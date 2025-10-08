Solana ETF’leri İçin Geri Sayım Başladı! SOL Fiyatı Yükselir mi?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Solana tabanlı spot borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylanması halinde SOL fiyatının rekor seviyelere ulaşacağına dair beklentiler giderek artıyor. Peki Solana fiyatı kısa vadede 500 doları görebilir mi?

İlk Solana tabanlı spot ETF, temmuz ayında REX-Ospret tarafından piyasaya sürüldü. Bu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) onayladığı staking getirisi sağlayan ilk yatırım ürünüydü.

Söz konusu fon şimdiye kadar 400 milyon dolardan fazla yatırım aldı. Grayscale, Franklin Templeton, Fidelity ve VanEck gibi varlık yönetimi şirketlerinin benzer ürünlerinin de bu ay onaylanması bekleniyor.

NEW: @EricBalchunas & I are raising our odds for the vast majority of the spot crypto ETF filings to 90% or higher. Engagement from the SEC is a very positive sign in our opinion pic.twitter.com/5dh8G8rK6Y — James Seyffart (@JSeyff) June 20, 2025

Solana ETF başvurularına yönelik nihai karar için son gün bu hafta cuma günü. Dolayısıyla bu ETF’lerin onaylanması halinde SOL fiyatında kayda değer bir artış görülebilir.

Solana son 7 günde %2.6 değer kazandı. Ethereum ve BNB Coin gibi diğer önde gelen altcoin’ler ise bu döngüde rekor seviyelere ulaştı.

Solana Fiyat Tahmini: SOL’un RSI’si Satın Alma Sinyali Veriyor

Günlük grafiğe bakıldığında Solana’nın geçen ay 250 dolar civarında güçlü bir dirençle karşılaştığı görülüyor. Ancak token ivme kazanarak bu bölgeyi yeniden test edebilir.

Solana’nın göreceli güç endeksi (RSI) 14 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkarak satın alma sinyali verdi.

Öte yandan düşüşün devam etmesi halinde izlenmesi gereken kilit destek seviyesi 200 dolar seviyesidir. SOL bu noktadan güçlü bir şekilde sıçrarsa yeniden ivme kazanarak rekor fiyatlara doğru yükselebilir.

Makroekonomik koşullar, piyasa duyarlılığı ve kurumsal yatırımcı ilgisi pozitif görünümü destekliyor.

