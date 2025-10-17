BTC $105,400.52 -5.02%
ETH $3,752.23 -6.33%
SOL $177.97 -7.91%
PEPE $0.0000064 -9.92%
SHIB $0.0000094 -8.51%
BNB $1,045.30 -12.19%
DOGE $0.17 -9.07%
XRP $2.24 -6.87%
Cryptonews Новости

Лучшие мемкоины для покупки: PEPE и PEPENODE

XRP
Автор
Алексей Давыденко
Автор
Алексей Давыденко
О авторе

Алексей - ведущий журналист и аналитик в области криптовалют и блокчейн-технологий. Автор более 500 статей о...

Профиль автора
Обновленно: 

Рынок сегодня снова просел. Причиной послужили новые опасения по поводу тарифов. Обстоятельства сильно давят на настроения инвесторов. Тем не менее, прогнозы по криптовалютам проектов Pepe и PepeNode остаются позитивными.

Обе монеты сейчас в хорошей форме. На это указывают как фундаментальные, так и технические показатели. Трейдеры ищут стабильности, и сегмент мем-монет сейчас становится этой “тихой гаванью”. Несколько неожиданно, особенно для инвесторов “старой закалки”. Однако, цифры говорят в пользу продолжающегося мемкоин-бума, постепенного роста альткоинов и медленного восстановления рынка.

Ниже мы подробно рассмотрим потенциал этих монет.

Pepe ($PEPE): киты продолжают вкладываться, несмотря на снижение цены

Ранее мы уже писали, как PEPE смог всего за неделю вырасти на 8%. Тогда его торговые объемы превысили $700 млн, что вызвало интерес инвесторов. Трейдеры обратили внимание не только на культовую мем-монету с лягушкой, но и на весь сегмент. Надо сказать, сектору мем-токенов это пошло на пользу.

На данный момент токен Pepe (PEPE) демонстрирует тревожную динамику. 16 октября он упал на 3% до $0.00000723. За неделю мем актив потерял 21%, 33% за месяц и 31% за год. Не сильно позитивно смотрится на фоне роста большинства крупных токенов.

Несмотря на прорывы прошлой недели, PEPE показывает устойчивое снижение уже год. Это говорит о возможной фундаментальной проблеме. Аналитики замечают снижение интереса к “старшим” мемкоинам в пользу новых проектов (таких как PEPENODE, который мы рассмотрим дальше).

Однако киты продолжают верить в PEPE. Крупные инвесторы периодически скупают его на просадках. Многие видят в нем потенциал для краткосрочной прибыли. Это создает определенную поддержку и не дает токену обвалиться окончательно.

Сейчас PEPE находится в зоне перепроданности. По классическим индикаторам это часто предшествует развороту тренда.

Pepe переживает кризис идентичности на фоне растущей конкуренции в нише мемкоинов. Однако интерес крупных игроков и перепроданность могут стать катализатором для коррекционного роста. В таком контексте PEPE вернется к уровню $0,000010 в ноябре и приблизится к $0,000030 к концу года.

PEPENODE привлекает $1.8 млн в качестве первого токена Mine-to-Earn

Пусть токен PEPE пока демонстрирует спад, его новый собрат PEPENODE уверенно идет вверх. Все потому, что опытные трейдеры присматриваются к предпродажам – именно они часто показывают взрывной рост после листинга.

Как купить перспективные криптовалюты: PEPENODE

PEPENODE – это первый в мире mine-to-earn токен. Проект предлагает инновационную концепцию. Пользователи строят виртуальные майнинг-фермы и получают вознаграждение в популярных мемкоинах (Pepe, Fartcoin и других). Никакого дорогого оборудования, здесь только виртуальные ноды.

Каждый участник сам выбирает стратегию. Геймеры улучшают свои узлы с помощью токена $PEPENODE, повышая их мощность, а инвесторы оптимизируют работу узлов для стабильного дохода. Все построено в формате игровой системы, понятной и доступной любому пользователю.

Прогресс предпродажи PEPENODE
PEPENODE
+10%
$1,847,583.66 Raised so far
$0.001004 → $0.001105

Внутренний токен системы $PEPENODE нужен для покупки и улучшения ваших виртуальных нод. Чем их будет больше, тем выше будет доход. Это создает постоянный спрос на монету и поддерживает его стоимость. Текущая цена актива на пресейле $0.001105.

Почему инвесторам это интересно? PEPENODE сочетает тренды геймификации и мемкоинов, создавая устойчивую экономическую модель. В отличие от многих мемкоинов, у этого мем-актива есть практическая польза внутри своей экосистемы.

До следующего роста цены:

Loading countdown...
Купить PEPENODE


Logo

Почему стоит доверять Cryptonews

2M+

Читателей каждый месяц

250+

Обзоров и статей

8

Лет на рынке

70

Международных авторов
editors
+70
Список авторов

Лучшие ICO

Откройте для себя трендовые токены на этапе предпродажи.

Обзор рынка

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$3,739,641,910,841
-6.16
Трендовые монеты.

Больше новостей

Новости
Как заработать на криптовалюте “втихую”: инсайдер Трампа настораживает рынок
Лиза Чайкина
Лиза Чайкина
2025-10-17 06:06:37
Новости
[LIVE]Какую криптовалюту купить сегодня: XRP, Solana и SNORT
Анастасия Трофимова
Анастасия Трофимова
2025-10-17 06:06:24
Алексей Давыденко
Автор
Алексей - ведущий журналист и аналитик в области криптовалют и блокчейн-технологий. Автор более 500 статей о биткоине, эфириуме и альткоинах. Сертифицированный специалист по блокчейну (Blockchain Council)
Читать дальше
Crypto News in numbers
editors
Список авторов +70
2M+
Читателей каждый месяц
250+
Обзоров и статей
8
Лет на рынке
70
Международных авторов