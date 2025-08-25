Powell’s speech brengt oproer, BTC op weg naar $130K en altcoin kansen

Auteur Tim Blok Auteur Tim Blok Over de schrijver Tim werkt als schrijver, trader en fondsmanager in verschillende financiële markten. Hij begon eind 2017 in de crypto wereld en heeft sindsdien er zijn missie van gemaakt zoveel mogelijk mensen te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 25, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De afgelopen week heeft in het teken gestaan van het Federal Reserve Jackson Hole Symposium gestaan. Hier is belangrijke informatie vrijgegeven betreft het komende monetaire beleid van de komende maanden, waar crypto hard op heeft gereageerd.

Het Jackson Hole Symposium

Elk jaar, tegen het eind van de zomer, organiseert de Federal Reserve het Jackson Hole symposium. Gedurende drie à vier dagen kijkt de Federal Reserve dan naar een samenvatting van economische data en hoe het beleid de economie heeft beïnvloed.

Door de recente turbulentie in economische data is de uiteindelijke speech van de voorzitter Jerome Powell zeer belangrijk geweest voor investeerders. De verzwakkende arbeidsmarkt zorgt voor druk om de rentes te verlagen en de economie te stimuleren, maar hogere inflatie cijfers geven aan dat dat mogelijk voor extra inflationaire druk kan zorgen.

De consensus is uiteindelijk neergekomen op dat de stijging in inflatie waarschijnlijk komt door importheffingen. Hierdoor is de verwachting dat de inflatie snel weer af zal koelen en dat de focus op de arbeidsmarkt moet liggen.

De kans op een renteverlaging in september is daarom nu 75%, wat goed zou zijn voor crypto. Over het algemeen geeft een lagere druk meer ruimte voor mensen om in crypto te investeren.

Bitcoin naar $130.000

De positieve noot vanuit Jackson Hole helpt om het momentum in de crypto markt te laten draaien. De vraag is nu of dit momentum sterk genoeg is om Bitcoin uit zijn consolidatie te laten breken.

De wekelijkse grafiek laat namelijk zien dat Bitcoin in een onzeker moment is. Het heeft moeite zijn range te behouden en laat lange wicks zien. Dit soort onstuimigheid valt meestal samen met de distributie fase van de markt. Daarbij heeft Bitcoin nu ook voor eerst in de cyclus een perfecte retest gemaakt van zijn vorige level, wat toevoegt aan een distributie thesis.

Bitcoin : USD – wekelijkse koers

Dit hoeft niet te betekenen dat Bitcoin aan het einde van zijn opwaartse trend is, maar langzaam komen er tekenen in de markt die aangeven dat Bitcoin kracht lijkt te verliezen. Voor nu zou dit nog een functie kunnen zijn van de zomerperiode.

Bitcoin heeft nog voldoende ruimte en mogelijkheid om zijn range te breken en over de komende weken tot maanden naar en voorbij $130.000 te stijgen.

Ethereum blijft sterk, alts niet zo

De helderste ster in de crypto markt blijft Ethereum. Het heeft op sommige exchanges kort een nieuwe all time high kunnen realiseren sinds het Jackson Hole symposium. Daarbij blijven ETFs en treasury bedrijven rustig meer Ethereum inkopen, waardoor de onderliggende dynamiek van Ethereum sterk blijft.

Voor nu lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat Ethereum een periode van all time high price discovery in gaat. Volgende significante niveaus zijn dan waarschijnlijk $5500, $6700 en $7000, gebaseerd op extension levels.

Ethereum : USD – wekelijkse grafiek

Verder blijven alts relatief zwak en laten ze zien dat ze met moeite hun supports vast houden of door resistances breken. Voorbeelden hiervan zijn Solana en Ripple. Solana heeft langere tijd afwijzingen gezien bij $200 en Ripple blijft met moeite rond de $3,00 hangen.

Ripple : USD – wekelijkse grafiek

ChainLink lijkt hier een van de weinige uitzonderingen op te zijn door nieuwe partnerships die het aan lijkt te gaan en door de nieuwe LINK-treasury die aan wordt gelegd.

Het sterkste netwerk

Ondanks de kracht die Ethereum laat zijn, blijft Bitcoin het sterkste narratief van de cyclus. Nu Bitcoin zo hard is gestegen, is het lastig voor investeerders om manieren te vinden om toch nog op interessante punten in te stappen.

Een oplossing hiervoor is om te investeren in het netwerk van Bitcoin, in plaats van Bitcoin zelf. Dit kan door te kijken naar projecten zoals Bitcoin Hyper ($HYPER). Dit is het eerste layer 2 project op Bitcoin, waardoor transacties sneller en goedkoper worden.

Daarbij heeft HYPER verschillende tokenburns in de planning, op basis van de koers van Bitcoin. Zo kan een investeerder toch een Bitcoin bèta aan het portfolio toevoegen, zonder Bitcoin op zijn all time high te kopen.