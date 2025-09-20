[XRP 뉴스] ETF 상장 첫날 폭발적 유입… 리플, 비트코인 넘어설까?

미국에서 첫 XRP 현물 ETF가 출시되면서 시장이 술렁이고 있다. 상장 개시 90분 만에 2,400만 달러가 유입됐고, 전문가들은 이를 근거로 리플(XRP)이 강세 전환의 발판을 마련할 수 있다는 전망을 내놓고 있다.

SEMI-SHOCK: Rex XRP ETF $XRPP is already at $24m in volume. That is way more than I would have thought. For context it's 5x more than any of the XRP futures ETFs did on Day One and it's only been 90min. pic.twitter.com/DKIDD6noZF — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 18, 2025

이번에 나온 REX-Osprey XRP ETF(XRPR)는 개인과 기관 투자자들이 규제된 미국 증시를 통해 XRP에 직접 투자할 수 있는 길을 열었다. 알트코인 시즌이 본격화되는 가운데 XRPR의 등장은 향후 몇 주간 시장 흐름에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.

앞서 출시된 REX-Osprey의 솔라나 스테이킹 ETF(SSK)는 이미 3억 달러에 가까운 자금을 끌어모으며 솔라나 랠리를 견인했다. 만약 XRP에 대한 투자 열기가 이와 맞먹거나 더 크다면, 단기적으로 XRP가 10달러까지 오를 수 있다는 강세 시나리오에도 힘이 실리고 있다.

XRP 가격 전망: 단기 조정 가능성은 있으나 10달러 목표 여전

일간 차트를 보면, XRP는 3.15달러 부근에서 매도 압력을 받으며 지난해 강한 랠리 이후 한 달 넘게 횡보 흐름을 이어가고 있다. 일부에선 이를 2018년 1월 기록한 사상 최고가 3.84달러 돌파를 앞둔 ‘재정비 구간’으로 해석하기도 한다.

ETF 상장 직후 매도세가 거세지고 미 연준의 금리 인하까지 겹칠 경우, 가격은 2.6달러까지 밀릴 가능성이 있다. 하지만 이 지점에서 거래량을 동반한 반등이 나온다면, 3.65달러를 넘어 5달러, 나아가 10달러를 향한 새로운 상승 시나리오도 열릴 수 있다.

비트코인을 투자 관심도에서 단숨에 추월하긴 어렵겠지만, 리플(XRP)은 수년간 리테일 투자자들의 ‘대표 종목’으로 꼽혀왔다. 이번 ETF 출범 역시 상당한 수요를 불러올 것으로 예상된다.

이와 동시에, 최근 알트코인들이 연이어 신기록을 세우는 가운데 페페노드($PEPENODE)와 같은 신규 코인들 역시 주목받고 있다. 페페노드는 게임과 채굴을 결합한 ‘마인투언(M2E)’ 모델을 앞세워 불과 몇 주 만에 130만 달러를 모으며, 재미와 수익성을 동시에 잡을 수 있는 새로운 대안으로 평가된다.

채굴과 밈을 결합한 페페노드

실제 채굴장을 마련할 필요 없이, 페페노드($PEPENODE)는 디지털 리그를 세팅해 돌리면 토큰을 보상으로 받을 수 있는 ‘마인투언(M2E)’ 게임이다.

보유한 리그가 많을수록 채굴력이 커지며, 매주 상위 랭커에게는 $PEPE, $FARTCOIN 같은 인기 밈코인이 커뮤니티 풀에서 에어드롭된다.

덕분에 시끄러운 채굴기나 비싼 장비 없이도 손쉽게 ‘마이닝’을 즐길 수 있다. 페페노드를 구매해 리그를 가동하기만 하면 즉시 순위 경쟁에 참여할 수 있는 구조다.

코인은 페페노드 공식 웹사이트에서 지갑(예: 베스트 월렛)을 연결해 구매할 수 있으며, 테더 및 이더리움 스왑은 물론 신용카드 결제도 지원된다.