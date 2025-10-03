New Yorklulara 12.000 Dolarlık Kripto Dağıtıldı – Şartsız, Koşulsuz!

Şanslı yatırımcılar Bitcoin alabilir, nakite çevirebilir ya da stablecoin’lerden faiz kazanabilir. Peki bunun arkasında ne var?

ABD’de şu sıralar dikkat çekici bir deney yürütülüyor: Önümüzdeki beş ay boyunca 160 kişiye koşulsuz olarak 12.000 dolarlık kripto para verilecek.

Bu girişim, Coinbase ile yoksullara doğrudan nakit yardımı ulaştırmayı hedefleyen kar amacı gütmeyen GiveDirectly’nin ortak projesi. Sadece geçen yıl, GiveDirectly aracılığıyla 140 binden fazla kişiye toplam 95,5 milyon dolar aktarılmıştı.

Deneye katılan 160 kişi, 18 ile 30 yaş arasında ve New York’ta yaşıyor. Katılımcılara ilk etapta toplu şekilde 8.000 dolarlık USDC stablecoin verilecek, ardından beş ay boyunca her biri 800 dolar değerinde ek ödemeler yapılacak.

GiveDirectly’nin ABD programları kıdemli yöneticisi Emma Kelsey, Cryptonews’e yaptığı açıklamada projenin amacını şöyle özetledi:

“Temel hedef, New York’ta düşük gelirli genç yetişkinlere doğrudan mali destek sağlamak. Böylece finansal refahlarını artırmalarına, barınma istikrarı sağlamalarına ve eğitim yoluyla insani sermayelerini geliştirmelerine katkıda bulunmak istiyoruz.”

Programın başka amaçları da var. GiveDirectly, toplu ödemelerin daha faydalı olup olmadığını görmek ve USDC’nin teslimat, idari maliyetler, kullanıcı deneyimi ve finansal kapsayıcılık açısından ne kadar verimli olduğunu test etmek istiyor.

Kelsey, USDC kullanımının şimdiden bazı avantajlar sağladığını belirtiyor:

“Ödemeler neredeyse anlık gerçekleşiyor ve Base üzerinde USDC dağıtmanın maliyeti çok düşük. Örneğin, ilk 160 adet 800 dolarlık ödemenin çıkarılması sadece 0,26 dolara mal oldu — ön ödemeli banka kartlarından çok daha ucuz. Bu tasarruf, daha fazla paranın doğrudan alıcılara gitmesini sağlıyor.”

Program aynı zamanda geçmişte geleneksel finans kurumlarıyla olumsuz deneyimler yaşamış, banka hesabı olmayan ya da bazı hizmetlere erişmekte zorlanan kişilere de ulaşmayı hedefliyor.

Tüm katılımcılar için tanıtım oturumları düzenlendi. Bu oturumlarda değişken kripto paralara yatırım yapmanın riskleri de açıklandı. Katılımcılara USDC’yi Bitcoin veya Ether gibi coin’lere çevirmeleri tavsiye edilmiyor, ancak bunu yapmalarının önünde bir engel de yok. Kelsey, bu esnekliğin bilinçli bir tercih olduğunu vurguluyor:

“Alıcılar fonlarını geleneksel banka hesaplarına aktarabilir, Coinbase’in Visa ortaklığıyla çıkardığı banka kartını kullanarak alışveriş yapabilir veya paralarını cüzdanlarında tutarak %4,1 faiz geliri elde edebilir.”

Visa ile birlikte çıkarılan Coinbase banka kartı, stablecoin’lerin en büyük sorunlarından birini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Zira 1:1 oranında dolara sabitlenmiş olmalarına rağmen, bu dijital varlıklar hâlâ birçok perakendeci tarafından ödeme yöntemi olarak kabul edilmiyor.

Programa katılan 160 kişinin tamamı hâlihazırda düşük gelirli bireylere destek veren kuruluşlardan yardım alan kişilerdi. Başvuru yapan toplam 217 kişi arasından uygunluk kriterlerini karşılayanlar kura ile seçildi.

Peki, bu deneme nasıl “başarılı” sayılacak? Kelsey, barınma istikrarı veya finansal stresin azalması gibi olumlu sonuçlar görmek istediklerini söylüyor. Programın genişletilip genişletilemeyeceği sorulduğunda ise şu yanıtı veriyor:

“Şu anda planlanmış başka bir kripto programımız yok. Ancak aşırı enflasyon yaşanan bölgeler veya geleneksel bankacılığın sınırlı olduğu insani kriz ortamlarında kriptonun özellikle faydalı olabileceğini öngörebiliriz.”

Nitekim hiperenflasyon yaşayan ülkelerde dijital varlıklar giderek daha popüler hale geliyor. Tüketiciler, alım güçlerini koruyabilmek için itibari paralarını ABD doları bazlı stablecoin’lere çeviriyor.

Birçok yardım kuruluşu da kriptonun yardımları ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ulaştırdığını, aracıları devreden çıkardığını ve şeffaflığı artırdığını savunuyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında kripto bağışlarının on milyonlarca dolara ulaşması buna örnek gösteriliyor.

Önümüzdeki dönemde GiveDirectly, katılımcıların durumunu anketler ve odak gruplarıyla takip ederek genel finansal sağlıklarını gözlemlemeyi planlıyor.

Toplam 1,9 milyon dolarlık bu girişim, Coinbase’in stablecoin’leri “dijital çağın doları” olarak konumlandırma hedefini desteklerken, ödemeleri daha ucuz ve hızlı hale getirme potansiyelini de test edecek.