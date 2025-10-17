Лучшие мемкоины для покупки: PEPE и PEPENODE

Рынок сегодня снова просел. Причиной послужили новые опасения по поводу тарифов. Обстоятельства сильно давят на настроения инвесторов. Тем не менее, прогнозы по криптовалютам проектов Pepe и PepeNode остаются позитивными.

Обе монеты сейчас в хорошей форме. На это указывают как фундаментальные, так и технические показатели. Трейдеры ищут стабильности, и сегмент мем-монет сейчас становится этой “тихой гаванью”. Несколько неожиданно, особенно для инвесторов “старой закалки”. Однако, цифры говорят в пользу продолжающегося мемкоин-бума, постепенного роста альткоинов и медленного восстановления рынка.

Ниже мы подробно рассмотрим потенциал этих монет.

Pepe ($PEPE): киты продолжают вкладываться, несмотря на снижение цены

Ранее мы уже писали, как PEPE смог всего за неделю вырасти на 8%. Тогда его торговые объемы превысили $700 млн, что вызвало интерес инвесторов. Трейдеры обратили внимание не только на культовую мем-монету с лягушкой, но и на весь сегмент. Надо сказать, сектору мем-токенов это пошло на пользу.

На данный момент токен Pepe (PEPE) демонстрирует тревожную динамику. 16 октября он упал на 3% до $0.00000723. За неделю мем актив потерял 21%, 33% за месяц и 31% за год. Не сильно позитивно смотрится на фоне роста большинства крупных токенов.

Несмотря на прорывы прошлой недели, PEPE показывает устойчивое снижение уже год. Это говорит о возможной фундаментальной проблеме. Аналитики замечают снижение интереса к “старшим” мемкоинам в пользу новых проектов (таких как PEPENODE, который мы рассмотрим дальше).

Однако киты продолжают верить в PEPE. Крупные инвесторы периодически скупают его на просадках. Многие видят в нем потенциал для краткосрочной прибыли. Это создает определенную поддержку и не дает токену обвалиться окончательно.

Сейчас PEPE находится в зоне перепроданности. По классическим индикаторам это часто предшествует развороту тренда.

Pepe переживает кризис идентичности на фоне растущей конкуренции в нише мемкоинов. Однако интерес крупных игроков и перепроданность могут стать катализатором для коррекционного роста. В таком контексте PEPE вернется к уровню $0,000010 в ноябре и приблизится к $0,000030 к концу года.

PEPENODE привлекает $1.8 млн в качестве первого токена Mine-to-Earn

Пусть токен PEPE пока демонстрирует спад, его новый собрат PEPENODE уверенно идет вверх. Все потому, что опытные трейдеры присматриваются к предпродажам – именно они часто показывают взрывной рост после листинга.

PEPENODE – это первый в мире mine-to-earn токен. Проект предлагает инновационную концепцию. Пользователи строят виртуальные майнинг-фермы и получают вознаграждение в популярных мемкоинах (Pepe, Fartcoin и других). Никакого дорогого оборудования, здесь только виртуальные ноды.

Каждый участник сам выбирает стратегию. Геймеры улучшают свои узлы с помощью токена $PEPENODE, повышая их мощность, а инвесторы оптимизируют работу узлов для стабильного дохода. Все построено в формате игровой системы, понятной и доступной любому пользователю.

Прогресс предпродажи PEPENODE PEPENODE +10%

Внутренний токен системы $PEPENODE нужен для покупки и улучшения ваших виртуальных нод. Чем их будет больше, тем выше будет доход. Это создает постоянный спрос на монету и поддерживает его стоимость. Текущая цена актива на пресейле $0.001105.

Почему инвесторам это интересно? PEPENODE сочетает тренды геймификации и мемкоинов, создавая устойчивую экономическую модель. В отличие от многих мемкоинов, у этого мем-актива есть практическая польза внутри своей экосистемы.

