Visa Stablecoin Ödemelerini Test Ediyor

Visa, işletmelerin uluslararası ödemelerde stablecoin’leri kullanmalarına imkan tanıyan yeni bir sistemi test etmeye başladı.

Pilot program, gerçek zamanlı ödeme platformu Visa Direct aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Visa’nın bu girişimi, finans alanının dev isimlerinin kriptoya ilgisinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Visa’dan Chris Newkirk, “Uluslararası ödemeler uzun bir süredir eski sistemlere mahkum olmuş durumdaydı. Visa Direct’in yeni stablecoin entegrasyonu, dünya çapında para transferlerini hızlandırarak işletmelere ödeme için daha fazla seçen sunuyor” dedi.

ABD’nin stablecoin’lere yönelik düzenlemeleri netleştiren GENIUS Yasası’nı kabul etmesi, kripto sektörüne duyulan güveni artırdı ve düzenlemelerin netleşmesini bekleyen kuruluşların sektöre girmesini sağladı.

Visa Dijital Tokenleri Test Ediyor

Visa, pilot projenin ortaklarını açıklamadı ancak bu programı 2026 yılında da sürdürmeyi planlıyor. Visa’nın bu girişimi bankaları, ödeme şirketlerini ve diğer finans kuruluşlarını hedefliyor. Bu kuruluşlar genellikle ödeme ihtiyaçlarını karşılamak için birden fazla para biriminde fon bulunduruyor.

Visa, stablecoin’lerle bu durumu değiştirmeyi amaçlıyor. Şirket, dünya genelindeki kullanılmaya hesaplarda daha az sermaye tutulmasını ve işlemlerin hızlandırılmasını amaçlıyor.

Bu arada stablecoin’ler hızla büyüdü. Stablecoin’lerin yükselişi, düzenleyici kurumlar ve bankalar arasında endişeye yol açtı. Bu kurumlar, stablecoin’lerin mevcut ödeme sistemlerine zarar vermesinden korkuyor. Ancak Visa’nın bu son hamlesi, stablecoin’leri mevcut altyapıya entegre etme girişimi olarak değerlendiriliyor.

Stablecoin Pazarının Büyümesi, Visa’nın Büyüme Stratejisini Destekliyor

Visa’nın kripto birimi müdürü Cuy Sheffield, geleneksel ödemelerin ve dijital ödemelerin birleşmesini bekliyor. Analistler, stablecoin pazarının değerinin üç yıl içinde 2 trilyon dolara kadar çıkabileceğini tahmin ediyor.

Visa, şimdiye kadar 200 milyon dolardan fazla stablecoin işlemi gerçekleştiridi. Visa, izlediği stratejiyle stablecoin’lere rakip olurken, aynı zamanda bankalar, finans teknolojisi şirketleri ve blockchain ağları arasında bir köprü işlevi görüyor.

Sheffield’ın ekibi Visa’nın ödeme kapasitesini de artırdı. Visa, token ihracı konusunda bankalarla ortaklık kurd ve dünya genelindeki finans teknolojisi şirketleriyle de çalışıyor.