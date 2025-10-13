Kripto Çöküşü Solana’nın 3 Aylık Yükselişini Bitirdi: Ağ Aktivitesi %50 Düştü

Öne çıkan noktalar:

Cuma gününe kadar SOL, Temmuz ayından bu yana %37 yükselmişti; ancak ağ aktivitesi neredeyse %50 azaldı.

Solana’nın günlük işlem hacmi, 24 Temmuz’daki 125 milyon seviyesinden 9 Ekim itibarıyla 64 milyona geriledi.

Analistler, rallinin gerçek talep yerine hype kaynaklı olabileceği konusunda uyarıyor.

Solana (SOL), Cuma günü yaşanan piyasa genelindeki çöküş öncesinde Temmuz sonundan bu yana %37’in üzerinde değer kazandı. Ancak analistler, bu yükselişin dayanaksız olabileceğini belirtiyor.

CryptoQuant verilerine göre, SOL fiyatı artarken günlük işlem sayısı %50 oranında düştü. Solana işlem hacmi, 24 Temmuz’da 125 milyon iken, 9 Ekim itibarıyla yaklaşık 64 milyon seviyesine indi.

Aynı dönemde SOL token fiyatı 161 dolardan 222 dolara çıktı. Analistler, fiyat ile on-chain aktivite arasındaki bu uyumsuzluğun, rallinin gerçek talep yerine hype ile sürüklendiğini gösterdiğini söylüyor.

CryptoQuant notunda, “Fiyat (duygusal ve finansal bir gösterge) ile ağın temel aktivitesi (gerçek kullanım göstergesi) arasındaki bu negatif uyumsuzluk ciddi bir uyarı niteliğinde. Sağlıklı bir piyasada fiyat artışı, ekosistemin gerçek kullanımının artışıyla desteklenmeli,” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: CryptoQuant

Fiyat artarken ağ kullanımının düşmesi, yani negatif uyumsuzluk, kripto piyasasının en eski uyarı sinyallerinden biri olarak kabul ediliyor. Solana örneği ise özellikle dikkat çekici; çünkü ağ aktivitesi, genellikle projenin güçlü yönlerinden biri olarak öne çıkarılıyordu.

Solana blokzincirinin yüksek hızı ve düşük işlem ücretleri (saniyede 5.000 işlem ve işlem başına 0,0002 dolar) DeFi uygulamaları, NFT projeleri ve memecoin’ler için cazip bir ortam yaratmıştı. Ancak son veriler bu tabloyu değiştirebilir.

CryptoQuant’a göre:

“İşlem sayısındaki keskin düşüş, son fiyat artışının Solana ağına yönelik sürdürülebilir ve organik talep artışından çok, piyasa duyarlılığı ve spekülatif faaliyetlerden kaynaklanıyor olabileceği hipotezini güçlendiriyor.”

Kurumsal Talep Solana Fiyat Rallisini Besliyor

Blockchain analiz firmalarına göre, Solana ağ trafiğinin genellikle %80–90’ı “oylama” işlemlerinden oluşuyor; bu sistem düzeyindeki operasyonlar blokzincirin çalışmasını sağlıyor. Dolayısıyla her düşüş, kullanımın zayıfladığını göstermeyebilir.

Firma, işlem sayısındaki düşüşün oylama mekanizmasındaki bir değişikliği de yansıtıyor olabileceğini belirtti. Ancak CryptoQuant’a göre, eğer toplam işlemlerdeki %50 düşüş, DeFi işlemleri, NFT mint’leme ve fon transferleri gibi kullanıcı aktivitelerini de kapsıyorsa, SOL fiyat rallisi ciddi şekilde sarsılabilir.

“Bu düşüşün doğrudan kullanıcı aktiviteleriyle ilişkili olduğu belirlenirse, mevcut fiyat artışının güvenilirliği ciddi şekilde sorgulanır ve önemli bir düzeltme riski artar,” deniliyor.

CEX.io’nun baş analisti Illia Otychenko, ağ aktivitesi yavaşlamış olsa da kurumsal talebin tarihsel olarak nadiren bu kadar güçlü olduğunu belirtiyor.

Cryptonews’e konuşan Otychenko, negatif uyumsuzluğun, Solana fiyat artışının esas olarak kripto-dışı faaliyetler, özellikle geleneksel finans (TradFi) ve kurumsal yatırımcılar tarafından desteklendiğini gösterdiğini vurguladı.

Örneğin, son üç ayda kripto hazine şirketleri ve dijital varlık yöneten kurumsal kuruluşların elindeki SOL miktarı, 1,8 milyondan 14 milyona çıkarak %670’in üzerinde artış gösterdi.

Fiyat artışı, ABD merkezli spot Solana ETF’leri etrafında oluşan heyecanla paralel olarak gerçekleşiyor ve bu ETF’lerin boğa momentumu sürdürmeye yardımcı olduğu belirtiliyor.

Otychenko’ya göre, şu ana kadar Solana ETF ürünlerine yalnızca yaklaşık 300 milyon dolar giriş olmuş olsa da, beş yeni ETF başvurusu onay bekliyor.

