Chainlink heeft gisteren officieel zijn reserves aangevuld met extra LINK tokens. De altcoin profiteert van sterke interesse onder crypto whales, die nog groter is geworden na de recente update. In totaal heeft de Chainlink reserve 109.661 LINK tokens, met een huidige waarde van $2,4 miljoen. Wat betekent dit voor de LINK koers?

In dit artikel kijken we naar het nut van de LINK reserve en waarom dit zoveel whales naar Chainlink trekt. Aan de hand van een korte technische analyse kijken we hoeveel LINK waard kan worden in de volgende pump.

Chainlink voegt 44.109 LINK toe aan reserve

Het officiële account van Chainlink deelde gisteren dat de LINK reserve is uitgebreid met nog eens 44.109,76 tokens. In totaal heeft de reserve nu 109.661,68 LINK tokens.

De LINK reserve is er om groei op lange termijn te ondersteunen door verkoopdruk te verlagen en on-chain opbrengst te verzamelen. Actuele gegevens van de Chainlink reserve zijn te vinden via de officiële pagina. In zijn blog legt Chainlink in detail uit hoe de reserve werkt.

RESERVE UPDATE



Today, the Chainlink Reserve has accumulated 44,109.76 LINK.



As of August 14th, the Chainlink Reserve holds a total of 109,661.68364319 LINK.



The Chainlink Reserve is designed to support the long-term growth and sustainability of the…

De Chainlink reserve lijkt nog klein, maar dat komt omdat deze pas op 7 augustus is gelanceerd. Aan de hand van buybacks wordt de LINK reserve met de tijd groter, wat kan zorgen voor flinke koersstijgingen in de loop van de bull run

Crypto whales slaan toe

Chainlink heeft een sterke maand achter de rug. Niet alleen stijgt LINK mee met de Ethereum koers, ook heeft het project veel interesse opgewekt onder crypto whales.

Hierdoor bereikte LINK nieuwe highs in zoekresultaten en aandacht via social media. Ook is de koers zo’n 15% omhoog gegaan in de afgelopen week.

• $LINK price up +48%



• $LINK price up +48%

• Trading volume hit $27B (+139%)

• Flipped $HYPE

• Chainlink mentions hit ATH

• Google searches hit ATH

• Buybacks have started



Probably nothing. pic.twitter.com/DrK8ixqmce — Miles Deutscher (@milesdeutscher) August 14, 2025

LINK is volgens velen een onmisbare token tijdens de bull run. Chainlink helpt andere blockchain projecten met elkaar te communiceren en is hiermee geëxplodeerd in waarde tijdens de 2021 bull run. Verwachtingen dat LINK deze cycle nog meer waard kan worden, trekken nog meer whales naar het project toe.

In 2021 bereikte LINK een piek van $52,88, maar afhankelijk van hoe groot de nieuwe bull run wordt, kan LINK misschien wel $100 per muntje waard worden. Volgens crypto experts wordt LINK deze cycle nog groter dan XRP en kan hij zelfs naar $200 gaan.

Wat kunnen we verwachten van de LINK koers?

Chainlink steeg deze week boven $24 uit, maar door sterke bearish druk op de Bitcoin koers, is LINK, net als andere populaire cryptomunten, omlaag gegaan op donderdag. Ondanks nog een lichte daling op vrijdag, ligt LINK nog sterk boven zijn 30-daagse moving average (geel) bij $19. Dit onderstreept hoe hard de cryptomunt is gestegen in de afgelopen week.

Het niveau van $22 dient mogelijk als sterke ondersteuning, mits de verkoopdruk niet opnieuw de niveaus van gisteren bereikt. Een verlies van $22 kan leiden tot dalingen richting $21 en het psychologische niveau van $20.

LINK koers grafiek – Bron: TradingView

Chainlink laat nog steeds een positieve Relative Strength Index (RSI) zien, nadat deze sterk is afgekoeld sinds woensdag. Vanuit het ‘overbought’ niveau op 73 is de RSI naar 64 gedoken, een bullish, maar relatief veilige zone. Het risico op een technische correctie is kleiner wanneer de RSI onder 70 ligt.

Als LINK weer gaat stijgen, vormt het niveau van $24 als eerstvolgende weerstand. Een breuk hierboven maakt de weg vrij voor stijgingen richting de januari highs tussen $25 en $27. Daarna kan LINK zijn december highs rond $30 testen voor een stijging tot wel 35% op korte termijn.

Dankzij de LINK reserve en de hogere interesse van crypto whales, heeft LINK potentie om deze bull run nog hoger te gaan dan in 2021. Dat maakt Chainlink een van de meest veelbelovende cryptomunten van het moment.