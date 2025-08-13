Crypto markt stijgt na lagere inflatiecijfers – welke altcoins profiteren het meest?

De cryptomarkt stijgt na bekendmaking van de Amerikaanse inflatiecijfers, die lager uitvielen dan verwacht. Dit wijst op economische groei en versterkt verwachtingen dat er in september een renteverlaging komt in het land. De Bitcoin koers tikte opnieuw de $120k aan na het nieuws, maar altcoins lijken meer aandacht te krijgen.

Terwijl Bitcoin deze middag opnieuw boven $120k is gestegen, zijn er drie altcoins die ook sterk profiteren van de meevallende inflatiecijfers.

Amerikaanse inflatiecijfers lager dan verwacht

De CPI, of Consumer Price Index, werd voor juli ingeschat op 2,8% hoger dan het voorgaande jaar. Maar een stijging van 2,7% wordt gezien als positief en wakkert optimisme aan onder investeerders. In de afgelopen maand is de CPI met 0,2% gestegen in plaats van de verwachte 0,3%.

De voorspelde kans op een 0,25% renteverlaging in september is nu gestegen naar 80% en zo’n renteverlaging is positief voor de altcoin markt. Terwijl Bitcoin steeds meer wordt gezien als veilige investering, blijven altcoins duidelijk een ‘risk-on asset’. En lagere rentepercentages stimuleren juist investeringen in riskantere activa.

🚨 Just In: July US CPI annual inflation rises 2.7%, below expectations of 2.8%.



Core CPI inflation increased 3.1% Y/Y, compared to forecasts for a gain of 3.0%. pic.twitter.com/m7Nm3oMqnD — Jesse Cohen (@JesseCohenInv) August 12, 2025

Bitcoin is in 24 uur met 1,6% gestegen, maar deze stijging is weinig vergeleken met een aantal van de best presterende altcoins. Ethereum is met 9,7% gestegen, XRP met 5,3% en Dogecoin met 11,7% in dezelfde periode. Ook berus-genoteerde crypto bedrijven profiteren van de CPI-update. Zo zijn de aandelen van onder andere Coinbase, Circle, Galaxy Digital en Strategy met enkele procenten gestegen in koers.

Grootste bull run ooit?

Wat we in de afgelopen periode zien lijkt erg op wat we in de bull run van 2020-2021 zagen. Toch zijn altcoins nog lang niet naar de overgewaardeerde niveaus van die tijd gestegen. Dit suggereert dat we nog lang de top niet hebben bereikt.

Met een sterke verbetering van crypto regulering in de VS en een groei in globale liquiditeit, kunnen we de grootste bull run tot nu toe meemaken. En als Trump zijn belofte nakomt in het omtoveren van de VS tot de “crypto capital of the world”, dan kunnen we onze riemen vasthouden voor wat er komen gaat wanneer de rente in de VS wordt verlaagd.

Invloed op altcoin markt

$1,65 biljoen, dat is hoeveel altcoins in totaal waard zijn. De TOTAL2 kijkt naar de marktwaarde van crypto, met uitzondering van Bitcoin. In de onderstaande grafiek is te zien hoe de TOTAL2 met 65% is gestegen sinds het einde van juni. Terwijl Bitcoin het eerste deel van het jaar alle aandacht kreeg, zijn altcoins nu ook weer aan de beurt.

Na het bereiken van een recente all-time high op $123k, consolideert Bitcoin vlak onder deze piek. We verwachten binnenkort een nieuwe piek voor Bitcoin, maar dit keer stijgen altcoins ook mee. Dat is een teken dat macro-economische zekerheid toeneemt, wat mensen stimuleert om te investeren in riskantere cryptomunten.

Altcoin market cap – Bron: TradingView

Altcoins zijn ver gekomen, maar de cryptomarkt wacht nog op een nieuwe all-time high voor Ethereum. De huidige piek van vandaag ligt op $4700, maar als we weer zo’n dag als gisteren krijgen, stijgt ETH vandaag nog naar $4892. Een nieuwe Ethereum all-time high is een belangrijke katalysator voor een altcoin season.

Als het sentiment bullish blijft, zullen grote altcoins zoals ETH, XRP en DOGE verder stijgen. Naar verwachting stroomt liquiditeit uit deze altcoins naar kleinere cryptomunten, die in verhouding nog harder kunnen stijgen. Maar of we dat in deze bull run opnieuw gaan zien, dat is nog de vraag, gezien ETH profiteert van sterke institutionele inflows via de spot Ethereum ETF.

Ethereum kan dit jaar eindigen boven $10k, XRP rond $8 en Dogecoin kan wellicht eindelijk zijn legendarische doel van $1 bereiken. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.