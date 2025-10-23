В России создают официальный реестр майнеров

Автор Анастасия Трофимова Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: октября 23, 2025

Минфин России начал создавать официальный реестр майнеров. Туда входят люди и компании, которые добывают криптовалюту. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.

По его словам, в базу уже внесено 1 364 майнера, и это только начало. Создание такого списка обозначен как первый шаг к тому, чтобы вывести майнинг из “серой зоны”. В планах правительства давно уже актуальна идея, сделать его легальной и прозрачной деятельностью.

Что дальше?

Силуанов отметил, что следующий этап подразумевает введение налогов на майнинг. Сейчас майнеры зарабатывают на добыче криптовалюты, но государство эти доходы официально не учитывает. Поэтому Минфин намерен закрепить правила, по которым такие операции будут облагаться налогом, как любой другой вид бизнеса.

Кроме того, министерство совместно с Центробанком готовит предложения по легализации сделок с криптовалютами и регулированию криптобирж и обменников. Это позволит создать понятную систему контроля и снизить риски, связанные с теневыми операциями.

Речь идет не только о внутреннем рынке. Ведомства также обсуждают возможность межгосударственных расчетов в криптовалюте. То есть продумывается использование цифровых активов для международной торговли.

Законодательная база для крипторегулирования в России расширяется

Напомним, что еще в августе прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, который впервые официально признал майнинг видом деятельности.

Документ определил следующее:

кто может заниматься добычей цифровых валют,

какие требования предъявляются к майнерам

как государство будет отслеживать оборот криптоактивов.

Цель закона, сделать рынок более прозрачным. Также предотвратить использование криптовалют для отмывания денег или финансирования терроризма. Проще говоря, Россия постепенно перестает игнорировать криптоиндустрию и начинает выстраивать для нее полноценные правила игры.

Ранее мы писали, что Госдума планирует внедрять поправки в Семейный кодекс РФ. Новые правила регулирования намерены приравнять криптоактивы к совместно нажитому в браке имуществу, и делить его при разводе соответствующим образом.

С 1 января 2025 года статус криптовалюты закреплен и в Налоговом кодексе. Сейчас с доходов от продажи децентрализованных цифровых активов нужно платить налоги так же, как при продаже недвижимости или ценных бумаг.

Пока Правительство РФ решает внутренние проблемы крипторегулирования, Евросоюз вводит новые санкции

Евросоюз расширил санкции против России. Добавлены новые ограничения, которые затронут финансовый сектор и энергетическую сферу.

С 25 января 2026 года ЕС полностью запретит любые операции через российскую платежную систему “Мир” и Систему быстрых платежей (СБП). Это означает, что переводы и расчеты с использованием этих сервисов будут заблокированы на территории Евросоюза.

Кроме того, в санкционный список впервые попал российский стейблкоин A7A5. Это цифровой актив, привязанный к рублю и предназначенный для расчетов внутри страны и с внешними партнерами. Стоит отметить, что после предыдущих санкций Евросоюза капитализация токена A7A5 выросла на 250%.