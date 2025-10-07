ЕС планирует вводить санкции против стейблкоина A7A5

Евросоюз рассматривает новый пакет санкций, нацеленный на стейблкоин A7A5. Напомним, что этот стейблкоин обеспечен рублем, и всего за несколько месяцев он стал крупнейшим в мире токеном, не привязанным к доллару США. Подробнее о A7A5 мы расскажем далее.

Если санкции одобрят, гражданам и компаниям Евросоюза запретят любые операции с A7A5, как напрямую, так и через посредников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренние документы. Речь идет о расширении стратегии ЕС, направленной на ограничение инструментов, которые помогают России обходить западные санкции.

Что такое A7A5

A7A5 – первая и единственная в мире стабильная криптовалюта, подкрепленная не долларом США, а российским рублем. Простыми словами, каждый токен A7A5 строго эквивалентен одному российскому рублю. В пресс-релизе февраля этого года на сайте проекта a7a5.kg говорится, что монета подкреплена рублевыми депозитами в Промсвязьбанке (ПСБ), которые внесли компании, заинтересованные в использовании этого стейблкоина. Монета предлагала инвесторам ежедневный пассивный доход, равный половине банковских процентов по депозитам, на которых хранится обеспечение.

ПСБ известен как ключевой банк, обслуживающий российскую оборонную промышленность. При этом он находится под санкциями Европейского Союза и США. Транзакции в системе A7A5 осуществляются через оператора информационной платформы “Токеон”.

Выпуск стейблкоинов А7А5 состоялся в феврале 2025 года в Кыргызстане. его запустил молдавский банкир Илан Шор совместно с Промсвязьбанком. Токен работает в сетях Ethereum и Tron и позиционируется как “цифровой рубль”, обеспеченный фиатными резервами, хранящимися в банках Киргизии. Стейблкоин открывает новые возможности для российских импортеров и экспортеров. Теперь они могут использовать криптовалюту A7A5 в качестве инструмента для международных платежей и трансграничных расчетов.

Предыдущие ограничения и рост A7A5

Предыдущий санкционный пакет от 19 сентября уже запретил криптосделки с российскими пользователями. Также он ограничил операции с иностранными банками, связанными с криптоиндустрией России. Теперь под проверкой оказались и банки из России, Беларуси и Центральной Азии. Их которых подозревают в содействии переводу цифровых активов для заблокированных структур.

Интерес к A7A5 взлетел после сентябрьских санкций. Всего за один день, 26 сентября, капитализация выросла с $140 млн до $491 млн (прирост на 250%). Сейчас она держится на уровне около $500 млн, что составляет почти половину всего рынка стейблкоинов, не привязанных к доллару.

Для сравнения, ближайший конкурент, евро-стейблкоин EURC от Circle, сейчас имеет капитализацию около $255 млн.

Источник CoinMarketCap

Несмотря на запрет в Сингапуре, команда A7A5 всё же появилась на конференции Token2049, где даже арендовала стенд и выступала на сцене. После этого организаторы удалили проект с сайта и из официальной программы.

Европейские власти заявляют, что санкции направлены не против технологии, а против тех, кто использует криптоинструменты для обхода международных правил. По словам представителей Европейского совета, подобные меры должны влиять на поведение и поддерживать внешнеполитические цели ЕС.

Однако для утверждения ограничений по A7A5 нужно единогласное решение всех стран Евросоюза, поэтому обсуждение может затянуться или быть изменено.

