büyük genişlemesini temsil ederken, şirketi trilyon dolarlık kurumsal hazine pazarına açıyor ve dünyanın en büyük, köklü işletmeleriyle doğrudan bağlantı kurma fırsatı sağlıyor.

GTreasury, önde gelen küresel markaların hazine operasyonlarını desteklemede 40 yılı aşkın deneyime sahip. Şirket, likidite yönetimi, risk kontrolü ve nakit yönetimi alanlarında kapsamlı çözümler sunuyor.

Blockchain ile Hazine Altyapısı Birleşiyor

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, “Uzun süredir para, yavaş ve eski ödeme sistemlerinde sıkışıp kalıyor; bu da gereksiz gecikmelere, yüksek maliyetlere ve yeni pazarlara girişte engellere yol açıyor. İşte blockchain teknolojileri bu sorunları çözmek için ideal,” dedi.

Garlinghouse, Ripple’ın blockchain yetenekleri ile GTreasury’nin hazine operasyonlarındaki derin uzmanlığının birleşiminin, küresel şirketler için güçlü bir temel oluşturduğunu vurguladı:

“Bir araya gelerek en iyiyi sunuyoruz. Böylece hazine ve finans ekipleri sıkışmış sermayelerini kullanabilir, ödemeleri anında gerçekleştirebilir ve yeni büyüme fırsatlarını açabilir.”

Bu satın alma, Ripple’ın geleneksel finans ile dijital varlık ekosistemlerini birleştirme vizyonunu ortaya koyuyor. Anlaşma, şirketlerin likidite ve ödemelerini gerçek zamanlı yönetmesine olanak tanıyor.

Gerçek Zamanlı Likidite ve Sermaye Verimliliği

Finans dünyası tokenlaştırılmış varlıklara ve stablecoin kullanımına doğru hızla ilerlerken, Fortune 500 şirketlerinin CFO’ları ve hazine yöneticileri, hem fiat hem de dijital varlıkları ölçekli şekilde yönetebilecek altyapılar arıyor.

Bu satın alma ile Ripple ve GTreasury, müşterilerinin atıl sermayeyi kullanıma açmasını hedefliyor. Müşteriler, prime broker Hidden Road aracılığıyla trilyon dolarlık küresel repo piyasasına erişebilir ve Ripple’ın sınır ötesi blockchain ağı üzerinden, rekabetçi ücretlerle, 7/24 gerçek zamanlı işlemler gerçekleştirebilir.

GTreasury CEO’su Renaat Ver Eecke, “Ripple’a katılarak vizyonumuzu sermayeyi yönetmekten, onu aktif hâle getirmeye taşımış oluyoruz,” dedi.

“Nakit tahmini, risk yönetimi ve uyumluluk altyapımızı, Ripple’ın hızı, küresel ağı ve dijital varlık çözümleriyle birleştirerek hazine ekiplerine likidite, ödeme ve risk yönetiminde yeni dijital ekonomide fırsatlar sunuyoruz.”

Stratejik Satın Almalar Zinciri

GTreasury’nin platformu, sektörün önde gelen risk yönetimi, döviz (FX) ve uyumluluk yetenekleriyle tanınıyor ve en yüksek düzenleyici standartlara uygunluk sağlıyor.

Bu satın alma, Ripple’ın 2025’te gerçekleştirdiği üçüncü büyük anlaşma niteliğinde. Daha önce prime broker Hidden Road ve stablecoin platformu Rail’i satın alan Ripple, bu hamlelerle kurumsal blockchain ve dijital varlık altyapısındaki gücünü ve finansal kapasitesini gözler önüne seriyor.

GTreasury anlaşmasının önümüzdeki aylarda, düzenleyici onayların tamamlanmasının ardından resmiyet kazanması bekleniyor.