Ayrıca, Grayscale’ın ETF yatırımcıları için staking seçenekleri sunmaya başladığını belirten Otychenko, bunun ABD varlık yöneticileri arasında bir ilk olduğunu vurguladı:

“Solana ETF’leri düzenleyici onay aldığında bu hamle, yatırımcı ilgisini önemli ölçüde artırabilir. Ancak ABD hükümetinin kapanması nedeniyle biraz daha zaman alabilir.”

Gerçek Büyüme mi Yoksa Spekülatif Ralli mi?

Solana (SOL), ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal edilen ürünlere mevcut tarifelerin üzerine %100 ek gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından Cuma günü %16 düşerek 185 dolara geriledi. SOL, Cumartesi günü bir 5% daha kayıpla 176 dolara kadar indi, ancak Pazar günü 193 dolara toparlandı.

1 Kasım’da yürürlüğe girecek olan tarifeler, kripto piyasasında büyük sarsıntı yarattı; 24 saat içinde 1,6 milyondan fazla kripto yatırımcısı tasfiye edilerek 19,3 milyar dolarlık pozisyon silindi, bu da kripto tarihindeki en büyük tasfiye olaylarından biri oldu.

Bitcoin (BTC) yaklaşık beş ayın ardından ilk kez 105.000 doların altına düşerken, piyasa değeri 380 milyar dolar azaldı. Ether (ETH) ise gün içinde %21 kayıpla 3.460 dolara geriledi.

Yazının hazırlandığı sırada, hem BTC hem de ETH bir miktar kayıplarını telafi etmişti.

CEX.io analisti Illia Otychenko, Solana’nın 10 Ekim öncesi rallisinin tamamını spekülasyon olarak görmek doğru olmayacağını söyledi:

“Solana rallisini destekleyen gerçek ağ talebi var. Staking katılımı, likit staking tokenlerinde 14,4 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştı ve stablecoin arzı son bir ayda 3 milyar dolar genişledi.”

Buna karşın Solana hâlâ spekülatif trendlerden yüksek ölçüde etkileniyor. Otychenko’ya göre Temmuz’dan bu yana Solana’nın uygulama gelirleri %40 düşerken, memecoin faaliyetleri hâlâ tüm uygulama gelirlerinin yaklaşık yarısını oluşturuyor (Blockworks verileri).

Otychenko şöyle ekledi:

“[Düşüş] organik aktivitenin zayıfladığını gösteriyor. Solana fiyatını destekleyen kripto hazine birikimleri bile büyük ölçüde spekülatif nitelikte, genel trendi takip ediyor; uzun vadeli ağ temellerine dayanmıyor.”

Kaynak: Blockworks

Solana Aktivitesi Düşmeye Devam Ederse Ne Olur?

Analistler, ağ kullanımı düşmeye devam ederse Solana fiyatının temellere değil, ETF onayları, hazine alımları ve genel kripto piyasa duyarlılığı gibi dış katalizörlere daha bağımlı hale gelebileceğini söylüyor.

CEX.io analisti Illia Otychenko, “Dördüncü çeyrek, altcoinler, özellikle SOL için genellikle en güçlü dönemlerden biri. Bu, daha geniş bir rallide boğa momentumunu destekleyebilir… ama rallinin sürdürülebilirliği hâlâ sorgulanabilir,” diyor.

PoobahAI platformu başkanı Dana Love, kullanıcı aktivitesinin düşük kalması durumunda SOL fiyatının yılın son üç ayında %20–30’luk bir düzeltmeye maruz kalabileceğini belirtti.

Love, geçmişten örnekler veriyor: 2022’de FTX çöküşü sırasında Solana, ağ aktivitesi çökünce %94 değer kaybetmişti. Daha hafif bir senaryoda, merkeziyetsiz borsa (DEX) hacimleri günlük 3 milyar doların altına düşer veya işlem ücreti ödeyenler %22 daha azalırsa, SOL fiyatının mevcut seviyelerden 40–60 dolar düşebileceğini söylüyor.

Olası baskı faktörleri arasında, günlük 12 milyon memecoin yaratımıyla artan ağ tıkanıklığı, azalan doğrulayıcı ödülleri ve BNB Chain’in günlük 3,3 milyar dolarlık likidite çekmesi yer alıyor.

Otychenko’ya göre, fiyat ve aktivite arasındaki uyumsuzluklar Solana için yeni değil. Genellikle bir blokzincir tabandan kullanıcı benimsemesinden kurumsal anlatı inşasına geçerken veya tam tersi süreçte ortaya çıkıyor.

Bu uyumsuzluklar genellikle iki şekilde çözülüyor:

Ağ aktivitesi hype’ı takip ederek gerçek benimsemeyle toparlanıyor, Talep oluşmazsa fiyatlar, temel göstergelere göre düzeltme yapıyor.

Otychenko, Solana’nın ekosisteminin hâlâ uygulama odaklı olduğunu ve sürdürülebilir bir toparlanmanın, ETF hype’ı stabilize olduktan sonra geliştiriciler ve kullanıcılar aktif kalmaya devam ederse mümkün olacağını belirtti.