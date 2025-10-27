Какую криптовалюту купить сегодня: XRP вырос на 11.4%

Автор Анастасия Трофимова Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: октября 27, 2025

Какую криптовалюту купить сегодня? Давайте посмотрим на статистику рынка. XRP завершил неделю ростом на 11,4%. Криптоактив обогнал большинство крупных альткоинов и вернуло инвесторам веру в его потенциал. Сейчас монета торгуется на уровне около $2,62. Замечен прирост на 2,63% за последние сутки. Суточный объем торгов превысил $3,68 млрд.

По капитализации XRP занимает 4-е место в мире. Его рыночная стоимость составляет $157,4 млрд. Сейчас в обращении находится более 60 млрд токенов.

Рост цены связан с оживлением интереса инвесторов к крипторынку. Да, рынок к концу октября, наконец-то, начал оправляться от падения недельной давности. К тому же, на это повлияло и расширение влияния сети Ripple в сфере международных платежей. Однако, по техническим сигналам, XRP, похоже, все еще находится в фазе консолидации. Рассмотрим далее, что это значит.

Техническая картина XRP: вырисовывается медвежий треугольник

Фазой консолидации на рынке называют период равновесия. Нет резких перекосов в сторону покупателей или продавцов. В связи с этим, цена актива остается сравнительно стабильной (торговаться в узком диапазоне, значит, не “выскакивать” резко вниз или вверх). Аналитики пишут, что рынок набирает силу перед следующим рывком.

Правда, оптимизм XRP не настолько устойчив. На графике цены сейчас формирует так называемый “нисходящий треугольник”. Представьте, что цена постоянно бьется о потолок, который становится все ниже (уровень сопротивления около $2.71). Она и отскакивает от одного и того же пола (уровень поддержки $2.26). Такая модель часто говорит о том, что силы покупателей на исходе.

Возможные сценарии:

Бычий сценарий: открывать длинные позиции выше $2.72, ориентируясь на $3.15, со стопами ниже $2.54.

открывать длинные позиции выше $2.72, ориентируясь на $3.15, со стопами ниже $2.54. Медвежий сценарий: открывать короткие позиции около $2,70, ориентируясь на $2,26–$2,02, со стопами выше $2.75.

Если цена не сможет пробить сопротивление в $2.71, мы можем увидеть откат к поддержке на $2.26. Прорыв же вверх, наоборот, откроет дорогу к дальнейшему росту, вплоть до $3.15. Краткосрочные трейдеры внимательно следят за зоной $2.70–$2.72.

Итак, что же мы имеем в итоге. XRP демонстрирует отличные результаты, но за внешним оптимизмом скрывается нерешительность рынка. Следующие несколько дней покажут, хватит ли импульса для настоящего прорыва.

За какими еще активами трейдеры следят на этой неделе?

Пока все внимание рынка приковано к XRP. Однако, опытные трейдеры знают: фокусироваться только на одном активе непредусмотрительно. Какую криптовалюту купить в дополнение к XRP на этой неделе? Обратите внимание на токен SNORT от инновационного проекта Snorter.

Snorter может стать интересным активом и для опытных трейдеров, и для новичков. Это мемкоин, который работает через Telegram-бота. С ним инвесторы быстрее находят и покупают мем-монеты на популярных блокчейнах. Благодаря этому пользователи могут изучить, как работают смарт контракты, понять объем рынка и попробовать свои первые инвестиции с минимальными рисками.

Почему Snorter интересен новичкам:

Низкая цена, доступная для первых инвестиций

Возможность изучить смарт контракты и криптоиндустрию через практику

Прозрачные данные о капитализации, объеме и графике роста

Почему Snorter интересен опытным трейдерам

Подходит для небольшой доли капитала наряду с BTC, Bitcoin Cash, Ethereum

Дает доступ к продвинутым инструментам на основе ИИ

Позволяет обмениваться опытом с такими же продвинутыми пользователями

Отметим, что предпродажа будет активна последние пару дней. С ее ходом и сборами вы можете ознакомиться на официальном сайте.

Рекомендуем также изучить прогноз цены SNORT перед инвестициями.

Купить SNORT