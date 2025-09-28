[XRP 뉴스] 리플 하락 삼각형 vs 매수벽: 어느 쪽이 먼저 깨질까
리플의 XRP는 오늘 0.45% 상승해 현재 2.77달러에 거래되고 있다. 단기적인 하락 가능성과 장기적인 상승 잠재력이 모두 존재해 리플 전망은 엇갈리고 있다. 일일 차트에서 XRP는 여전히 하락 삼각형 패턴에 갇에 있으며, 이는 일반적으로 변동성에 앞서 나타난다. 매도세는 7월 중순 이후 계속해서 저점을 낮추며 반등을 억제하고 있으며 매수세는 2.70달러 구간을 방어하고 있다.
애널리스트들은 XRP가 기술적 신호와 온체인 신호가 교차하고 있는 2.50달러에 도달할 수 있다고 예측한다. 데이터에 따르면 2.45~2.55달러 구간에 매수 클러스터가 형성되어 있는데, 가격이 이 범위로 떨어질 경우 유동성이 반등을 촉발할 수 있다. 시장 조사 기관 시스틴 리서치(Sistine Research)는 이것이 2024년 말 이후 XRP의 가장 약한 유동성 압축이라고 지적했으며, 이는 역사적으로 모멘텀이 전환될 때 큰 움직임의 전조가 되어왔다.
- 주요 저항선: 2.97달러(50일 SMA), 3.25달러 돌파할 경우 본격적인 상승 전환 가능
- 지지 구간: 2.70달러 단기 지지, 2.45~2.55달러 매수 벽
- RSI: 약 40 부근, 약한 모멘텀 시사
리플 ETF 관련 진전과 거시적 압력
차트 외에도 기관 상품들이 투심에 영향을 주고 있다. 렉스-오스프리(REX-Osprey) XRPR ETF는 3,800만 달러의 거래를 유치했으며 11월로 예정된 프랭클린 템플턴의 ETF 결정은 또 다른 잠재적 촉매가 될 수 있다. 전문가들은 리플 ETF가 승인될 경우, XRP의 제도적 신뢰가 높아지고 시장 유동성이 한층 심화될 것이라고 분석한다.
거시적 요인들도 변동성을 더하고 있다. 220억 달러 규모의 암호화폐 옵션이 만기 도래하고 시장 전반에서 15억 달러의 청산이 발생하면서 비트코인은 11만 달러 밑으로 떨어졌다. 이더리움은 7주 만에 최저치로 하락했으며 XRP 역시 같은 기간 동안 2.9% 하락해 2.74달러를 기록했다.
한편, 미국의 근원 PCE 인플레이션이 보합세를 보이면서 연내 연준의 금리 인하 기대가 커지고 있다. 이는 위험자산 전반에 유동성 호재로 작용할 수 있다는 평가다.
다만 이러한 거시 환경은 단기적으로 XRP가 여전히 취약하다는 점을 보여준다. 위험 회피 흐름 속에 트레이더들은 신중한 태도를 유지하고 있지만, 완화적 통화정책 가능성과 리플 ETF 승인 기대감은 시장 심리를 빠르게 XRP 쪽으로 돌려세울 수 있다는 분석도 나온다.
리플 전망: 돌파 임박했나?
현재 XRP의 시가총액은 약 1,665억 달러로 코인마켓캡 기준 4위에 올라 있다. 차트상 좁혀지는 삼각형 패턴은 조만간 방향성이 정해질 가능성을 시사한다. 일일 종가가 3.25달러를 상향 돌파하면 상승 추세가 확인되며, 3.43달러와 3.66달러가 다음 목표가로 거론된다.
반대로 2.70달러 지지선이 무너질 경우 2.48달러와 2.26달러까지의 하락 위험이 열리지만, 해당 구간에서는 온체인 매수세가 개입할 가능성이 크다.
최근 캔들스틱은 지지선 인근에서 긴 아래꼬리를 보여왔는데, 이는 매도 압력이 거세더라도 저가 매집이 이뤄지고 있음을 시사한다.
트레이더 전략으로는 3.25달러 돌파 시 롱 포지션을 열고, 손절선은 3.00달러 아래에 두는 방식이 제시된다. 반대로 2.70달러가 붕괴되면 2.48달러까지를 목표로 한 숏 전략이 가능하다.
장기 투자자들은 기관 자금 유입이 이어질 경우 2.50달러 부근 하락을 매수 기회로 인식할 수 있다는 분석이다.
결국 XRP의 향방은 하락 삼각형 패턴이 추가 하락으로 이어질지, 혹은 강한 매수 벽이 매도세를 흡수해 반등을 촉발할지에 달려 있다. 가격 움직임이 제한된 구간에 머무르는 상황에서, 리플 ETF 관련 이슈와 거시 유동성 변수들이 맞물리면서 향후 몇 주간 XRP의 추세를 가를 전망이다.전문가가 엄선한 유망 알트코인 알아보기