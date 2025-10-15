Обзор альтсезона: топ криптовалют для покупки сегодня

Обновленно: октября 15, 2025

Рынок альткоинов редко движется синхронно. Пока одни токены взлетают на ажиотажном спросе, другие демонстрируют более сдержанные, но не менее важные сигналы для внимательных инвесторов. Умение “читать рынок” – это способность к анализу не только цены, но и ликвидности, объемов и типов сделок, которые происходят при перетоке (переходе) капитала.

Сегодняшняя картина идеально это иллюстрирует. Знакомьтесь, топ альткоинов недели:

MYX уверенно растет, задавая тренд.

уверенно растет, задавая тренд. Bittensor (TAO) добавляет скромный, но значимый для сектора ИИ рост.

добавляет скромный, но значимый для сектора ИИ рост. Solana (SOL) почти не меняется в цене, но ее объем торгов вырос на ~12%. Это верный признак того, что крупные игроки активно торгуют, не оказывая пока сильного давления на цену.

почти не меняется в цене, но ее объем торгов вырос на ~12%. Это верный признак того, что крупные игроки активно торгуют, не оказывая пока сильного давления на цену. Snorter (SNORT) толкает вперед сегмент новых мем-валют, связанных с ИИ и мессенджерами.

MYX Finance (MYX): возвращение покупателей и здоровый двухсторонний поток

Текущая ситуация следующая. Цена актива MYX в среднем составляет ~$3.35. За 24 часа он прибавил 15% к стоимости. Повышенный оборот на основных торговых парах и стабильный интерес к бессрочным фьючерсам задают устойчивую динамику.

Источник: CoinMarketCap

Что движет ценой?

Споры вокруг аирдропа. Недавние распределения токенов вызвали дискуссии в сообществе. Такое внимание – палка о двух концах. Оно привлекает как покупателей, так и скептиков, что углубляет ликвидность и создает возможности для торговли на новостях. Новые листинги и торговые пары. Расширение доступа привлекло новых трейдеров, ищущих моментум и ликвидность.

Аналитики говорят об устойчивом росте. Почему? Вот ключевые наблюдения.

Во-первых, замечено стабильное движение актива. MYX после прорыва к новым максимумам откатывался вполне упорядоченно. То есть, отчасти предсказуемо. Если бы это были обвалы, прогнозы мо цене MYX были бы менее оптимистичными, и часть инвесторов точно забрала бы отсюда свои средства. обвальными. Все это говорит о здоровой консолидации.

Во-вторых, рост MYX подпитывается спросом на спотовом рынке, а не только кредитным плечом.

Главный индикатор продолжения роста заключается в том, сможет ли открытый интерес (общее количество открытых фьючерсных позиций) расти вместе с объемом спотовой торговли, не вызывая резкого роста стоимости финансирования. Если да, то MYX сохранит свои позиции в ротации капитала (перехода средств из одной монеты в другую).

Bittensor (TAO): спокойный рост с бонусами для ИИ-сегмента

Цена актива Bittensor сейчас составляет около $441. За 24 часа монета прибавила 8%.

На фоне неоднородных движений других AI-токенов, рост TAO выглядит сдержанно, но уверенно. Самое важное, что токену удается удерживать уровни, завоеванные на прошлой неделе. Это создает хорошую платформу для нового рывка, как только в сектор искусственного интеллекта снова хлынут деньги.

Источник: CoinMarketCap

На что смотрят профессиональные трейдеры?

Аналитики выделяют два ключевых индикатора для TAO. Первый – баланс между открытым интересом и стоимостью финансирования. При идеальном сценарии количество открытых фьючерсных позиций (open interest) растет, а ставка финансирования (funding rate) остается умеренной. Что это значит? Это сигнал, что к покупкам подключаются реальные инвесторы с наличными (spot-покупатели), а не только спекулянты, играющие с кредитным плечом (заемными средствами). Именно такой рост является самым устойчивым.

Второй индикатор – график эмиссии. Рынок внимательно следит за запланированными выпусками новых токенов TAO. Пока что рынок эффективно “переваривает” эти даты. Даже небольшой ежедневный прирост говорит о здоровой и продуманной позиции инвесторов, а не о панических покупках.

Solana (SOL): цена стабильна, а объем торгов растет

Цена Solana почти не меняется, но за последние 24 часа объем торгов вырос примерно на 9%. Такое часто происходит, когда игроки на рынке перераспределяют активы между крупными и средними монетами, но не пытаются резко поднять цену. Сделки идут, но на том уровне, который не меняет итоговую стоимость.

Источник: CoinMarketCap

Почему так? Причин несколько:

трейдеры страхуют позиции

программы переключаются между спотовыми сделками и бессрочными контрактами

поставщики ликвидности подстраиваются под активность в мемкоинах и DeFi-проектах на Solana.

Любая из этих причин может увеличить объем торгов, а также удержать цену стабильной. Для тех, кто следит за сезоном альткоинов, это важно. Рост объема при ровной цене часто предвещает будущий тренд, если выбор игроков станет однозначным. Это признак здоровой “глубины” рынка, необходимого условия для долгосрочного роста, если аппетит к риску улучшится.

