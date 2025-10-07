Лучшие мемкоины октября: PEPE движется вверх

Автор Алексей Давыденко Обновленно: октября 7, 2025

За последнюю неделю токен PEPE вырос на 8%. Его торговые объемы за один день превысили $700 млн. Такое движение актива буквально взбудоражило рынок и вызвало новый всплеск интереса. Инвесторы стали делиться позитивными прогнозами на цену PEPE. Какие еще лучшие мемкоины вы можете найти в октябре? Присмотритесь к токену PEPENODE: трейдеры продолжают покупать его на предпродаже.

Подъем рынка мем-валют

Технически ситуация на рынке складывается очень благоприятно. Мем-монеты снова оказались в центре внимания. Недавнее одобрение ETF на Dogecoin, первого в своём роде фонда, связанного с мем-монетой, стало прорывом для всего сегмента. Многие считают, что теперь пришла очередь PEPE.

С капитализацией в $4,2 млрд PEPE занимает третье место среди мем-монет. Чем он так интересен трейдерам? Актив выигрывает за счет удачного использования образа одного из самых узнаваемых интернет-мемов: лягушки Пепе. Полезности в нем не так много, зато легкости и хайпа – хоть отбавляй.

PEPE также выделяется как “чистая” мемная монета. Ее ценовое движение и рост полностью управляются вовлеченным сообществом, которое владеет относительно небольшой долей от общего предложения токенов. Поясним, что термин “чистый” мемкоин (Pure Meme Coin) означает, что у токена нет никакой другой фундаментальной ценности, кроме самого мема и веры сообщества в него. Его цена не зависит от развития технологии, полезности продукта или прибыли компании. Все держится на ажиотаже, хайпе и культуре вокруг.

В прошлом году проект Pepe привлек всеобщее внимание, показав прирост в 1360%. Может ли история повториться в этом году?

Прогноз по Pepe: два важных сценария

Pepe и ранее следовал относительно предсказуемой траектории, за исключением крупных скачков вверх и вниз.

Для токена выделяют два ключевых ценовых уровня. Так называют потенциальные зоны, где цена PEPE может закрепиться в ближайшем будущем, в зависимости от рыночного движения.

В целом, условия на рынке сейчас очень благоприятны для мем-монет. Начался сезон альткоинов, и это дает дополнительный потенциал роста. Если PEPE получит собственный ETF, это может стать мощным драйвером для резкого роста до уровня около $0,000028. То есть возможен рост на 122%. Для начала роста PEPE важно резко преодолеть среднюю линию индекса относительной силы (RSI), а затем уверенно прорваться выше уровня $0,00001500.

Если вы хотите попасть в проект на ранней стадии, то пресейлы токенов с тематикой Pepe, например Pepenode ($PEPENODE), могут стать самой выгодной ставкой в случае прорыва цены PEPE.

PEPENODE: игровой майнинг мемкоинов для всех

Забудьте о шумных фермах и дорогом оборудовании. Новинка PEPENODE превращает добычу мемкоинов в увлекательную игру по принципу “майнишь – зарабатываешь” (mine-to-earn).

Pepenode – это целая многоуровневая экосистема. Тут каждый может создавать и улучшать виртуальные майнинг-узлы, чтобы получать доход в мемкоин-эквиваленте. Проект построен на Ethereum (стандарт ERC-20), что гарантирует совместимость с кошельками, биржами и DeFi-сервисами.

Как это работает? Представьте себе виртуальную комнату, где вы собираете собственную майнинг-ферму из цифровых компонентов. Для этого вам понадобится внутренняя валюта платформы – токен $PEPENODE. Сейчас его можно купить на предпродаже всего за $0,0010918.

Безопасность подтверждена аудитом от Coinsult.

