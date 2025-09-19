구글 제미니 AI 예측: 2025년 말 리플, 페페, 솔라나 예상 가격

구글의 제미니 AI는 리플(XRP), 페페(PEPE), 솔라나(SOL) 코인이 연말까지 각각 최대 5달러, 5배 상승, 1,000달러에 도달할 가능성을 전망하며 알트코인 시즌 기대감을 높였다. 주요 알트코인의 연말 예상 가격에 대한 AI 예측을 확인해본다.

구글이 개발한 챗지피티 경쟁 AI 모델 제미니 AI가 리플 코인(XRP), 페페(PEPE), 솔라나(SOL) 코인에 대해 연말에 상당한 상승률을 안겨줄 수 있다고 예측해 화제를 모았다.

가상자산 시장 전반의 흐름도 이러한 연말 랠리를 준비하고 있는 듯 보인다. 비트코인은 8월에 신고가 12만 4,128달러를 기록해 한 달 전의 기록 12만 2,838달러를 깼다. 그러나 7월에 예상보다 높은 인플레이션 데이터로 시장이 후퇴하며 비트코인이 횡보하고 있다.

규제 당국도 가상자산 채택 확대에 적극 나서고 있다. 지난 7월에 도널드 트럼프 미국 대통령은 지니어스 법안에 서명해 법안을 발효시켰다. 지니어스법은 미국에서 최초로 스테이블코인을 다루는 포괄적 법안으로 준비금 완전 담보를 의무화했다. 곧이어 미 증권거래위원회(SEC)가 프로젝트 크립토를 출범해 디지털 자산 기업을 위해 명확한 가이드라인을 제공하고 그에 맞게 증권법을 현대화한다고 발표했다.

규제적 발전 및 낙관론의 강화에 힘입어 많은 애널리스트가 이번 알트코인 시즌 및 밈코인 시즌이 2021년의 코인 불장을 능가할 수 있다고 내다보고 있다. 제미니 AI의 예측대로라면 리플 엑스알피, 페페, 솔라나 코인이 다음 강세장을 견인할 가능성이 있다.

리플(XRP): 연말까지 5달러 달성할 수 있다는 제미니 예측

제미니 AI는 리플 엑스알피(XRP)가 2025년 말에 최고 5달러까지 오를 수 있다고 예측했다. 현 시세 3달러에 비하면 60% 이상 상승하는 셈이다.

출처: 제미니 AI

리플 코인은 이미 강한 회복력을 증명하고 있다. 7월 18일에 리플 코인은 3.65달러까지 치솟으며 2018년 기록인 3.40달러를 깼다. 그러나 이후 거시경제적 악재에 따라 15% 정도 후퇴했다.

전 세계적으로 리플은 계속해서 국경 간 결제 네트워크 사업을 확장하고 있다. 2024년에 유엔 자본 개발 기금은 엑스알피가 개발도상국에서 합리적인 송금 수단이 될 수 있다고 인정했다.

올해 초 리플 SEC 소송이 정식 종결하기도 했다. 2023년 미국 법원이 개인 대상 XRP 판매를 증권 거래로 볼 수 없다는 핵심 판결을 발표하면서 리플에 유리하게 소송이 진행되었다. 소송의 정식 종료로 리플 및 다른 알트코인의 법적 불확실성이 크게 해소되었다.

리플 코인이 최근 고점을 회복하고 강세 모멘텀을 이어갈 경우 제미니는 5달러까지 오를 수 있다고 예측했다. 그러나 10달러 혹은 20달러 등 더 높은 목표 가격을 제시하는 애널리스트도 존재한다.

출처: 트레이딩뷰

기술적 지표도 강세 리플 전망을 뒷받침한다. 엑스알피 일봉 차트의 상대 강도 지수(RSI)는 현재 53에 있어 매수 모멘텀이 서서히 형성 중이라고 나타냈다. 연준이 금리를 인하하기로 결정하고 오늘 미국에서 최초의 현물 리플 ETF 출시 소식까지 더해지며 모멘텀에 기여하고 있다.

지난 12개월 동안 엑스알피 시세는 440% 이상 상승해 같은 기간 비트코인의 상승률 95%, 이더리움의 상승률 98%를 모두 능가했다.

페페(PEPE): 최고의 비 강아지 밈코인 5배 상승할 수 있다는 제미니

2023년 4월에 출시된 페페 코인(PEPE)은 빠른 속도로 시가총액 3위 밈코인으로 성장했으며 현재 시가총액이 46억 달러에 달한다. 페페 코인은 강아지를 테마로 하지 않은 밈코인 중 최대 규모를 자랑한다.

