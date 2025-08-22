Crypto traders nerveus voor Powell’s speech – gaat rente dalen of niet?

Jerome Powell, voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, houdt vandaag een toespraak over de verwachte rente in september. Crypto traders hebben heel de week gewacht op deze toespraak en dat is duidelijk te zien aan de volatiliteit die we hebben gezien. Wat komt er uit deze toespraak na hoge verwachtingen dat de rente omlaag gaat?

In het crypto markt nieuws van vrijdag kijken we naar de toespraak van Jerome Powell en wat voor invloed dit kan hebben op het marktsentiment.

Jerome Powell spreekt vandaag over rente in september

Voorafgaand aan de officiële persconferentie in september, spreekt Jerome Powell vandaag over zijn verwachtingen voor de rente. De financiële markten krijgen hierdoor een beter beeld en crypto traders kunnen dan besluiten om te dumpen of juist te kopen.

De markt hoopt erop dat Powell duidelijk aangeeft dat de rente in september omlaag kan. Zo niet, dan verwachten we verdere dalingen. Bitcoin zou dan onder $110k kunnen zakken en verder richting $100k kunnen gaan. Maar in het positieve geval klimt Bitcoin opnieuw boven $115k om zijn verliezen van de week weer terug te draaien.

If Powell doesn't announce any rate cut…. pic.twitter.com/f4FGyy9UTG — Coin Bureau (@coinbureau) August 22, 2025

Een renteverlaging in september is een belangrijke katalysator voor een voortzetting van de crypto bull run. Gebeurt dit niet, dan is het mogelijk dat we nog maandenlang moeten wachten in de huidige range, met misschien een lichte verbetering van Bitcoin’s all-time high.

Investeerders op Polymarket voorspellen in de middag nog een 56% kans dat de rente in september wordt verlaagd. Dat is aanzienlijk lager dan eerder deze week, toen de voorspelde kans nog rond 80% schommelde.

Wat gaat Bitcoin doen?

Op basis van koersgegevens van voorgaande weken, kijken we naar drie mogelijke scenario’s voor Bitcoin, afhankelijk van de verwachtingen van Jerome Powell.

In een bullish scenario krijgt iedereen duidelijk te horen dat de Fed verwacht de rente omlaag te kunnen gooien in september. In dat scenario kan de Bitcoin koers stijgen richting $120k in de komende week, met kans op een breuk boven dit niveau en een zoektocht naar een nieuwe all-time high. De niveaus van $115k en $120k dienen hierbij als belangrijke weerstanden.

In een bearish scenario verliest Bitcoin nog meer momentum en kan hij dalen richting $100k. Dit niveau dient als psychologische ondersteuning, met de 30-wekelijkse moving average (geel) als extra support. We verwachten geen breuk van de $100k, maar wel een langere bearish periode voor Bitcoin en altcoins.

Het is uiteraard mogelijk dat Powell geen duidelijk antwoord geeft en de markt moet blijven speculeren of de rente omlaag gaat in september. In dat geval zien we mogelijk meer volatiliteit in de komende weken, maar binnen een trading range van $100k en $120k.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

Los van wat Bitcoin kan gaan doen op korte termijn, blijft het vooruitzicht nog steeds positief. Bitcoin profiteert van de groeiende crypto adoptie in de VS en de verbetering van de crypto regulering in het land. Dit stimuleert instituties en bedrijven om Bitcoin in te kopen, wat op lange termijn kan zorgen voor een aanhoudende groei.

Mocht Bitcoin dus dalen, is dat waarschijnlijk geen reden voor paniek, maar juist een kans om Bitcoin te kopen met korting.