К 2026 году торговля криптовалютой в России станет легальной

Лиза Чайкина
Лиза Чайкина
Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,...

Обновленно: 
Российские власти официально признали криптовалюты и планируют ускорить создание для них правового поля. В Центробанке заявили о готовности легализовать вложения в цифровые активы. Однако, они отметили, что полное внедрение займет несколько лет.

ЦБ намерен запустить прямое регулирование криптовалютного рынка в 2026 году. После этого работать с цифровыми активами смогут все квалифицированные инвесторы, а не только особо квалифицированные, как сейчас.

Одновременно введут санкции за нелегальные операции с криптовалютами. Тех, кто будет проводить сделки вне регулируемой системы, ждет административная и уголовная ответственность.

ЦБ открывает путь к легальному крипторынку, но готовит жесткие санкции для “серых” схем

Банк России впервые обозначил конкретные сроки для легализации криптовалют. Согласно плану регулятора, уже в 2026 году в стране может появиться легальная инфраструктура для двух ключевых направлений:

  1. Продажа криптовалюты через регулируемые российские площадки.
  2. Токенизация акций отечественных компаний (то есть выпуск цифровых долевых ценных бумаг).

Какое это будет иметь значение? Это создание “белого” и контролируемого государством крипторынка. Здесь инвесторы смогут работать легально, а компании — привлекать финансирование через цифровые активы.

Вторая часть реформы: жесткие правила для нарушителей

Параллельно с открытием легального рынка готовится и вторая часть реформы на 2027 год. Ее суть – внедрение жесткой системы наказаний для тех, кто продолжит работать в обход новой системы.

Речь идет о введении:

  • Административной ответственности (крупные штрафы).
  • Уголовной ответственности (вплоть до лишения свободы).

Проще говоря, государство дает вам “легальный способ работать с криптовалютой, но если вы продолжаете действовать в тени, готовьтесь к серьезным последствиям”.

Таким образом, Россия делает стратегический шаг к интеграции цифровых активов в экономику, но на своих условиях. Подключается жесткий государственный контроль над всеми процессами.

“Кнут и пряник” от Центробанка

Банк России четко обозначил свои намерения. Его задаче, не запрещать, а регулировать. Создать прозрачные “правила игры” для добросовестных инвесторов и бизнеса.

Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин на форуме “Финополис-2025” впервые назвал конкретные сроки регулирования криптовалют в стране. План рассчитан на два этапа и напоминает политику “кнута и пряника”.

Этап 1 (2026 год): “пряник” – создание легального рынка

Что будет происходить:

  • Будет принято законодательство, регулирующее инвестиции в криптовалюты.
  • Запустится лицензионный процесс для компаний, желающих работать с цифровыми активами.
  • К концу 2026 года появятся первые лицензированные операторы.


У криптоинвесторов появится возможность покупать и продавать криптовалюту через легальные, контролируемые государством площадки. Это должно повысить безопасность и прозрачность операций.

Этап 2 (2027 год): “кнут” — ответственность для нарушителей

Что произойдет:

  • Вступят в силу поправки в Административный и Уголовный кодексы.
  • Будет введена ответственность за нелегальный оборот криптоактивов (вне рамок регулируемой системы).

Как пояснил Чистюхин, этот год – переходный период. Он нужен, чтобы участники рынка успели подготовиться и “обелить” свои операции, перейдя под регулирование.

Таким образом, через два года криптовалютный рынок в России может кардинально измениться. Планируется переход от полутеневого к полностью регулируемому. Пользователи смогут купить криптовалюту быстро и легально.

Ранее Минфин уже начал заниматься регулированием стейблкоинов.

