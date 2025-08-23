Powell hint op renteverlaging: Bitcoin koers springt kort boven $117.000

De Bitcoin koers brak kort door $117.000 na Powell’s speech. Technische signalen wijzen op targets tot $126.500 en steun rond $112.000.

De Bitcoin koers steeg kort boven $117.000 nadat Jerome Powell tijdens Jackson Hole aangaf dat een renteverlaging in september mogelijk is. Volgens Powell vertraagt de banengroei en liggen de payrolls lager dan verwacht. Dit vergroot de kans dat de Federal Reserve de rente dit najaar gaat verlagen. Kan de Bitcoin koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

Bitcoin koers volgt herkenbaar patroon na Jackson Hole

Crypto analisten zien dat de Bitcoin koers vaak hetzelfde patroon laat zien na Powell’s speeches in Jackson Hole. In september ontstaat meestal meer volatiliteit, waarna de koers in het vierde kwartaal sterk stijgt.

In 2023 steeg de Bitcoin koers met bijna 200%. Een jaar later volgde een stijging van ruim 100%. Ook dit jaar wijst de grafiek opnieuw op een periode van schommelingen met daarna een mogelijk herstel van meer dan 70%.

Dit herhalende patroon zorgt ervoor dat traders het evenement gebruiken als graadmeter voor mogelijke marktbewegingen richting het einde van het jaar.

🇺🇸 After Powell’s Jackson Hole speech, September brings weakness and high volatility.



Q4 will be very bullish for Bitcoin.



Likely even more for Altcoins. pic.twitter.com/GITo6wK1aT — Crypto Rover (@rovercrc) August 22, 2025

Technische analyse geeft duidelijke signalen

Op de daggrafiek veerde de Bitcoin koers op vanaf ongeveer $112.000 en brak door naar $117.000. Daarmee werd de steun bevestigd bij de neckline van een inverse head-and-shoulders, een patroon dat vaak wijst op een bullish ommekeer.

Fibonacci niveaus geven mogelijke volgende doelen rond $123.000 en $126.500. De 50-daagse EMA rond $114.800 ondersteunt dit scenario en toont dat er koopdruk aanwezig blijft.

Wanneer de koers overtuigend door $118.000 breekt, kan dit de weg vrijmaken voor een verdere stijging in het vierde kwartaal.

Powell zet toon voor cryptomarkt

Tijdens zijn speech zei Powell dat de risico’s voor economische groei groter zijn geworden dan de risico’s voor inflatie. Hij zei dat nieuwe tarieven waarschijnlijk minder invloed hebben op prijsstijgingen dan eerder werd aangenomen.

Deze uitspraken lieten zien dat de kans op een dovish draai groter wordt. De Bitcoin koers reageerde direct met een sprong boven $117.000. Historisch gezien zorgden soortgelijke signalen bij Jackson Hole vaker voor sterke rallies in de cryptomarkt.

