달러 강세에도 반짝이는 밈코인, 맥시도지 프리세일 250만 달러 돌파

연준의 금리 인하에도 달러 강세가 이어지며 비트코인을 비롯한 주요 코인이 조정을 받았다. 그러나 프리세일에서 250만 달러를 모금한 맥시도지(MAXI)는 달러 약세 전환 시 강력한 반등 후보로 부상하고 있다.

공유하기 복사됨 최종 업데이트: 9월 27, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

지난주 미 연준이 기준금리를 인하했음에도 달러가 예상과 달리 강세를 이어가면서 글로벌 금융시장과 암호화폐 시장이 동반 조정을 받았다.

비트코인(BTC)을 비롯한 주요 코인이 압박을 받은 가운데, 달러가 약세로 전환되면 가장 큰 반등이 기대되는 프로젝트인 맥시도지(MAXI)가 주목받고 있다.

맥시도지는 하운드, 밈, 조니 브라보 캐릭터를 결합한 ‘극강 디제너릿’ 밈코인으로, 정통 밈코인의 본질을 그대로 담고 있다. 대담하고 과장되며, 오직 펌프를 목표로 설계된 코인이다.

현재 프리세일 단계에서 MAXI의 초기 매수액은 이미 250만 달러를 돌파했다. 이는 투자자들이 시장 유동성이 확대될 시점을 겨냥해 맥시도지를 ‘궁극의 알트코인 차익거래’ 토큰으로 베팅했음을 시사한다.

달러가 약세로 전환돼 자금이 다시 크립토 시장으로 흘러들 경우, 주목받는 것은 비트코인뿐만 아니라 MAXI 같은 토큰이 될 수 있다.

도지코인을 더욱 강렬하게 재해석한 맥시도지는 여전히 프리세일 단계에 있으며, 현재 가격은 토큰당 0.000259달러다. 다만 이번 라운드가 종료되기까지 남은 시간은 단 3시간뿐이다.

달러 강세에 BTC 11만 달러선 무너져… 연말 랠리 변수는 금리 인하

지난주 FOMC 회의 이후 달러는 시장의 예상과는 정반대로 움직였다. 연준이 기준금리를 0.25%포인트 인하해 4.00%~4.25% 구간으로 낮췄음에도 불구하고, 달러 가치는 되레 강세를 보였다.

미국 달러 인덱스(DXY)는 9월 17일 95.8까지 밀렸다가 목요일에는 98.19까지 치솟았으며, 현재는 97.95 수준을 유지하고 있다.

출처: 트레이딩뷰

달러 강세의 배경에는 제롬 파월 연준 의장의 연설이 있었다. 시장은 그의 발언을 ‘강력한 완화’가 아닌 ‘리스크 관리형 인하’로 해석했고, 이로 인해 공격적인 추가 금리 인하 기대가 약화되면서 투자자들이 위험자산에서 발을 빼는 움직임을 보였다.

글로벌 불확실성도 달러 강세를 뒷받침했다. 일본의 지도부 교체, 아르헨티나의 부채 위기, 프랑스의 불신임 정국 등이 투자자들을 안전자산인 달러로 몰아넣은 것이다.

이 같은 리스크 오프 환경 속에서 비트코인은 11만 달러 선이 무너졌고, 지난 금요일에는 10만 8,623달러까지 내려갔다. 암호화폐 시장 전체도 24시간 동안 1.8% 하락해 시가총액이 3.84조 달러로 축소됐다.

다만 희망 요인도 남아 있다. 파월의 신중한 태도에도 불구하고 시장은 11월 추가 금리 인하를 여전히 유력하게 보고 있다. 폴리마켓의 베터들 역시 10월에도 25bp 인하 가능성에 베팅하고 있는데, 이는 공식 연방공개시장위원회(FOMC) 회의가 없는 달임에도 기대감이 크다는 것을 보여준다.

이 같은 기대감은 앞으로 몇 달간의 시장 흐름을 좌우할 수 있다. 비트코인은 전통적으로 10월과 11월에 강세를 보여왔는데, 만약 추가 완화가 현실화된다면 상승세에 더 힘이 실릴 수 있다. 특히 12월에는 알트코인, 그중에서도 MAXI 같은 토큰이 더 큰 폭으로 뛰어오를 가능성이 열려 있다.

비트코인 이후 주목받는 건 ‘정통 밈코인’

10월과 11월이 전통적으로 비트코인 강세장으로 알려져 있는 것은 사실이다. 그러나 크립토 시장에서 자금은 오래 머무르지 않는다. 비트코인 랠리가 일단락되면 거래량은 점차 식고, 투자자들은 더 높은 수익을 찾아 다른 자산으로 이동한다. 이때 관심을 끄는 것이 알트코인이며, 특히 밈코인이 그 순환 속에서 강한 모멘텀을 얻는다.

