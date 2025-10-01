Vanguard’ın Kripto Stratejisindeki U Dönüşü Bitcoin İçin Tarihi Fırsat Olabilir

Dünyanın ikinci en büyük varlık yöneticisi olan Vanguard, şu anda yaklaşık 11 trilyon dolar değerinde fon yönetiyor.

Milyonlarca yatırımcının hangi ürünlere erişebileceğini belirlemesi nedeniyle şirketin etkisi oldukça büyük.

Ancak Ocak 2024’te Bitcoin’in spot fiyatını takip eden borsa yatırım fonları (ETF’ler) piyasaya çıktığında, ABD’li dev şirket bu duruma pek de sıcak bakmadığını açıkladı.

Vanguard, konuyla ilgili detaylı bir blog yazısı yayımlayarak, bu ETF’lerin platformunda sunulmayacağını gerekçeleriyle paylaştı. Yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Kripto para birimleri bir emtia olarak sınıflandırılsa da, henüz olgunlaşmamış bir varlık sınıfıdır; geçmişi sınırlıdır, kendi ekonomik değeri yoktur, nakit akışı sağlamaz ve bir portföy içinde kaosa yol açabilir.”

Normalde burada ilgili blog yazısına bağlantı verirdim… ancak yazı artık şirketin web sitesinde mevcut değil. Bloomberg’in haberine göre bunun nedeni, Vanguard’ın yaklaşımında yakında köklü bir değişiklik yapabileceğinin sinyallerini vermesi.

Vanguard’ın, müşterilerinin Bitcoin ve Ether gibi varlıklara dolaylı maruziyet sağlayan Wall Street ürünlerini denemelerine izin verip vermeyeceğini değerlendirdiği bildiriliyor.

Öte yandan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) küçük altcoin’lere odaklanan ETF’leri yakında onaylayabileceğine dair söylentiler, bu yelpazenin daha da genişleyebileceğini gösteriyor.

Bazıları bunu Vanguard için önemli bir “teslimiyet itirafı” olarak nitelendirebilir. Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, iShares Bitcoin Trust ile tartışmasız pazar lideri konumunu koruyor. Vanguard’dan sonra üçüncü sırada yer alan Fidelity de kendi ürünlerini piyasaya sürdü.

Ancak asıl dikkat çekici olan, bunun kripto ETF’lerine ciddi bir sermaye akışını tetikleyebilecek olması. Unutulmamalı ki Vanguard’ın yönetiminde 11 trilyon dolarlık varlık bulunuyor ve dünya çapında 50 milyondan fazla müşterisi var. Sadece bu yatırımcıların %1’i Bitcoin’i ilk kez denemeye karar verse, bu yaklaşık 500 bin kişilik devasa bir kitle anlamına geliyor.

Peki… Vanguard’ın bu tavır değişikliğinin arkasında ne yatıyor? Görünüşte, kurumlar arasındaki dijital varlıklara yönelik doymak bilmez talep önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Bazı Vanguard müşterileri de şu soruyu soruyor olabilir: “Eğer onlar için uygunsa, benim için neden olmasın?”

Daha geniş çerçevede ise bu, şirketin tepe yönetimindeki değişimle de bağlantılı görünüyor. Şimdi CEO olarak görev yapan Salim Ranji, daha önce BlackRock’ta çalışmış ve kripto paraların potansiyeline dair yorumlarda bulunmuştu.

Temmuz ayında belirttiğimiz gibi, Vanguard’ın da zor bir konumda olduğunu fark etmemiş olması pek olası değil. BTC’ye temkinli yaklaşmasına rağmen, varlık yöneticisi en çok Strategy hissesine sahip olan firma konumunda; bunun nedeni, Nasdaq 100 gibi endeksleri takip eden fonları işletmesi.

Kripto ETF’lerinin yakın gelecekte piyasaya çıkıp çıkmayacağına dair Bloomberg’e yorum yapan bir şirket sözcüsü, temkinli bir açıklama yaptı:

“Aracı kurum tekliflerimizi, yatırımcı tercihlerini ve değişen düzenleyici ortamı sürekli değerlendiriyoruz. Bir karar alındığında, müşteriler Vanguard’dan doğrudan bilgilendirilecek.”

Anketler, sıradan yatırımcılar arasında Bitcoin’e yönelik ciddi bir merak olduğunu tekrar tekrar gösteriyor. Öte yandan, hem ABD hem de Avrupa’da dijital varlıkların düzenlenmesinde önemli adımlar atıldı; Donald Trump da vergi mükellefleri için stratejik bir rezerv yaratma sözü verdi.

Yine de, Vanguard’ın kurucusu merhum Jack Bogle’ın, şirketin bu yeni yaklaşımından memnun olmayabileceği düşünülüyor. 2017’de, Bitcoin fiyatı henüz 10.000 dolar civarındayken bir balon endişesi gündeme geldiğinde, Bogle halka bu kripto paradan “veba gibi uzak durun” demişti.

“Tahviller faiz kuponuna, hisseler kazanca ve temettüye sahip, altının hiçbir şeyi yok. Bitcoin’i destekleyen tek şey, onu birine aldığınız fiyattan daha yüksek bir fiyata satabileceğiniz umudu.”

Bogle, eleştirilere karşı bu görüşünü savunmuş ve BTC’nin 20.000 dolara çıkması halinde bile sözlerinin geçerli olacağını belirtmişti. Nitekim Bitcoin, bu seviyeye yalnızca bir ay sonra ulaştı.

Vanguard’ın kriptoya kapılarını açması, dünyanın en büyük kripto para birimi için olumlu bir katalizör olabilir. Böyle bir adım, Bitcoin ETF’lerinin yalnızca büyük kurumlar değil, sıradan yatırımcılar tarafından da benimsenmesini sağlayabilir.