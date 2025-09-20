백악관, 윙클보스 논란 속 CFTC 새 수장 물색

백악관이 브라이언 퀸텐즈의 CFTC 위원장 지명을 윙클보스 형제 논란과 정치적 압박으로 재검토하며 새로운 후보를 물색하고 있다.

작성자 Robert Jang 작성자 Robert Jang 작성자 소개 크립토뉴스에서 크립토 콘텐츠 크리에이터로 활동하고 있는 Robert Jang은 MIT 블록체인 교육 과정을 이수한 뒤 자산운용사, 스타트업 등에서 금융, 테크... 작가 정보 공유하기 복사됨 최종 업데이트: 9월 20, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

백악관이 정치적 압박 및 윙클보스 형제 관련 논란 속에서 브라이언 퀸텐즈(Brian Quintenz) 지명을 재검토하면서 상품선물거래위원회(CFTC) 위원장 후보를 새로 찾고 있다.

퀸텐즈는 전 CFTC 위원이자 a16z 크립토의 정책 책임자로, 도널드 트럼프 대통령이 지난 2월 CFTC 위원장 후보로 지명했다.

그의 지명은 당초 여러 암호화폐 업계 단체로부터 지지를 받았으며 그가 디지털 자산 시장에서 보유한 경력을 고려할 때 역할에 “매우 적합”하다는 평가를 받았다. 그러나 CFTC를 감독하는 미국 상원 농업위원회에서 연이어 인준을 지연하면서 인준 절차가 교착 상태에 빠졌다.

백악관, 가상자산 시장 관할권 논의 속 새로운 CFTC 후보 물색 중

블룸버그에 따르면 백악관이 암호화폐 규제 및 디지털 자산 정책 관련 전문성을 가진 인사들을 포함해 CFTC 위원장 후보군을 확대하고 있다.

증권거래위원회 가상자산 태스크포스 최고 법률자문이자 전 윌키 파 앤 갤러거(Willkie Farr & Gallagher) 파트너인 마이클 셀리그(Michael Selig)가 후보로 떠올랐다.

스콧 베센트 미 재무장관의 디지털 자산 고문이자 전 갤럭시 디지털 임원인 타일러 윌리엄스(Tyler Williams) 역시 후보로 언급되었다. 두 인사 모두 사안에 대한 공개 입장을 밝히지 않았다.

BREAKING: 🇺🇸 White House seeks new crypto-focused candidates for CFTC chair after Quintez’s confirmation stalls. — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) September 18, 2025

CFTC는 디지털 자산 관할권이 확대될 예정이어서 특히나 위원장 임명이 시급해졌다. 본래 CFTC는 파생상품 시장을 감독하지만 의회에 계류 중인 법안에 따라 CFTC 관할권이 비트코인, 이더 등 암호화폐의 현물 거래로 확대될 수 있다.

CFTC는 이미 스왑 및 선물 거래에서 수조 달러의 시장을 감독하고 있으며 전 위원장 로스틴 베남(Rostin Behnam)의 휘하에서 가상자산 정책에서의 영향력이 커졌다.

지난 1월 사임한 베남은 가장 공격적인 가상자산 집행 시기에 위원회를 이끌었으며 이 중에는 바이낸스와의 43억 달러 합의금도 포함되었다. 그는 꾸준히 CFTC가 디지털 상품을 규제하기 최적의 기관이라고 주장하며 암호화폐 시장의 상당한 비중이 여전히 규제받지 않고 있다고 경고했다.

그의 사임에 따라 캐롤라인 팜(Caroline Pham) 위원장 대행만 남게 되었다. 팜 대행은 새로운 위원장 임명 후 민간 영역으로 돌아가겠다는 의사를 밝혔다.

퀸텐즈 후보의 인준 지연은 제미나이 공동창업자인 타일러 및 카메론 윙클보스 형제가 비밀리에 트럼프 대통령에게 결정 재고를 요청했다는 보도가 나오며 논란을 빚었다. 지난 6월 폴리티코는 윙클보스 형제가 퀸텐즈 후보에 대해 트럼프 대통령의 암호화폐 정책을 완전히 지원하지 않을 수 있다는 우려를 제기했다고 보도했다.

