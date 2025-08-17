Analist ziet mogelijke short squeeze voor Ethereum: Kan de ETH koers flink stijgen?

De Ethereum koers nadert all-time highs met sterke liquiditeit op Binance. Een mogelijke short squeeze kan bulls voordeel geven en altcoins meenemen.

De Ethereum koers kreeg deze week aandacht nadat analist Crypto Rover op X een opvallend patroon deelde. Op de Binance ETH-USDT heatmap is een grote concentratie liquiditeit zichtbaar. Deze opeenstapeling rond all-time highs wijst erop dat shortposities kwetsbaar zijn. Wanneer een prijs snel stijgt en bears hun posities moeten sluiten, ontstaat een short squeeze. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

Short squeeze kan bulls voordeel geven

Een short squeeze ontstaat wanneer de prijs stijgt en short traders hun posities moeten terugkopen om verliezen te beperken. Dit versterkt de vraag en kan de prijs nog sneller hoger brengen. De heatmap toont dat dit scenario mogelijk is door de grote hoeveelheid liquiditeit in dit gebied.

Bekende traders zoals Moon Owl en Raffael_AI reageerden positief op de analyse van Rover. Zij verwachten dat bulls hierdoor tijdelijk de overhand kunnen nemen. De community gebruikt vaak dergelijke signalen om in te spelen op plotselinge bewegingen.

$ETH liquidity is stacking up at all-time highs.



Let’s short squeeze the bears again! pic.twitter.com/54nG2JzorU — Crypto Rover (@rovercrc) August 16, 2025

Ethereum koers en invloed op altcoins

De mogelijke short squeeze rond Ethereum kan ook effect hebben op andere tokens. Eerdere keren dat de Ethereum koers scherp bewoog, volgden altcoins vaak hetzelfde pad. Projecten die in de community worden besproken, zoals Mind AI en ANGL, kunnen hier indirect van profiteren. Deze koppeling tussen de Ethereum koers en altcoin rally’s is de afgelopen jaren regelmatig zichtbaar geweest.

Ethereum blijft een belangrijk fundament binnen Web3. Het netwerk ondersteunt een groot deel van de DeFi-sector en vormt de basis voor veel toepassingen. Daarnaast spelen nieuwe ontwikkelingen zoals AI-integratie een steeds grotere rol. Toch zijn er op dit moment wellicht investeringen die meer rendement kunnen behalen dan Ethereum, die onlangs nog bijna zijn hoogste prijs ooit bereikte.

Meme coins als goed alternatief voor Ethereum

