Amerikalı İş İnsanından XRP Açıklaması: Pişmanım!

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Barstool Sports kurucusu Dave Portnoy, XRP fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini görmeden önce tokenlerinin büyük bir kısmını sattığı için pişmanlık duyduğunu açıkladı.

Portnoy, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, “Milyonlar kazanabilirdim. Ağlamak istiyorum. XRP topluluğunun lideri olmama rağmen artık elimde XRP yok” ifadelerini kullandı.

XRP kısa bir süre önce yılın en yüksek seviyesi olan 3.29 doları aşarak 3.60 dolara yükseldi. Altcoin son 24 saatte %19.61 oranında değer kazandı.

Portnoy, 2.40 Dolardan XRP Sattı

Portnoy, kendisini stablecoin ihraççısı Circle’ın rekabeti konusunda uyaran birinin etkisiyle 2.40 dolardan XRP sattığını açıkladı.

XRP’nin arkasındaki şirket olan Ripple Labs, 2 Temmuz’da ABD’de bankacılık lisansı için başvuruda bulundu. Ripple’ın başvurusundan sadece iki gün önce Circle’da aynı lisans için başvuru yapmıştı.

Consensus 2025 konferansında konuşan Portnoy, XRP’ye karşı inancı olmadığını, sıradaki Bitcoin olacağı ümidiyle kaçırma korkusuna kapılarak alım yaptığını söylemişti.

I sold my $xrp 2 weeks ago. No further comments at this time. pic.twitter.com/Vae18UPsZo — Dave Portnoy (@stoolpresidente) July 18, 2025

CoinGlass verilerine göre son 24 saatte 68.16 milyon dolar değerinde XRP pozisyonu tasfiye oldu.

Bitcoin’in 112.000 doları aşmasının ardından 9 Temmuz’da kripto piyasası genelinde yükseliş başladı.

Önde gelen kripto paralar güçlü fiyat artışları kaydederek kripto piyasasının toplam değeri de 4 trilyon dolar seviyesine yaklaştı.

ABD’nin kripto düzenlemelerine yönelik adımları, yatırımcı güvenini artırırken dijital varlıklara yönelik yeni bir ilginin doğmasını sağladı.

ABD Temsilciler Meclisi, perşembe günü üç kripto yasasını onaylayarak bir tanesini doğrudan ABD Başkanı Donald Trump’a ve diğeri ikisini de Senato’ya gönderdi.

Söz konusu kripto yasaları, Trump yönetiminin ABD’yi “dünyanın kripto merkezi” haline getirme çalışmalarının bir parçasıdır.

XRP Vadeli İşlemlerindeki Açık Pozisyonlar 8.8 Milyar Dolara Ulaştı

Çarşamba günü XRP tabanlı vadeli işlem sözleşmelerindeki açık pozisyonlarda da artış görüldü.

CoinGlass verilerine göre, kaldıraçlı pozisyonların toplam değerini ifade eden açık pozisyonlar çarşamba günü 8.8 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Açık sözleşmelerde yaklaşık 2.9 milyar XRP bulunuyor.

XRP tabanlı vadeli işlem sözleşmelerindeki açık pozisyonların daha önceki rekoru 8.3 milyar dolardı. Bu seviyeye ocak ayının sonlarında, ABD Başkanı Donald Trump göreve başlamadan önce ulaşıldı.

Buna ek olarak, XRP’nin fonlama oranının pozitif olması ve yükselmeye devam etmesi olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Bu arada en az 1 milyon XRP tokeni barındıran cüzdanların sayısı da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Veriler, 1 milyon ya da daha fazla XRP tokeni barındıran cüzdanların toplam 47.32 milyar tokene sahip olduğunu gösteriyor.