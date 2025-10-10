BTC $114,253.83 -6.24%
ETH $3,901.64 -10.94%
SOL $192.92 -13.00%
PEPE $0.0000069 -24.84%
SHIB $0.000010 -16.55%
DOGE $0.19 -20.62%
XRP $2.44 -13.32%
ETH Gas (gwei) gas
Cryptonews Blockchain Haberleri

Binance’e Erişim Sorunu: Kullanıcılar Alım-Satım İşlemlerinde Hata Alıyor

binance
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar Profili
Last updated: 
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Binance’e Erişim Sorunu: Kullanıcılar Alım-Satım İşlemlerinde Hata Alıyor

Kripto para yatırımcılarının en çok kullandığı borsalardan biri olan Binance, 11 Ekim Cumartesi gecesi erişim ve alım-satım sorunlarıyla gündeme geldi. Kullanıcılar, platform üzerinden işlem yaparken hata aldıklarını ve alım-satım emirlerinin gerçekleşmediğini bildirdi.

Binance kullanıcıları sosyal medya üzerinden “Binance çöktü mü?” sorusunu gündeme taşırken, şu ana kadar şirket tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Bazı kullanıcılar, özellikle Bitcoin’deki sert düşüş nedeniyle borsada yoğunluk yaşandığını ve bunun sistem hatalarına yol açabileceğini öne sürdü. Son 24 saatte BTC fiyatında yaşanan sert düşüş, yatırımcıların satış yönlü pozisyonlarını artırmasına neden olmuştu.

Binance’in teknik ekibinin konuyla ilgili inceleme başlattığı, sorunun kısa sürede giderilmesinin beklendiği ifade ediliyor. Ancak resmi açıklama gelene kadar kullanıcıların dikkatli olması ve işlem yaparken sayfa yenileme veya tekrar emir gönderme gibi adımlardan kaçınmaları öneriliyor.

En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
Önerilen makaleler
Binance’e Erişim Sorunu: Kullanıcılar Alım-Satım İşlemlerinde Hata Alıyor
2025-10-10 22:25:01
Kripto Paralara Kanlı Darbe! ABD-Çin Gerilimi Milyarlarca Dolar Sildi
2025-10-10 21:44:33
Bitcoin Hyper, BitcoinFi Çağını Başlatıyor: 100x Potansiyelle Yeni Dönem
2025-10-10 19:37:53
Trump’ın Çin Eleştirisi Kripto Para Piyasasını Sarstı: Bitcoin ve Altcoinler Düşüşe Geçti!
2025-10-10 18:46:43
XRP, Shiba Inu ve Dogecoin Fiyatı Yükselir mi? İşte Yapay Zeka DeepSeek'in 2025 Sonu Tahminleri
2025-10-10 18:10:31
Bu Veriler Shiba Inu'da Yükselişe İşaret Ediyor! SHIB Fiyatı Ne Olur?
2025-10-10 14:42:32
BitMine Hazineye 104 Milyon Dolarlık ETH Ekledi, Fundstrat 5.500 Dolar Hedefi Verdi – Ethereum Patlama Eşiğinde mi?
2025-10-10 14:43:36
Daha Fazla Makale Oku

Daha Fazla Makale

Bitcoin Haberleri
Kripto Paralara Kanlı Darbe! ABD-Çin Gerilimi Milyarlarca Dolar Sildi
Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
2025-10-10 21:44:33
Basın Bültenleri
Bitcoin Hyper, BitcoinFi Çağını Başlatıyor: 100x Potansiyelle Yeni Dönem
2025-10-10 19:37:53
Ufuk Toprak
daha fazla oku
Crypto News in numbers
editors
Yazarlar Listeri + 66 Daha Fazla
2M+
Dünya Genelinde Aylık Aktif Kullanıcı
250+
Rehberler ve İnceleme Yazıları
8
Piyasadaki Yıllar
70
Uluslararası Yazar Ekibi