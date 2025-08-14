Ethereum koers rond $4700: Nederlandse cryptoanalist ziet meerjarig doel van $22.000

De Ethereum koers beweegt rond $4.700 na maandstijging van ongeveer 58%, gesteund door bullish patroon en instroom van institutioneel geld.

De Ethereum koers is in korte tijd flink gestegen en staat vlak onder de all-time high rond $4891. Op weekbasis steeg de koers met ongeveer 28% en in de afgelopen maand zelfs circa 58%. Deze koersbeweging valt samen met toenemende interesse van grote investeerders en een technisch patroon dat volgens analisten al jaren in ontwikkeling is. Kan de ETH prijs hierdoor binnenkort verder stijgen?

Ethereum koers volgt meerjarig bullish patroon

Volgens Nederlandse cryptoanalist Gert van Lagen vormt de Ethereum koers al vier jaar een zogenoemd inverse head and shoulders patroon. Dit is een technisch koerspatroon dat vaak als teken wordt gezien dat de bears minder invloed hebben en de bulls de overhand krijgen.

Van Lagen heeft op basis van de diepte van de ‘head’ in dit patroon een langetermijndoel berekend van rond de $22.000. Hij benadrukt echter dat dit doel pas na een langere periode haalbaar is, omdat het patroon zelf ook over meerdere jaren is gevormd.

#Ethereum breaks out of the 4-year inverse Head and Shoulders pattern, targeting ~$22k.$ETH is poised to complete its 2019–2025 Bull Market with a textbook Expanding Diagonal.



This target aligns with the $ETH / $BTC hitting 0.06 when $BTC simultaneously peaks at ~$370k. pic.twitter.com/qAWqgl2vK2 — Gert van Lagen (@GertvanLagen) August 13, 2025

On-chain data ondersteunt positief scenario

Gegevens van CryptoQuant laten zien dat de 30-daagse simple moving average van de Ethereum Netflow nog steeds negatief is. Dat betekent dat er meer ETH van exchanges wordt gehaald dan er wordt gestort. Dit wordt vaak gezien als teken dat holders hun tokens van handelsplatformen halen om ze op langere termijn te holden.

Deze trend is ook zichtbaar gebleven tijdens de sterke koersstijging van de afgelopen twee maanden. Dit suggereert dat er minder verkoopdruk is, wat de kans op verdere prijsstijgingen vergroot. De Ethereum Foundation verkoopt momenteel ETH, wat het kortetermijn aanbod kan vergroten.

De institutionele interesse in Ethereum neemt toe

Cathie Wood, de CEO van ARK Invest, zei onlangs dat haar fonds volledig op Ethereum inzet. Zij ziet ETH uitgroeien tot een ‘institutional protocol’, gedreven door de groeiende adoptie door grote spelers.

Ze gaf aan dat de ETH ETF van ARK Invest voor het eerst sinds de lancering een aanzienlijke instroom van kapitaal ziet. Ook andere partijen, zoals Bitmine onder leiding van Tom Lee, kopen actief grote hoeveelheden ETH voor hun treasury.

🔥 CATHIE WOOD IS ALL IN ON ETH 🔥



On CoinDesk today, Cathie Wood laid out why Ethereum is becoming the institutional protocol:

– Coinbase L2 = Ethereum

– Robinhood L2 = Ethereum

– Stablecoin boom is mostly happening on Ethereum

– $ETH treasuries offer utility and staking unlike… pic.twitter.com/RK2Idb43Od — Crypto-Gucci.eth ᵍᵐ🦇🔊 (@CryptoGucci) August 12, 2025

Deze aanhoudende investeringen van institutionele spelers in ETH kunnen op lange termijn een stevige rugwind voor de Ethereum koers betekenen.

