Historische netflow patronen versterken bullish beeld voor Bitcoin koers

De Bitcoin koers blijft rond $118.000 na een all-time high. Een NVT Golden Cross en netflow data wijzen op mogelijk nieuwe bullish fase.

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 15, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Bitcoin koers bereikte op 13 augustus een all-time high van ongeveer $124.000, waarna de prijs terugviel richting $118.000. De exchange netflow van BTC laat sinds begin augustus een daling zien tot niveaus die ook zichtbaar waren vlak voor de grote bullruns in 2017 en 2021. Dit wijst op minder aanbod vanuit longterm holders. Kan de BTC prijs hierdoor binnenkort verder stijgen?

Historische netflow patronen bij Bitcoin koers

De exchange netflow meet het verschil tussen het aantal BTC dat exchanges binnenkomt en verlaat. Een lage netflow betekent dat er minder tokens richting exchanges gaan, wat vaak op minder verkoopdruk duidt.

In eerdere bullmarkten ging dit vooraf aan de laatste sterke prijsstijgingen. De huidige situatie vertoont vergelijkbare patronen, wat volgens marktdata wijst op een mogelijke nieuwe fase van krachtige koersbewegingen.

NVT Golden Cross duikt naar laag niveau

De NVT Golden Cross, een indicator die de marktwaarde van Bitcoin vergelijkt met het transactievolume op het netwerk, daalde naar 0,2709. Dit is een daling van ruim 53% ten opzichte van eerdere waarden.

Een lage NVT Golden Cross kan wijzen op een onderwaardering van het netwerk ten opzichte van de marktwaarde. In het verleden volgden vaak sterke prijsbewegingen op vergelijkbare dalingen. De snelle terugval van deze indicator maakt het voor analisten een belangrijk meetpunt om in de gaten te houden.

Positieve funding rates ondersteunen de bulls

De BTC OI weighted funding rate stond rond 0,0137%. Positieve funding rates geven aan dat traders bereid zijn te betalen om hun longposities aan te houden. Dit kan duiden op een aanhoudende bullish houding in de markt.

Zolang de funding rates stabiel blijven en niet te hoog oplopen, is er geen direct signaal van overmatige leverage die tot scherpe correcties kan leiden.

De derivatenmarkt laat een sterke groei zien

Er werd in de afgelopen 24 uur $24,28 miljoen aan shortposities geliquideerd tegenover $17,16 miljoen aan longs. Dit betekent dat de bears gedwongen werden hun handelsposities te sluiten.

Ook de handelsactiviteit in derivaten nam fors toe: het handelsvolume steeg met ruim 65% naar $149 miljard. De open interest steeg 4,14% naar $83,76 miljard. In de optiemarkt groeide het volume met bijna 128% naar $9,43 miljard, terwijl de open interest daar met ruim 5% toenam naar $57,15 miljard.

Deze cijfers laten zien dat zowel retail investeerders als institutionele partijen meer exposure opbouwen, wat tot een hogere liquiditeit en volatiliteit kan leiden.

Innovatieve Layer 2 voor Bitcoin: Maak kennis met Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een gloednieuwe Layer 2 oplossing die de beperkingen van de oorspronkelijke Bitcoin blockchain weet te omzeilen. Door een directe koppeling met het Bitcoin netwerk kun je je BTC gebruiken binnen het Hyper ecosysteem en ermee investeren in meme coins, DeFi projecten, real-world assets (RWA), NFT’s en meer.

Transacties verlopen razendsnel en tegen minimale kosten, in vergelijking met de trage en dure Bitcoin blockchain.

De $HYPER token fungeert als middel voor het netwerk én geeft gebruikers stemrecht bij belangrijke beslissingen binnen het ecosysteem. Tijdens de huidige crypto presale is $HYPER beschikbaar tegen een vaste, lage instapprijs en levert het aantrekkelijke stakingbeloningen op.

Wie nu instapt, profiteert van extra korting, want zodra de funding boven de $6,2 miljoen komt, zal de tokenprijs binnen 10 uur stijgen.