출처: 제미니 AI

치열한 경쟁에도 불구하고 페페 코인은 깊은 유동성과 결속력 강한 커뮤니티를 바탕으로 주요 밈코인으로 성장했다. 일론 머스크도 페페 코인 관련 밈을 X에 올린 적 있어 그가 도지코인과 함께 페페 코인을 보유 중일 수 있다는 추측도 제기되었다.

기사 작성 시점 기준 약 $0.000011 근처에 거래되는 페페 코인은 지난 일주일 동안 5.1% 상승했다.

페페 코인이 $0.000018–$0.000022에 존재하는 저항 구간을 명확하게 돌파한다면 가을에 $0.00003까지의 길이 열릴 수 있다. 제미니는 강세장에서 페페 코인이 $0.00005까지 오를 수 있다고 예측하며 현재 가격 대비 5배 상승 잠재력이 있다고 보았다.

출처: 트레이딩뷰

기술적 관점에서 페페 코인은 지난해 11월부터 올해 3월까지 하락 쐐기형 패턴을 형성해 강세 랠리가 임박했을 가능성을 시사했다. 규제 환경의 개선에 따라 페페 코인이 또 한 번 전설적 상승 랠리를 보여줄 수 있을지 지켜볼 만하다.

솔라나: ETF 기대감과 생태계 성장으로 12월까지 4배 상승 가능

솔라나(SOL)는 계속해서 스마트 컨트랙트 프로토콜의 강자로 자리매김하며 시가총액 1316억 달러, 총 예치 금액(TVL) 127억 4,000만 달러를 자랑하고 있다. 솔라나 체인은 특히 개발자 활동과 기관 투자자 관심이 꾸준히 증가하고 있다.

출처: 제미니 AI

솔라나 코인에 대한 기대감 중 일부는 미국에서 현물 솔라나 ETF가 출시될 수 있다는 가능성에서 기인한다. 이 경우 지난해 비트코인 ETF 및 이더리움 ETF 출시 후처럼 기관 투자금의 대량 유입이 발생할 수 있다.

게다가 올해 초 도널드 트럼프 대통령은 미국 디지털 자산 비축안에 솔라나 코인을 포함시키겠다는 아이디어를 제안했다. 그의 계획에 따르면 솔라나 코인을 직접 매입하기보다는 정부가 몰수한 코인을 비축할 수 있다.

가격 퍼포먼스도 인상적이다. 지난 1월 293달러에서 신고가를 기록했던 솔라나 코인은 4월에 100달러대까지 하락했다가 다시 250달러를 잠시 회복했다. 솔라나 코인은 연초대비 가격이 최고치에 근접하고 있다.

출처: 트레이딩뷰

제미니는 솔라나 코인이 하락 쐐기형 패턴에서 돌파하며 연말에 1,000달러까지 랠리할 가능성이 있다고 전망했다. 이는 이전 최고가 대비 3배 이상 높다. 그러나 솔라나 코인이 네 자릿수 가격까지 도달하려면 SEC가 가상자산 규제를 개선하는 등 다른 호재가 함께 작용해야 할 수 있다.

맥시 도지(MAXI) 도지코인에 대한 하이리스크 베타플레이

제미니가 언급한 주요 알트코인 외에 새로운 기회를 모색하는 트레이더라면 도지코인의 사촌 동생이자 변동성과 위험성, 잠재력이 더 클 수 있는 신규 밈코인 맥시 도지(Maxi Doge MAXI)를 고려할 만하다.

도지코인은 수십억 달러의 자산으로 성장해 이제 비트코인이나 이더리움의 가격을 추종하고 있으며 2021년 코인 불장에서 보여주었던 변동성은 작아졌다.

이에 반해 맥시 도지는 수익 극대화를 추구하는 디젠 트레이더를 위한 밈코인이다. 맥시 도지 사전 판매는 한 달만에 230만 달러 이상 모금했다.

이더리움 체인 위 ERC-20 토큰으로 개발된 MAXI는 텔레그램과 디스코드 캠페인을 통한 커뮤니티 성장, 주간 트레이딩 대회, 다른 프로젝트와의 파트너십 등에 초점을 두었다.

전체 공급량 1,502억 4,000만 개 중 25%는 맥시 펀드에 할당되어 마케팅과 협업에 이용될 계획이다. MAXI 스테이킹 풀도 운영 중이며 예상 보상률은 APY 141%이다. 보상률은 스테이킹 참여가 활대되며 줄어들 예정이다.

MAXI 판매 가격은 현재 $0.000258이며 하루 뒤 가격이 인상될 예정이다. 투자자는 공식 맥시 도지 웹사이트에 방문해 메타마스크, 베스트 월렛 같은 코인지갑으로 프리세일에 참여할 수 있다.

