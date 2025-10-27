Биткоин растет на фоне спада напряженности между США и Китаем

В понедельник Биткоин подскочил на 3,6%. Первый мировой криптоактив поднялся выше $115 000. Связано это с ростом фондовых рынков (акций) и улучшением торговой ситуации между США и Китаем. Трейдеры “выходят из тени”, растет их аппетит к риску. Наконец-то торговля криптовалютами выходит в свое привычное русло.

На рынке тоже замечен оптимизм. Общая капитализация рынка выросла на 3,7% до $3,9 трлн. Ethereum прибавил 7% и поднимался до $4 200. BNB вырос на 2,8% до $1 149. XRP поднялся на 1,3% до $2,64.

В центре внимания торговая сделка США-Китай

В выходные старшие экономические чиновники США и Китая согласовали предварительные рамки новой сделки. Президенты Дональд Трамп и Си Цзиньпин планируют обсудить на этой неделе в Южной Корее.

Если соглашение позволит приостановить рост американских тарифов и экспортные ограничения Китая на редкоземельные металлы, это поможет снизить тревогу последних месяцев.

Центробанки и отчеты компаний

Внимание инвесторов теперь сосредоточено на политических решениях в Японии, Канаде, Европе и США. ФРС ожидается снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов после того, как инфляция в сентябре оказалась немного ниже прогноза. В то же время влияние приостановки работы правительства США остается фактором неопределенности.

Охлаждение инфляции и рост рисковых активов

Снижение инфляции усиливает аргументы в пользу смягчения денежно-кредитной политики. Это стимулирует рост рискованных активов. На горизонте также самая насыщенная неделя сезона отчетов крупнейших компаний США. Компании Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon и Meta представят финансовые результаты, влияя на рыночные настроения.

ФРС, как ожидается, снизит ставку с 4,25% до 4,0% после того, как индекс потребительских цен (CPI) в сентябре показал рост на 3%, что ниже прогнозируемых 3,1%. На фоне этого инвесторы вновь возвращаются к рисковым активам (смотрите, что купить из криптовалют далее). Доходность государственных облигаций снизилась, доллар стабилизировался, а золото стало фиксировать прибыль.

Какую криптовалюту купить сегодня: токен MAXI для рискованных трейдеров

Рост Биткоина повлиял на общее настроение крипторынка. Трейдеры стали смелее, проснулся, как мы уже упомянули, аппетит к риску. В такие периоды популярностью пользуются смелые проекты, например, из сегмента мем-коинов. Они известны своей нестабильностью: здесь можно как много заработать, так и много потерять. И всего за пару дней.

Мы решили пойти дальше, и взять на обзор не просто мем-проект, а мем-проект с кредитным плечом в 1000х, так еще и находящийся на предпродаже. Maxi Doge: здесь риски мемкоинов выставлены на максимум.

Что означает кредитное плечо 1000х? ” Это ваш мощный финансовый рычаг. Вы вкладываете немного своих денег, а биржа на время одалживает вам сумму, чтобы вы могли совершить сделку в 1000 раз крупнее.

Допустим, цена Maxi Doge составляет $0.01 (хотя сейчас на предпродаже на официальном сайте она составляет $0.000265).

Без плеча (обычная покупка):

Вы покупаете 10 000 монет за $100 своих денег.

Если цена вырастет до $0.011 (всего на 10%), ваша позиция будет стоить $110.

Ваша прибыль: $10, или 10% от вашего депозита.

С плечом 1000x:

Вы по-прежнему хотите купить монет на $100 000, но у вас есть только $100.

Биржа дает вам в долг $99 900. Ваши $100 – это ваше обеспечение (залог).

Теперь вы покупаете 10 миллионов монет Maxi Doge на сумму $100 000.

И далее уже можете торговать по своим сценариям. Вы можете получить тысячи процентов прибыли при минимальном движении цены. Однако, всегда необходимо учитывать риски. Внимательно изучите особенности торговли с кредитным плечом, если пока вы не сильны в этом.

