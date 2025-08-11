Kripto Piyasası Yükselişte: Bitcoin ve Ethereum Rekora Koşuyor

Kripto para piyasası pazartesi günü yükselişe geçti ve toplam piyasa değeri yaklaşık %2 artarak 4,13 trilyon dolara ulaştı. Bitcoin, yeni bir tüm zamanların zirvesine yaklaşırken Ethereum rallisini hızlandırdı.

Bitcoin %3 yükselerek 121.900 dolara çıktı ve hafta sonundan gelen kazanımlarını genişletti. Ether ise %1,5 artışla 4.295 dolara ulaştı ve haftayı %20’lik bir yükselişle tamamladı. Bu artış, artan kurumsal talep sayesinde gerçekleşti. Ralli, genelde yaz aylarında görülen durgunluğa rağmen son aylardaki en güçlü altcoin hareketlerinden birine işaret etti.

10X Research notunda, “Takip ettiğimiz taktiksel altcoin modeli, son bir yıldaki en uzun boğa sinyalini verdi ve Ethereum’un kırılımı, yatırımcıların 2021’den beri görülmemiş seviyelere odaklanmasına yol açtı” diye belirtti.

El Salvador Kurumsal Bitcoin Erişimini Açtı

Bitcoin’deki yükseliş, Orta Amerika ülkesi El Salvador’un bölgesel bir kripto merkezi olma potansiyeline sahip Yatırım Bankacılığı Yasası’nı onaylamasının ardından geldi.

7 Ağustos’ta kabul edilen yasa, lisanslı yatırım bankalarına, yalnızca “nitelikli yatırımcılar” ile işlem yapmak koşuluyla, yasal para birimleri ve yabancı para birimlerinin yanı sıra Bitcoin ve diğer dijital varlıkları da tutma yetkisi veriyor.

Bu kurumların en az 50 milyon dolar sermayeye sahip olması ve piyasa bilgisine sahip, en az 250.000 dolar yatırım yapılabilir varlığı bulunan müşterilere hizmet vermesi gerekiyor.

Piyasa genelindeki iyimserlik, ünlü Bitcoin savunucusu ve MicroStrategy’nin kurucu ortağı Michael Saylor’ın X’te paylaştığı “Bitcoin almayı bırakamazsan, para kazanmayı da bırakamazsın” sözleriyle pekişti.

If you don't stop buying Bitcoin, you won't stop making Money. pic.twitter.com/G9S2gPO1t8 — Michael Saylor (@saylor) August 10, 2025

Bitget baş analisti Ryan Lee, Bitcoin’in kısa vadede 115.000 – 140.000 dolar aralığında işlem görebileceğini, Ethereum’un ise 4.000 – 4.600 dolar seviyelerine yükselebileceğini öngörüyor. Lee, ETH’nin 4.000 dolara ulaşmasının güçlü piyasa momentumuna işaret ettiğini belirtti.

“ETF girişlerinin sürmesi güveni artırıyor, ayrıca Eylül ayında beklenen ABD Merkez Bankası faiz indirimi likiditeyi iyileştirerek riskli varlıkları destekleyecek ve potansiyel olarak altcoin rallilerini tetikleyecek” diye ekledi.

“Kurumsal benimseme hâlâ güçlü bir destek rüzgarı olarak duruyor; giderek daha fazla halka açık şirket bilançolarına kripto ekliyor. Ethereum için 4.000 doların aşılması, hem DeFi hem de geleneksel finans piyasalarından artan talep ve sağlam temellerin bir yansıması.”

ETH Hazineleri ve ETF’ler Güçlü Kurumsal Talebi Besliyor

Ethereum’daki yükseliş, ETH odaklı hazine yatırımları ve borsa yatırım fonlarına (ETF) rekor düzeyde girişlerle destekleniyor. Coinglass verilerine göre, fiyatların hızla yükselmesiyle birlikte son 24 saatte Ethereum’da 92,25 milyon dolarlık long pozisyon tasfiyesi yaşanırken, Bitcoin’de bu rakam 117,67 milyon dolar oldu. Bu durum, yatırımcıların agresif şekilde pozisyon değiştirdiğini gösteriyor.

Kurumsal hazineler rallide giderek daha büyük rol oynuyor. CoinGecko’ya göre, şu anda 17 halka açık şirketin elinde toplam 1,75 milyon ETH bulunuyor. Bu varlıkların değeri 7,53 milyar doları aşıyor. Listenin başında, yaklaşık 3,59 milyar dolar değerinde 833.133 ETH ile Bitmine Immersion Technologies yer alıyor. Onu, 521.939 ETH ile SharpLink Gaming ve 136.782 ETH ile Coinbase takip ediyor.

SharpLink’in, Ethereum varlıklarını artırmak amacıyla gerçekleştirdiği 200 milyon dolarlık hisse ihracı, piyasalardaki olumlu havayı destekledi. Analistler, şirketin yakında ETH’nin en büyük kurumsal sahiplerinden biri olabileceğini öngörüyor.

ETF girişleri de hız kazandı. BlackRock’un ETHA ETF’i Cuma günü 254 milyon dolardan fazla giriş çekerek net varlıklarını 12,3 milyar doların üzerine taşıdı. Grayscale’in ana ETH fonunun varlıkları 4,5 milyar dolara ulaştı. Bitwise, VanEck ve Franklin gibi diğer ihraççıların ürünleri de istikrarlı girişler görüyor.

Küçük Yatırımcıların Yoğunlaşmasıyla Boğa Etiketleri Arttı

Sosyal medya duyarlılığı iyimserliği yansıtıyor. Analitik şirketi Santiment, #buying (satın alıyorum) ve #bullish (boğa piyasası) gibi olumlu etiketlerde artış, düşüş beklentisini ifade eden etiketlerde ise yarı yarıya azalma olduğunu bildirdi. Ancak şirket, aşırı perakende yatırımcı FOMO’sunun (fırsatı kaçırma korkusu) ralliyi geçici olarak durdurabileceği konusunda uyardı.

Bitcoin’in 122.000 dolara yaklaşması ve Ethereum’un 4.500 dolar eşiğine dayanmasıyla birlikte yatırımcılar, bu iki büyük kripto paranın çeyrek bitmeden yeni zirvelere ulaşıp ulaşamayacağını izliyor.