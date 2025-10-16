XRP Fiyat Tahmini: Volatility Shares 5x Kaldıraçlı XRP ETF Başvurusu Yaptı

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ekim 16, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Wall Street’in kripto varlıklara ilgisi hızla artarken, varlık yönetim şirketi Volatility Shares, XRP’ye dayalı 5x kaldıraçlı borsa yatırım fonu (ETF) için başvuru yaptı.

Şirket halihazırda 2x kaldıraçlı XRP ETF’ini yönetiyor ve yeni ürünle birlikte kurumsal yatırımcıların kriptoya erişimini daha da artırmayı hedefliyor.

Kaldıraçlı ETF’ler, dayanak varlığa ait vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi türev ürünleri kullanarak getiriyi katlamayı amaçlıyor. Bu fonlar, yatırımcılardan toplanan sermayeye ek olarak aracı kurum kredileriyle pozisyonlarını büyütüyor, böylece piyasa hareketlerine karşı daha yüksek kazanç (ve risk) potansiyeli sunuyor.

Sonic BOOOM! — 27 leveraged 3x and 5x single stock ETFs filed by Volatility Shares!



3x AMD ETF

3x AMZN ETF

3x COIN ETF

3x CRCL ETF

3x GOOGL ETF

3x MSTR ETF

3x NVDA ETF

3x PLTR ETF

3x TSLA ETF

3x Bitcoin ETF

3x Ether ETF

3x Solana ETF

3x XRP ETF

3x VIX ETF



5x AMD ETF

5x AMZN… pic.twitter.com/JjxTlUdqUw — ETF Hearsay by Henry Jim (@ETFhearsay) October 14, 2025

Volatility Shares’in başvurusunda yer alan yeni araç, XRP fiyat hareketine 5 kat kaldıraçlı şekilde maruz kalacak. Şirketin mevcut XRP ve Solana bağlantılı ETF ürünleriyle birlikte toplam yönetilen varlık (AUM) miktarı 781 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

XRP Fiyat Tahmini: Kurumsal Alımlar 10 Dolar Hedefine Hazırlıyor

XRP (XRP), son 7 günde %15 değer kaybederken, işlem hacimleri hâlâ yüksek seyrediyor. Son 24 saatte 6 milyar dolar hacim kaydedildi ve bu, token’ın dolaşımdaki arzının %4’üne denk geliyor.

XRP, 2 ila 3,65 dolar aralığında konsolide olurken, Ethereum ve BNB gibi yeni rekor seviyeler elde edemedi. Bu yatay hareket, piyasada bir birikim aşaması olarak değerlendirilebilir. Güçlü bir katalizör ortaya çıktığında, token fiyatı çok daha yüksek seviyelere fırlayabilir.

Teknik göstergeler de olası yükselişi işaret ediyor. RSI’nin 14 günlük hareketli ortalamayı yukarı kırması, XRP için bir sonraki yükseliş leginin başlangıcına işaret edebilir.

Kısa vadede ilk makul hedef 10 dolar, kurumsal alımlar hızlandıkça bu seviyeye ulaşmak mümkün görünüyor. Uzun vadede ise XRP’nin iddialı yol haritasını ilerletmeye devam etmesi durumunda 100 dolar hedefi olası.

Altcoin sezonunun başlaması, yatırımcı ilgisini Bitcoin Hyper ($HYPER) gibi erken ön satışlara da çekti. Bu proje, Solana tabanlı Bitcoin L2’yi başlatmak için sadece kısa sürede 23 milyon dolar topladı ve yükseliş momentumunu artırıyor.

Bitcoin Hyper ($HYPER): BTCFi’de Yeni Bir Dönemin Kapılarını Aralayabilir

Bitcoin sahipleri uzun süredir, BTC’nin DeFi ekosisteminin daha fazla büyümesini engelleyen sorunları çözecek bir proje bekliyordu. Bitcoin Hyper ($HYPER), en büyük kripto için ilk Layer-2 ölçekleme protokolünü sunuyor. Proje, Solana ağının düşük işlem maliyetleri ve yüksek verimliliğini kullanırken, akıllı sözleşme desteğini de beraberinde getiriyor.

Hyper Bridge sayesinde BTC sahipleri, token’larını güvenle belirlenmiş bir Bitcoin cüzdanına gönderebiliyor ve karşılığında Hyper L2’de aynı miktarı alarak varlıklarını stake edebiliyor, ödünç verebiliyor ve dApp’ler üzerinden gelir elde edebiliyor.

Önde gelen cüzdanlar ve borsalar bu çözümü benimsedikçe, $HYPER talebi hızla artabilir, bu da Bitcoin Hyper’ı yılın en çekici ön satışlarından biri hâline getiriyor.

$HYPER almak için resmi Bitcoin Hyper web sitesine gidip cüzdanınızı (ör. Best Wallet) bağlayabilirsiniz. USDT veya ETH takası yapabilir ya da banka kartı ile yatırım gerçekleştirebilirsiniz.