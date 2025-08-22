Solana koers verliest bijna 11% in maand en breekt steunzone

Solana koers daalde ruim 6% in een week en bijna 11% in een maand. On-chaindata en een dubbele top wijzen op een kans op prijs van $161.

De Solana koers staat rond $180 en heeft bijna alle winsten van de afgelopen drie maanden weer ingeleverd. In de afgelopen week ging er ongeveer 6% af, terwijl augustus al een daling van bijna 11% liet zien. Daardoor rijst de vraag: kan de SOL prijs binnenkort nog verder wegzakken?

Solana koers onder druk door dalende holdergroepen

On-chain data laat zien dat belangrijke groepen investeerders hun handelspositie verkleinen. De mid-term holders, wallets die Solana drie tot zes maanden holden, bezaten op 21 juli nog 14,84% van het aanbod. Op 20 augustus was dat gedaald tot 12,96%. Dit betekent dat investeerders die eerder van de rally profiteerden er nu uitstappen.

Ook de short-term holders, wallets die de SOL tokens slechts enkele dagen in bezit hadden, daalden fors. Hun aandeel zakte in een maand van 7,87% naar 4,06%. Dat is bijna een halvering. Dit wijst erop dat de speculanten die kort op de trade zaten sneller winst nemen of hun handelspositie sluiten.

HODL Waves, de indicator die laat zien hoe lang de tokens in wallets blijven, maakt deze verschuivingen zichtbaar. Minder mid- en short-term holders duidt erop dat het vertrouwen bij deze groepen afneemt.

SOPR indicator toont zwakke winstnemingen

De Spent Output Profit Ratio (SOPR) indicator meet of de verkochte tokens winstgevend waren. Waarden boven 1 betekenen winst, onder 1 verlies. Bij Solana steeg de SOPR kort van 0,99 naar 1,00, maar het herstel bleef zwak.

Toen de Solana koers op 13 augustus rond $201 stond, bereikte de SOPR slechts 1,03. In juli lag dat niveau nog boven 1,04 en eerder dit jaar zelfs rond 1,05 tot 1,06 bij lagere prijzen. Dat geeft aan dat de verkopers nu genoegen nemen met kleinere winsten of sneller uitstappen.

De dubbele top geeft een bearish signaal

De koersgrafiek van Solana laat een duidelijke dubbele top zien. De eerste piek kwam op 21 juli bij $206 en de tweede op 14 augustus bij $209. Beide prijsniveaus werden direct afgewezen. Dit patroon wordt vaak gezien als een teken dat de markt moeite heeft om verder te stijgen.

Via een Fibonacci analyse vanaf de top van $209 tot het recente dieptepunt rond $175 zijn belangrijke prijszones zichtbaar. Omdat de SOL prijs nu rond $180 staat, is de steun op $183 inmiddels gebroken. Als $175 opnieuw doorbroken wordt, komt $161 als volgend doel in beeld. Alleen een sterke candle boven $200 kan dit bearish patroon ongeldig maken.

