Polymarket: шатдаун в США продлится до конца ноября

Приостановка работы правительства США может затянуться еще почти на месяц. Такие прогнозы строят пользователи платформы Polymarket. Если шатдаун (то самое приостановление работы правительства) продлится до декабря, он рискует стать самым продолжительным в американской истории.

Большинство прогнозов на Polymarket ставят на продление шатдауна

По данным децентрализованной платформы Polymarket, около 25% пользователей считают, что нынешняя приостановка работы правительства США (government shutdown) продлится до 16 ноября или дольше. Если это произойдет, то длительность кризиса составит 46 дней. Дольше, чем 35-дневная остановка 2018–2019 годов. Ее аналитики сейчас называют самой продолжительной в истории страны.

Однако не все трейдеры Polymarket столь пессимистичны:

23% уверены, что правительство возобновит работу между 31 октября и 3 ноября,

18% ожидают скорого завершения кризиса: в период с 23 по 26 октября.

Стоит напомнить, что такое сервис Polymarket. Это блокчейн-платформа, где пользователи делают ставки на реальные события (например, выборы, экономические решения или политические кризисы). Исход события определяет, кто получит вознаграждение.

Сенаторы-демократы встретятся с руководителями криптокомпаний

На фоне политической неопределенности демократы из Сената США готовят встречу с руководителями крупнейших криптокомпаний. Их цель, обсудить регулирование рынка цифровых активов. Также будет рассматриваться продвижение соответствующего законопроекта.

Круглый стол запланирован на 22 октября. Он пройдет под руководством сенатора Кирстен Джиллибранд. Среди приглашенных участников:

Брайан Армстронг (Coinbase),

Майк Новограц (Galaxy),

Сергей Назаров (Chainlink),

Дэвид Рипли (Kraken),

Кристин Смит (Solana Policy Institute),

Ребекка Реттиг (Jito),

Данте Диспарте (Circle),

Хейден Адамс (Uniswap),

Стюарт Алдероти (Ripple),

и Майлз Дженнингс (a16z Crypto).

Журналистка Элинор Терретт из Crypto in America отметила, что встреча станет одной из самых представительных за последние месяцы.

Напомним, что всего несколько недель назад демократы Сената представили собственный проект регулирования крипторынка. Глава Blockchain Association Саммер Мерсингер в ответ заявила, что этот законопроект может “вынудить ответственные криптокомпании уводить бизнес за рубеж”, если его примут без корректировок.

Однако, комиссар CFTC Кэролайн Мерсингер резко раскритиковала законопроект сенаторов-демократов. Она заявила, что новый закон “фактически запретит децентрализованные финансы (DeFi), разработку кошельков и другие приложения в США”.

“Такой исход нежизнеспособен и противоречит духу американских инноваций”, – добавила она.

При этом текущая приостановка работы правительства США ставит под вопрос саму возможность скорейшего продвижения любых законопроектов, включая этот. Неясно, смогут ли законодатели отложить разногласия для совместной работы над политикой в сфере криптовалют.

Нестабильность правительства настораживает трейдеров: как сохранить свои средства?

Рынок криптовалют до сих пор переживает последствия обвала 10 октября. Несмотря на то, что аккуратное восстановление началось, ситуация все еще напряженная. Трейдеры нахоятся в неуверенности: сейчас их главная задача, сохранить то, что у них есть.

Как сохранить свои сбережения? Можно обратиться к проверенным традиционным инвестициям, таким как золото и серебро. Исследовать топ криптоактивов, чтобы найти “тихую гавань” среди них. Или изучить новые монеты на рынке, и выбрать что-то подходящее.

