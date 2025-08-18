Week 34 outlook: Bitcoin herstel, altcoin rally en Amerikaans crypto pensioen

Auteur Tim Blok Auteur Tim Blok Over de schrijver Tim werkt als schrijver, trader en fondsmanager in verschillende financiële markten. Hij begon eind 2017 in de crypto wereld en heeft sindsdien er zijn missie van gemaakt zoveel mogelijk mensen te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 18, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De crypto markt heeft deze week veel te verwerken gehad. Eerst heeft Bitcoin een nieuwe all-time high kunnen realiseren om vervolgens te crashen na nieuws betreft stijgende inflatie. Nu lijkt er toch een crypto herstel te ontwikkelen, waardoor de nabije toekomst troebel is.

Bitcoin blijft bullish

Bitcoin heeft een intense week gezien, waarin het kort uit zijn range heeft kunnen breken. Hierdoor is de range nu weer in balans, omdat er twee deviaties zijn gemaakt. Eentje onder de range en eentje boven de range, wat helpt om een breder crypto herstel te faciliteren.

Ondanks de teleurstelling dat Bitcoin niet aan zijn volgende rally is begonnen, blijft het overkoepelende beeld positief en bullish. Een zijwaartse range telt als een van de sterke doorzettingspatronen in de markt. Daarbij blijft Bitcoin netjes zijn 50 moving average verdedigen, welke nu langzaam ook de range in breekt.

Bitcoin : USD – dagelijkse koers

Dit heeft vaak het effect dat de prijs gestaag zijn range uit wordt gebroken om de volgende rally op te zetten. Het belangrijkste is nu dat Bitcoin niet onder de support van $116.600 tot $115.700 breekt en sluit. Dat zou een teken zijn dat Bitcoin voorlopig zijn kracht kwijt is en er een langere periode van consolidatie of correctie wacht.

Crypto herstel start op

Altcoins blijven over het algemeen bewegelijker dan Bitcoin en hebben daarom een diepere crash gezien. De plotse angst over oplopende inflatie en een afnemende arbeidsmarkt zet druk op de Amerikaanse economie. Nu crypto zoveel op wordt gekocht door ETFs, is het onherroepelijk verbonden met institutioneel handelsgedrag en reageert daarom ook heftig op economisch nieuws.

Ethereum heeft zich weerbaar gehouden en lijkt redelijk te herstellen. ChainLink heeft zelfs zijn recente high alweer kunnen testen en HYPE blijft rustig verder consolideren.

ChainLink : USD – dagelijkse grafiek

Hier kunnen investeerders in zien dat crypto klaar staat om verder te herstellen en de volgende rally op te zetten. Voor nu blijft de focus wel bij grotere munten die een degelijke kans hebben op institutionele blootstelling en kleinere munten met belangrijke doorbraken.

Crypto in Amerikaanse pensioenen, is ‘up only’ begonnen?

Een belangrijk onderdeel van het huidige crypto herstel is de toelating van crypto in Amerikaanse 401k plannen. Dit stelt dergelijke pensioenplannen in staat om gestaag crypto toe te voegen aan deze portfolio’s.

If crypto captures X% of the $8 trillion 401k market:



1% … $80 billion

2% … $160 billion

3% … $240 billion

4% … $320 billion

5% … $400 billion

6% … $480 billion

7% … $560 billion

8% … $640 billion

9% … $720 billion

10% … $800 billion pic.twitter.com/mbqBj7Eywz — Ryan Rasmussen (@RasterlyRock) August 7, 2025

Deze maandelijkse aankopen staan ook bekend als ‘passief investeren’ en verzorgt een groot deel van de kracht in Amerikaanse aandelen. De consistente druk van pensioenbeleggingen zorgt onder andere voor de doorzettende trend van de S&P 500 en de NASDAQ 100.

Nu ziet crypto ook een deel van deze stromen naar zich toe komen, wat experts opnieuw laat speculeren over de 4-jarige cyclus. Aandeel indexen zien over het algemeen correcties van tussen de 2 tot 4 weken. Wanneer er een significante bubbel knapt, duurt het meestal 6 tot 14 maanden voordat ze er weer bovenop zijn, maar dat gebeurt niet veel vaker dan eens per decennia.

Deze nieuwe ontwikkeling in pensioenen geeft crypto de ruimte om soortgelijke proporties aan te nemen over de komende jaren.

Het beste netwerk

Ondanks de huidige dominantie van Ethereum, blijft Bitcoin het grootste narratief van deze cyclus. Daarbij heeft Bitcoin ook weinig goede momenten gegeven aan investeerders om in te stappen. Als alternatieve blootstelling kunnen investeerders kijken naar Bitcoin bèta’s door te investeren in het netwerk van Bitcoin.

Dit kan onder andere via het Bitcoin Hyper ($HYPER) protocol. Dit is het eerste layer 2 netwerk op Bitcoin, waardoor transacties sneller en goedkoper worden. Hierdoor is het project gelinkt aan het succes van Bitcoin, maar ook door de tokenburns die ze uitvoeren bij verschillende koersmijlpalen.