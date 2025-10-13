BTC $111,283.67 -2.69%
Новости альткоинов

Какую криптовалюту купить в октябре: рынок восстанавливается после новостей из США и Китая

Обновленно: 

После бурных выходных криптовалютный рынок начал наконец-то восстанавливаться. Такое резкое падение цен произошло из-за объявления Дональда Трампа о дополнительных 100% тарифах на импорт из Китая. Такая новость вызвала массовые ликвидации позиций на сумму свыше $19 млрд.

К счастью, уже в понедельник инвесторы немного выдохнули. Биткоин прибавил около 4,5%, поднявшись до $115 000, Эфириум вырос на 11%, а XRP поднялся почти на 10%. Аналитики отмечают, что крупные альткоины начали восстанавливаться вместе с первой криптовалютой.

Почему рынок рухнул?

В пятницу президент Трамп заявил о новых тарифах. Естественно, криптовалютный рынок не мог оставить это без внимания и уже к субботе цены на криптовалюты резко пошли вниз:

  • BTC упал ниже $110 000

Bitcoin (BTC)
24h7d30d1yAll time
  • ETH просел на 20% всего за несколько часов

Ethereum (ETH)
24h7d30d1yAll time

Миллионы трейдеров потеряли позиции из-за ликвидаций на крупнейших биржах Binance, OKX и Bybit. В это сложно поверить, но буквально за одни сутки на Bybit ликвидировали более $4,6 млрд, на Binance около $2,4 млрд, а на OKX порядка $1,2 млрд. Цифры получились огромные.

Что говорят наши аналитики?

Наши эксперты сравнивают это падение рынка с обвалом мая 2021 года. По их словам, главные проблемы – это избыточное кредитное плечо и низкая ликвидность на рынке. Однако многие уверены, что для инвесторов сейчас открываются новые возможности. Это хороший момент, чтобы присмотреться к тому, какую криптовалюту купить в октябре, особенно если вы ищете перспективные криптовалюты или новые токены на предпродаже.

Как заработать на криптовалюте в период волатильности?

Что дальше ждёт рынок криптовалют?

Инвесторы по-прежнему насторожены: страх новых тарифов между США и Китаем может повлиять не только на мировую экономику, но и на криптовалютный рынок. Однако, директор по деривативам компании Amberdata Грег Магадини считает, что главный риск заключается не в самих тарифах, а в возможном ответе Китая. Если начнётся полномасштабная торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира, это серьёзно ударит по глобальному росту и по всем активам, включая криптовалюты.

По словам эксперта, на графиках уже видно, что инвесторы переходят в более безопасные активы. Сейчас растёт спрос на гособлигации, а криптовалюты остаются под давлением. Тем не менее, в понедельник настроение на рынке немного стабилизировалось.