몇 주 후 백악관은 상원 농업위원회에 표결 연기를 요구했다. 퀸텐즈는 이후 소셜 미디어에서 대통령이 쌍둥이 형제에 의해 “오도되었을 수 있다”라고 추측하며 표결 연기 전 타일러 윙클보스와 가졌다고 주장하는 사적 메시지에 대한 스크린샷을 올렸다.

I’ve never been inclined to release private messages. But in light of my support for the President and belief that he might have been misled, I’ve posted here the messages that include the questions Tyler Winklevoss asked me pertaining to their prior litigation with the CFTC.



I… pic.twitter.com/MN75M1XUpT — Brian Quintenz (@BrianQuintenz) September 10, 2025

예측 마켓 플랫폼 칼시(Kalshi)와 관련한 의문까지 제기되면서 상황은 더욱 복잡해졌다. 칼시는 플랫폼 운영과 관련해 조사를 받고 있어 해당 논란으로 퀸텐즈 지명에 대한 우려의 목소리가 더욱 커졌다.

사안에 정통한 관계자들은 백악관이 아직 정식으로 지명을 철회하지는 않았으나 적극적으로 다른 후보를 찾는 중이라고 전했다.

CFTC는 5명의 위원 중 2명만 남은 상태로 인적 자원이 부족한 상태에 있다. 업계에서는 위원장 임명의 추가 지연이 필요성의 확대에도 불구하고 가상자산 규제의 발전을 저해할 수 있다고 경고했다.

백악관은 아직 이에 관해 입장을 밝히지 않은 상태로 CFTC의 미래를 둘러싼 불투명성이 남아있다.

CFTC, 위원장 부재에도 현물 비트코인, 이더 거래 허용

백악관이 CFTC 위원장에 대한 브라이언 퀸텐즈 지명을 재검토 중인 가운데 위원회는 여러 가상자산 정책을 추진하고 있다.

지난 8월 캐롤라인 팜 위원장 대행은 이미 CFTC에 등록한 거래소에서 현물 암호화폐 거래를 허용하는 계획을 공개했다.

🏦 CFTC plans to allow spot crypto trading on regulated futures exchanges, advancing efforts to implement US digital asset policy.#CFTC #SpotCrypto https://t.co/g0mdpetrnJ — Cryptonews.com (@cryptonews) August 5, 2025

이 행보는 CFTC가 추진 중인 ‘크립토 스프린트’의 첫 번째 움직임으로, CFTC의 감독 아래 운영되는 거래소 DCM이 기존 선물 계약 거래 지원에서 비트코인이나 이더 등 현물 암호화폐까지 상장할 수 있도록 허용한다.

미 의회가 21세기 금융혁신 및 기술법(FIT21 법안)을 추진 중인 가운데 이같은 계획이 시작했다. 해당 법안은 디지털 자산에 대한 CFTC의 권한을 정식으로 확대할 예정이다.

이에 대비해 CFTC는 시장 감시 도구를 업그레이드해 나스닥 모니터링 플랫폼을 채택해 파생상품 및 암호화폐 시장에서 시세 조작 및 사기를 감지하고 있다. SEC와의 협조도 가속화되고 있다. 9월 초 두 위원회는 규제받는 거래소가 현물 암호화폐 거래를 지원해도 된다는 합동 입장문을 발표했다.

책임 있는 금융혁신법 수정안은 디지털 자산 시장에 대한 공식 협의체 설립을 촉구하기도 한다. 이 법안은 개발자 및 디파이 참여자에 대한 보호 조항도 포함했다.

CFTC가 임시 위원장 체제에서 규제 개혁을 추진하는 가운데 위원장 임명의 시급성은 커지고 있으며 백악관은 인준 절차의 교착을 조속히 해소하라는 압박을 받고 있다.