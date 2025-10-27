Топ криптовалют недели: графики ETH указывают на прорыв

Редактор Лиза Чайкина Редактор Лиза Чайкина О авторе Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,... Профиль автора Обновленно: октября 27, 2025

Рынок восстанавливается после обвала середины октября. Сейчас Ethereum (ETH), лидер по капитализации среди альткоинов, демонстрирует умеренно бычье настроение. Он торгуется на уровне около $3 984. За прошедшие сутки вторая по величине криптовалюта выросла на 1,04%. Суточный объем торгов составляет $16,5 млрд, а рыночная капитализация превысила $480 млрд. Все это позволило Эфиру войти в топ криптовалют недели.

Несмотря на колебания рынка, ETH удерживает восходящие минимумы. То есть растет доверие трейдеров к активу. На фоне этого, возможен скорый пробой верхней ценовой границы. Проще говоря – возможно, близок новый максимум.

Технический прогноз Ethereum (ETH/USD): цель в $4300

Цена ETH движется в узком диапазоне $3 920-$4 115. Там обычно формируется база перед сильным импульсом. Покупатели постепенно усиливают позиции (становятся сильнее). Рынок готовится к новому движению.

На 4-часовом графике ETH вырисовывается классический “симметричный треугольник” Это паттерн, который обычно заканчивается мощным направленным движением.

График цен на Ethereum – Источник: Tradingview

Судя по всему, Эфир выбрал направление вверх. Это подтверждает и пересечение скользящих средних: 20-дневная ($3,935) вот-вот обгонит 50-дневную ($3,926). Такой сигнал часто говорит о том, что быки набирают силу и готовятся к атаке.

Проще говоря, все идет к тому, что нас может ждать резкий скачок цены. Следим за развитием.

Индекс относительной силы (RSI) находится вблизи отметки 58. Это указывает на умеренный бычий тренд без перекупленности. Торговый импульс постепенно склоняется в сторону покупателей. То есть, осталось место для продолжения роста. Эфириум, как говорят аналитики, “нагревается перед рывком”.

Перспективы рынка и прогноз ETH на конец октября

Для трейдеров пробой уровня $4 115 может стать сигналом для входа в лонг. Целями размещаются в районе $4 298-$4 550, а стоп ниже $3 920. Если же цена упадет ниже $3 920, это откроет путь к краткосрочным шортам. Ориентиры тут находятся на уровне около $3 510.

Поясним, что в трейдинге значат лонги и шорты.

Вход в лонг (Long)

Это когда трейдер покупает актив, ожидая, что его цена вырастет.

Цель: купить дешевле и продать дороже.

В нашем примере: если ETH пробивает $4 115, трейдер может открыть позицию в лонг, рассчитывая, что цена поднимется до $4 298-$4 550.

Краткосрочные шорты (Short)

Это когда трейдер ставит на падение цены.

Он занимает актив (или использует специальный контракт) и продает его, чтобы потом купить обратно дешевле, зарабатывая на разнице.

В нашем примере: если ETH упадет ниже $3 920, трейдер может открыть короткую позицию, рассчитывая на снижение до $3 510.

Замечено также и сужение диапазона цен по Ethereum. Сужение диапазона цен – это когда цена актива колеблется в более узком коридоре. То есть разница между верхним и нижним пределом цены становится меньше. Простыми словами: если раньше ETH прыгал между $3 800 и $4 200, а теперь держится между $3 920 и $4 115, значит диапазон сужается.

Обычно после таких фаз следует резкий импульс. Будет ли это рывок вверх или коррекция вниз, неизвестно. Именно этот пробой определит направление движения ETH на рубеже ноября 2025 года.

Еще одна активность к концу октября: предпродажа HYPER привлекла более $24 млн

Bitcoin Hyper ($HYPER) открывает новый этап в экосистеме Биткоина. Да, BTC остается золотым стандартом безопасности, однако Bitcoin Hyper добавляет то, чего ему всегда не хватало: скорость на уровне Solana. Отметим, что проект вошел в топ “Перспективные новинки” от нашей редакции.

Созданный как первый Layer 2 для блокчейна BTC, он объединяет стабильность Биткоина с высокопроизводительной платформой Solana. Разработка основана на виртуальной машине Solana (SVM), в этом ее технологическое преимущество. Результат трудов создателей виден сразу: молниеносные и недорогие смарт-контракты, децентрализованные приложения и даже создание монет-мемов, защищенных биткоином.

По результатам аудита Consult не выявлено никаких проблем (подробности вы найдете на официальном сайте). Это усиливает доверие инвесторов и к проекту, и к его активу HYPER. Динамика предпродажи, к слову, набирает неплохие обороты. Привлечено более $24,7 млн.

