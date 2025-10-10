Binance’e Erişim Sorunu: Kullanıcılar Alım-Satım İşlemlerinde Hata Alıyor

Kripto para yatırımcılarının en çok kullandığı borsalardan biri olan Binance, 11 Ekim Cumartesi gecesi erişim ve alım-satım sorunlarıyla gündeme geldi. Kullanıcılar, platform üzerinden işlem yaparken hata aldıklarını ve alım-satım emirlerinin gerçekleşmediğini bildirdi.

Binance kullanıcıları sosyal medya üzerinden “Binance çöktü mü?” sorusunu gündeme taşırken, şu ana kadar şirket tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Bazı kullanıcılar, özellikle Bitcoin’deki sert düşüş nedeniyle borsada yoğunluk yaşandığını ve bunun sistem hatalarına yol açabileceğini öne sürdü. Son 24 saatte BTC fiyatında yaşanan sert düşüş, yatırımcıların satış yönlü pozisyonlarını artırmasına neden olmuştu.

Binance’in teknik ekibinin konuyla ilgili inceleme başlattığı, sorunun kısa sürede giderilmesinin beklendiği ifade ediliyor. Ancak resmi açıklama gelene kadar kullanıcıların dikkatli olması ve işlem yaparken sayfa yenileme veya tekrar emir gönderme gibi adımlardan kaçınmaları öneriliyor.