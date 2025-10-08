BTC $123,622.30 1.15%
Cryptonews Fiyat Tahminleri

Solana ETF’leri İçin Geri Sayım Başladı! SOL Fiyatı Yükselir mi?

SOL Solana
Ortaklık Açıklaması

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar Profili
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Solana tabanlı spot borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylanması halinde SOL fiyatının rekor seviyelere ulaşacağına dair beklentiler giderek artıyor. Peki Solana fiyatı kısa vadede 500 doları görebilir mi?

İlk Solana tabanlı spot ETF, temmuz ayında REX-Ospret tarafından piyasaya sürüldü. Bu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) onayladığı staking getirisi sağlayan ilk yatırım ürünüydü.

Söz konusu fon şimdiye kadar 400 milyon dolardan fazla yatırım aldı. Grayscale, Franklin Templeton, Fidelity ve VanEck gibi varlık yönetimi şirketlerinin benzer ürünlerinin de bu ay onaylanması bekleniyor.

Solana ETF başvurularına yönelik nihai karar için son gün bu hafta cuma günü. Dolayısıyla bu ETF’lerin onaylanması halinde SOL fiyatında kayda değer bir artış görülebilir.

Solana son 7 günde %2.6 değer kazandı. Ethereum ve BNB Coin gibi diğer önde gelen altcoin’ler ise bu döngüde rekor seviyelere ulaştı.

Solana Fiyat Tahmini: SOL’un RSI’si Satın Alma Sinyali Veriyor

Günlük grafiğe bakıldığında Solana’nın geçen ay 250 dolar civarında güçlü bir dirençle karşılaştığı görülüyor. Ancak token ivme kazanarak bu bölgeyi yeniden test edebilir.

solana fiyat grafiği

Solana’nın göreceli güç endeksi (RSI) 14 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkarak satın alma sinyali verdi.

Öte yandan düşüşün devam etmesi halinde izlenmesi gereken kilit destek seviyesi 200 dolar seviyesidir. SOL bu noktadan güçlü bir şekilde sıçrarsa yeniden ivme kazanarak rekor fiyatlara doğru yükselebilir.

Makroekonomik koşullar, piyasa duyarlılığı ve kurumsal yatırımcı ilgisi pozitif görünümü destekliyor.

Bu arada Pepenode (PEPENODE) gibi en iyi kripto ön satış projelerinin de iyi performans göstermesi bekleniyor. Pepenode ön satışı çok kısa bir süre önce başladı ve şimdiden 1.7 milyon dolar fon toplandı.

Pepenode ($PEPENODE) ile Kripto Madenciliği Her Zamankinden Daha Kolay

Kripto madenciliğini oyunlaştıran Pepenode ($PEPENODE) ile madencilik yapmak için pahalı donanımlara gerek yok.

pepenode crypto presale

Kullanıcılar, sanal madencilik node’ları (düğüm) ile PEPENODE kazanma fırsatını yakalabilirler.

Kullanıcılar, madencilik cihazları satın alarak ve yarışmalara katılarak isimlerini liderlik tablosuna yazdırabilirler. Ayrıca en iyi madenciler Fartcoin (FARTCOIN) ve Bonk (BONK) gibi tokenler kazanabilirler.

Ayrıca madencilik teçhizatlarını yükseltmek için harcanan PEPENODE tokenlerin %70’i yakılacak.

Pepenode’un resmi web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz.

USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.