지난해에도 같은 패턴이 나타났고, 올해 역시 비슷한 조짐이 포착되고 있다. 이런 흐름에서 투자 자금을 끌어들이는 밈코인은 대체로 ‘순수한 밈 정체성’을 가진 프로젝트들이다.

도지코인은 여전히 밈코인의 최상단에 자리한다. 비트코인을 풍자한 농담에서 출발해 지금은 340억 달러 규모로 성장했기 때문이다. 페페(PEPE), 파트코인(FARTCOIN) 역시 마찬가지다. 크립토 특유의 유머와 재미를 그대로 담아낸 대표적인 밈코인으로 꼽힌다.

다만 이런 대표 코인들의 한계는 최고의 전성기를 이미 지나왔을 수 있다는 점이다. 도지코인은 4년 넘게 새로운 사상 최고가를 기록하지 못했고, 페페와 파트코인도 정점에 도달한 지 거의 1년이 지났다. 여전히 추가 상승 여지는 있지만, 일단 시가총액이 수십억 달러 수준에 도달하면 다시 그 벽을 돌파하기는 점점 더 어려워진다.

이런 이유로 맥시도지 같은 토큰이 점점 더 매력적인 선택지로 부상하고 있다. 도지코인, 페페, 파트코인이 전설적인 밈코인으로 자리 잡았던 것처럼, MAXI도 비슷한 돌파를 이룰 잠재력을 지니고 있다. 여기에 더해, 기존 밈코인과는 다른 신선한 정체성을 앞세워 새로운 디젠(투기 성향 투자자) 집단, 이른바 크립토 브로들의 공감을 얻고 있다.

맥시도지, ‘머슬 마인드셋’을 밈코인 에너지로 바꾸다

맥시도지 코인은 도지 코인과 같은 뿌리에서 나왔지만, 전혀 다른 색깔을 지닌다. 이 프로젝트는 무게를 쌓고, 레드불과 프리워크아웃으로 몸을 채우며, 여전히 1975년 아널드 슈워제네거의 미스터 올림피아 포스터를 보며 동기부여를 얻는 브로들을 위해 만들어졌다

이들은 단순히 무게를 더 드는 데서 그치지 않고, 트레이딩에서도 1000배 수익을 겨냥한다. 헬스장에서든 시장 차트 앞에서든 늘 한계 없이, 변명 없이, 끝까지 밀어붙이는 태도를 유지한다.

맥시도지는 바로 이 정신을 담고 있다. 붉은 눈빛의 근육질 시바이누를 형상화한 이 코인은 DOGE의 그림자를 벗어나 펌프가 올 때마다 더 높은 곳을 향해 도약한다.

프로젝트의 설계 또한 그 목표에 맞춰져 있다. 전체 자금의 40%를 마케팅에, 또 25%를 ‘맥시 펀드(MaxI Fund)’에 배정해 가격 펌프를 지원하는 등, 모든 구조가 재정적 이익과 ‘근육형 성장’을 동시에 극대화하도록 짜여 있다.

한 손에 덤벨을, 다른 손에 베스트월렛 앱을 든 이들이 바로 맥시 문화를 이루는 집단이다. 맥시에 제대로 합류하려면 방법은 하나다. 바로 펌프가 터지기 전에 미리 올라타는 것이다.

MAXI, 다음 주 300만 달러 돌파 전망

맥시도지(MAXI)의 다음 이정표는 300만 달러다. 목표 달성 시 토큰 가격이 소폭 상승할 가능성이 제기된다.

현재 저가 매수가 가능한 이번 라운드에 참여하려면 맥시도지 토큰 프리세일 사이트에 접속해, 대표적인 암호화폐 및 비트코인 지갑인 베스트월렛으로 연결하면 된다.

결제 방식은 ETH, BNB, USDT, USDC 교환은 물론 은행 카드를 통한 직접 결제도 지원한다. 베스트월렛은 무료로 제공되며, 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 다운로드할 수 있다.

프리세일 참여자는 구매 직후 자체 프로토콜을 통해 토큰을 스테이킹할 수 있으며, 최대 133%의 변동 APY를 얻을 수 있다.

또한, 맥시 도지 스마트 컨트랙트는 코인설트(Coinsult)와 솔리드프루프(SOLIDProof)의 보안 감사를 통과했다.

투자자 커뮤니티와 최신 소식은 맥시도지의 공식 X(구 트위터) 계정과 텔레그램 채널을 통해 확인할 수 있다.