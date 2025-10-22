В Госдуме предложили делить криптовалюту при разводе как обычное имущество

Автор Алексей Давыденко Автор Алексей Давыденко О авторе Алексей - ведущий журналист и аналитик в области криптовалют и блокчейн-технологий. Автор более 500 статей о... Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: октября 22, 2025

Депутаты Госдумы предлагают приравнять криптовалюту к совместно нажитому имуществу супругов. Автором инициативы стал Игорь Антропенко, член комитета по промышленности и торговле от партии “Единая Россия”.

Согласно документу, цифровые активы, которые вы приобрели во время брака, будут считаться общей собственностью. Так же, как квартира, автомобиль или банковский вклад. Законопроект уже направлен на предварительное рассмотрение в правительство России и к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной для правовой оценки.

Что предлагают изменить?

Проект предусматривает поправки в статьи 34 и 36 Семейного кодекса России. Вот что изменится.

Согласно законопроекту, цифровые активы, купленные во время брака, будут считаться общей собственностью. При разводе их придется делить поровну. Как квартиру, автомобиль или вклад. При этом криптовалюта, полученная до брака или, например, подаренная, останется личной собственностью владельца.

Проблема отсутствия регулирования

Автор инициативы, депутат от партии «Единая Россия» Игорь Антропенко, отметил, что с развитием цифровой экономики все больше россиян используют криптовалюту для инвестиций и сбережений. Однако в семейном праве до сих пор нет четких норм, регулирующих такие активы. Это создает сложности при разводе и может привести к нарушению имущественных прав.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что отсутствие регулирования противоречит Конституции, которая гарантирует равенство перед законом и равноправие мужчин и женщин.

Как уже регулируется криптовалюта в России

Напомним, что криптовалюта в России юридически считается имуществом с 2020 года. Тогда вступил в силу закон 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты”. Цифровые активы начали использовать в делах о банкротстве, при взыскании долгов и в антикоррупционном контроле.

С 1 января 2025 года статус криптовалюты закреплен и в Налоговом кодексе. Теперь с доходов от ее продажи нужно платить налоги так же, как при продаже недвижимости или ценных бумаг.

В июне 2025 года Госдума в первом чтении одобрила законопроект. Он признает криптовалюты имуществом для целей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ. То есть теперь за кражу криптовалюты можно привлечь к уголовной ответственности как за кражу обычного имущества.

Что говорят эксперты

Юристы считают, что для полной легализации криптоактивов необходима комплексная правка Гражданского кодекса. Она определит криптовалюту как имущество во всех сферах. Пока же регулирование носит фрагментарный характер. Криптоактив считаются имуществом в налоговом и уголовном праве, но не в семейном. Новый законопроект о разделе криптовалюты при разводе станет важным шагом к устранению этих пробелов.

Мы уже писали, что ранее в Госдуме предложили ввести тюремные сроки за нелегальные операции с криптовалютой. Такое мнение высказал член Общественной палаты Евгений Машаров, который выдвинул иницитиву “вернуть уголовную ответственность за незаконные финансовые операции, включая сделки с криптовалютой”. В качестве примера он привел советскую статью 88 УК РСФСР, которая жестко карала за нарушения валютного законодательства.