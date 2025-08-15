Bitcoin koers duikt onder $119K na tegenvallende inflatie cijfers – wat gaat BTC doen?

De Bitcoin koers consolideert onder $120k na een scherpe daling als gevolg van tegenvallende inflatiecijfers in de VS. Een update over de cijfers van afgelopen dinsdag deed Bitcoin tot wel 5% dalen vanuit $124k. Ook andere cryptomunten daalden met Bitcoin mee, maar blijven nog steeds sterk presteren. Wat gaat Bitcoin doen aan het einde van deze week?

Vandaag kijken we waarom Bitcoin daalt, of we verdere dalingen kunnen verwachten en wat er in september te wachten staat voor de grootste cryptomunt.

Bitcoin daalt na tegenvallende inflatiecijfers VS

Afgelopen dinsdag kwamen de inflatiecijfers van juli naar boven, met een percentage van 2,7%, lager dan verwacht. Hierdoor steeg Bitcoin op de nacht van donderdag naar een nieuwe all-time high boven $124k. Milde inflatiecijfers versterkten de verwachtingen dat de Federal Reserve in september de rente verlaagt.

Maar gisteren werd bekend gemaakt dat de Producer Price Index (PPI) met 0,9% is gestegen, veel hoger dan de verwachte 0,2% en de hoogste toename sinds juni 2022. Na het nieuws daalden Bitcoin en andere bekende cryptomunten.

Desondanks voorspellen investeerders op Polymarket nog steeds een 75% kans dat de rente met een kwart procent wordt verlaagd na de volgende Fed-bijeenkomst. Dat verklaart dat crypto tot zover slechts een milde daling ervaarde en wellicht weer herstelt richting begin volgende week. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Bitcoin’s uptrend blijft sterk

De daling van gisteren was slechts een kleine tegenslag. De Bitcoin koers is in de afgelopen week met 2% gestegen en blijft een sterke correlatie behouden met de M2 Money Supply. In het positieve geval zien we vandaag opnieuw een test van $120k. Als Bitcoin dit niveau in het weekend weer kan claimen, biedt dat ruimte voor verdere stijgingen in het midden van augustus.

Hieronder kijken we naar een aantal belangrijke indicatoren en niveaus om de komende periode in de gaten te houden. Overige indicatoren wijzen op het begin van een nieuwe bullish fase voor de Bitcoin koers.

Analyse Bitcoin koers

Ondanks de daling krijgt Bitcoin extra ondersteuning van zijn 30-daagse gemiddelde (geel) bij $117.500. Dalingen hieronder triggeren extra koopdruk en pushen de koers omhoog. Zolang deze zone blijft dienen als support, kan Bitcoin de komende dagen herstellen naar $120k+. Zo niet, dan volgt er een mogelijke daling richting 115k of zelfs $110k.

Na de daling van gisteren is de Relative Strength Index (RSI) van Bitcoin sterk afgekoeld, van 69 naar 53. Dat signaleert een sterk verlies van bullish momentum en duwde de RSI terug naar het neutrale niveau. Tot zover zien we dat Bitcoin langzamerhand zijn momentum weer opbouwt, maar de RSI suggereert dat het langer kan duren voordat Bitcoin opnieuw boven $120k breekt en hier een bodem vestigt.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

Ondanks de grote daling van Bitcoin, lijden altcoins beperkte verliezen. Dat zien we aan de Bitcoin dominantie, die deze week onder 60% is gedaald en steeds verder onderuit gaat. Altcoins nemen langzamerhand de spotlight over en de goedkope instappunten dreigen te verdwijnen.

Voor altcoins zoals Ethereum is het al te laat om scherpe korting te krijgen. ETH ligt vlak onder zijn all-time high, een prestatie die we voor het laatst zagen aan het einde van de 2021 bull run. Kleinere altcoins zijn echter nog steeds goedkoop ten opzichte van hun potentiële pieken in de bull run.

Vandaag kijken we naar een bijzondere altcoin die veel kan profiteren van de stijgende Bitcoin koers. Deze is tijdelijk nog verkrijgbaar in een presale en lanceert binnenkort op crypto exchanges.

