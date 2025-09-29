[XRP 뉴스] 리플 ETF 승인 후 BTC에서 리플로 유동성 로테이션 기대

리플 코인은 10월 SEC의 현물 ETF 승인 여부, CME 그룹의 옵션 출시, 은행 설립 허가 신청 등 주요 기관 이벤트를 앞두고 있으며 투자자 수요가 빠르게 증가하고 있다.

리플 코인이 2.86달러에 새로운 한 주를 시작했다. 투자자들은 10월에 미 증권거래위원회(SEC)가 6개의 현물 리플 ETF 신청서를 승인할지 주시하고 있다. 10월 18부터 10월 25일까지는 리플 코인이 비트코인, 이더리움과 함께 미국에 현물 ETF가 상장되는 세 번째 암호화폐가 될지 결정될 수 있는 핵심 기간이다.

현재 그레이스케일, 21셰어스, 비트와이즈, 캐너리캐피털, 코인세어스, 위즈덤트리의 리플 ETF가 SEC의 검토를 받고 있다. 애널리스트들은 승인 시 새로운 기관 투자금이 유입될 수 있으며 특히 이미 ETF 출시로 크게 성장한 비트코인에서 XRP로의 유동성 이동이 시작할 수 있다고 예측했다.

9월 18일에 리플 ETF인 XRPR가 출시되었지만 추가 승인이 채택을 가속화할 것으로 기대된다. 가상자산 시장이 전반적으로 회복하기 시작하며 리플 코인은 지난주 2.80달러에 아래에서 기사 작성 시점 기준 2.86달러까지 회복했다.

파생상품 시장에서도 기관 수요 강해

ETF 외에 파생상품 시장에서도 리플 코인이 기관 투자자 사이에서 인기를 얻고 있다. CME 그룹 데이터를 보면 XRP 선물 미결제약정이 10억 달러를 넘어 이번 분기 암호화폐 파생상품 계약 중 가장 빠르게 성장했다. CME는 이어서 10월 13일에 XRP 옵션과 마이크로 XRP 옵션도 출시할 예정이며 이로 인해 더 광범위한 투자자 기반이 규제 받는 수단으로 리플 코인 시장에 접근할 수 있을 예정이다.

주요 XRP 뉴스 중 하나로 리플이 미국 통화감독청(OCC)에 국린은행 설립 허가를 신청한 점도 중요하다.

은행 라이선스를 취득한다면 리플이 미국 은행 시스템에 직접 접근할 수 있으며 대형 투자자의 프로젝트 신뢰가 대폭 강화될 수 있다.

XRP의 기관 수요를 지지하는 주요 동력은 다음을 포함한다:

10억 달러 이상으로 급등한 선물 미결제약정

10월 13일 CME 그룹이 XRP 옵션 출시 예정

리플은 미국 통화감독청에 은행 설립 허가 신청한 상태

SEC가 10월에 복수의 현물 XRP ETF에 대한 심사 예정

리플 기술적 분석: 삼각 패턴 수렴 중

기술적 관점에서 보면 리플 코인 전망이 아직 중립 상태에 있다. 엑스알피 시세는 7월부터 더 낮은 고점과 2.70달러 수평 지지선이 형성한 하락 삼각 패턴 안에 머물고 있다. 50일 이동평균선이 있는 2.96달러가 상승 랠리를 막고 있으며 캔들스틱의 긴 꼬리는 매도압력을 반영했다. 단기 지지선은 100일 이동평균선이 있는 2.61달러 근처에 있다.

캔들스틱도 투자자의 망설임을 보여준다. 과거의 하락 움직임은 흑삼병(three black crows) 패턴과 유사해 보이며 이는 약세 모멘텀을 재확인시켜준다. 가장 최근에도 바디는 작고 꼬리는 긴 캔들스틱이 나타나 어느 쪽도 지배적이지 않은 시장 불확실성을 나타냈다.

출처: 트레이딩뷰

RSI는 46으로 과매도 구간 근처에서 조금 올랐지만 강세 다이버전스를 확신하기에는 이르다. 리플 코인이 상승 돌파하려면 2.70달러 위에서 더 높은 저점을 기록하거나 지지선 근처에서 강세 장악형 캔들을 기록해야 한다.

잠재적 거래 기회:

약세 시나리오: 2.90달러 근처 랠리 실패 후 숏 포지션 연 후 2.70달러 및 2.59달러 목표, 2.95달러 위에서 손절매

2.90달러 근처 랠리 실패 후 숏 포지션 연 후 2.70달러 및 2.59달러 목표, 2.95달러 위에서 손절매 강세 시나리오: 3.00달러 위에서 일봉을 마감한 후 롱 포지션 열어 3.25달러, 3.42달러 목표

간단히 말해, 리플 코인은 교차로에 서 있다. ETF 승인, CME 옵션 출시, 리플의 은행 허가 등 10월에 발생할 수 있는 여러 기관 투자 호재가 모멘텀을 촉발할 수 있다. 그러나 수렴 중인 삼각 패턴을 완전히 돌파하기 전까지는 랠리가 둔화할 가능성이 크며 숏 포지션이 유리해보인다. 3.00달러 위로 돌파하면 리플 코인이 다음 상승 추세를 시작한다고 볼 수 있다.

