Crypto weekly recap: Bitcoin nieuwe all-time high, crypto markt crash en ETH interesse

Crypto heeft een verwarrende week achter de rug. In deze week heeft Bitcoin zowel een nieuwe all-time high gezien als een significante afwijzing. Dit is waarschijnlijk gekomen door een plotse stijging in een belangrijke inflatie meter, maar de vraag is nu of de crypto crash door zal zetten.

Bitcoins nieuwe all-time high

Sinds 3 augustus heeft Bitcoin een sterke, opwaartse trend in kunnen zetten en vast kunnen houden. Hiermee heeft het zelfs een nieuwe all-time high kunnen realiseren, maar het momentum was niet sterk genoeg om dit door te voeren.

Bitcoin : USD – Dagelijkse grafiek

Dat samen met de perfecte retrace naar de oude all-time high van $112.000 geeft aan dat Bitcoin zijn kracht kwijt lijkt te raken. Voor nu is Ethereum het dominante narratief in de markt en wordt gevolgd door andere oude, utility munten.

Voor Bitcoin is het nu van belang dat het snel opnieuw boven $120.000 kan sluiten. Als dit niet lukt, dan ontstaat het risico dat er een diepere crypto markt crash ontstaat. Bitcoin zal opnieuw moeten laten zien dat het nog steeds genoeg stoom heeft om door te zetten.

Een deel van deze zwakte komt waarschijnlijk door de lage inflows vanuit ETFs. De afgelopen dagen ziet Bitcoin gemiddeld minder dan $100 miljoen per dag aan inflow. Dit zorgt ervoor dat Bitcoin minder vatbaar is voor een supply shock en plotse stijgingen.

Crypto markt crasht door inflatie angsten

Donderdag 14 augustus is er belangrijk nieuws uitgekomen, waardoor de crypto markt crash is ontstaan. De Producer Price Index (PPI), is een belangrijke voorloper van de inflatie-index. Deze is van 2.4% doorgeschoten naar 3.3%, terwijl de verwachting maar 2.5% was.

Eerder deze week kwam uit dat de consumenten inflatie licht af was genomen, maar dat lijkt nu dus niet langer duurzaam.

Dit betekent dat de input kosten voor producenten significant duurder worden, wat over de komende maanden waarschijnlijk zal leiden tot hogere inflatie. In combinatie met de zwakkere arbeidsmarkt, lijkt de Amerikaanse economie nu toch te gaan lijden onder de importheffingen van Trump.

Als de inflatie consistent blijft stijgen onder een afzwakkende arbeidsmarkt, dan valt de Federal Reserve ook in een moeilijk parket. Het veranderen van de rentes zal namelijk het ene probleem afzwakken, maar het andere aanwakkeren.

Hierom zijn markten zo ontzettend geschrokken, ondanks dat crypto technisch gezien baat heeft bij een hogere inflatie. De vraag is nu of de VS zich uit dit probleem kan groeien, of dat Trump weer iemand gaat ontslaan, omdat de cijfers hem niet aan staan.

Ethereum in zijn kracht

Ondanks de crypto market crash, blijft Ethereum fier. Het is Ethereum gelukt om vlakbij zijn all-time high te komen, maar heeft door de PPI niet door kunnen zetten. Nu lijkt Ethereum een mooie consolidatie te vormen, waardoor de kans op een verdere break omhoog groot is.

Ethereum : USD – Dagelijkse grafiek

Daarbij blijft Ethereum significante inflows zien vanuit ETFs en zogeheten ‘schatkist bedrijven’. ETFs hebben over de afgelopen week gemiddeld meer dan $500 miljoen per dag aangekocht met een uitschieter naar meer dan een miljard.

Als men dit corrigeert voor marktkapitalisatie, dan zou dat gelijk staan aan een inflow van ongeveer $3.5 miljard in Bitcoin. Deze inflows zorgen ervoor dat veel Ethereum van exchanges verdwijnt. Hierdoor krijgt Ethereum de ruimte om ‘Supply Shocks’ op te doen.

Dit betekent dat er te weinig Ethereum is voor mensen om te kopen op exchanges. Door de extra druk om de beste prijs te kunnen krijgen schiet Ethereum plots de lucht in tot er een nieuwe balans is gevonden. Voor nu is dus de vraag wat instituten en schatkist bedrijven de eerlijke prijs voor Ethereum vinden.

Als Ethereum door $4850 en $5000 kan breken, dan zou het snel door kunnen zetten richting $6500 en $7000.