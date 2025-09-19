SEC, 그레이스케일 복합 코인 ETF 승인

SEC의 승인은 ETF에 대한 기조 변화를 시사하며 제도권 편입의 가속화가 기대된다.

미국 증권 거래 위원회(SEC)가 그레이스케일의 디지털 대형주 펀드(GDLC)를 승인해 미국 최초의 ‘복함 암호화폐 상장지수상품(ETP)’이 시장에 출시됐다.

핵심 포인트: SEC가 그레이스케일의 GDLC를 승인하며 미국 내 첫 복합 암호화폐 ETP가 출시됐다.

GDLC는 비트코인·이더리움·XRP·솔라나·카르다노를 포함한다.

전문가들은 이번 승인을 계기로 신규 암호화폐 ETF 출시가 잇따를 것으로 내다보고 있다.

이번 조치는 기관의 암호화폐 ETF 추진이 가속화되는 흐름 속에서 규제 환경의 전환점을 시사한다.

그레이스케일 CEO 피터 민츠버그는 17일 X(구 트위터) 게시물을 통해 SEC 암호화폐 태스크포스의 노력에 감사를 표하며 승인을 공식 확인했다.

이 승인 소식은 단일 자산 기반 ETF에서 벗어나 다자산 기반 상품으로 확장되는 변화를 보여주며 미국 암호화폐 투자 시장의 새로운 단계가 열렸음을 의미한다.

그레이스케일 GDLC, 비트코인·이더리움·XRP·솔라나·카르다노 분산 투자 수단

GDLC는 투자자들에게 비트코인·이더리움·XRP·솔라나·카르다노 5대 주요 암호화폐에 대한 분산 투자 수단을 제공한다.

이번 승인에 앞서 불과 몇 달 전 SEC는 그레이스케일의 GDLC를 장외 펀드에서 NYSE 아카 상장 ETP로 전환하려는 신청에 대한 결정을 보류한 바 있다.

이번 승인으로 GDLC는 미국 주요 거래소에서 거래될 수 있게 되었으며 전통적인 투자 플랫폼을 통해 디지털 자산에 대한 접근성이 한층 확대된다.

그레이스케일은 GDLC가 현재 9억 1500만 달러 이상의 운용 자산을 보유하고 있으며 순자산 가치는 주당 57.70달러라고 밝혔다.

그리고 ETP로 전환되면서 소매와 기관 투자자 모두 규제된 환경 속에서 다각화된 암호화폐 투자 기회를 확보할 수 있게 됐다.

SEC의 이번 승인은 암호화폐 ETF 상장에 대한 일반 기준을 마련하려는 광범위한 흐름과 맞물려 상장 절차를 간소화하고 발행사들의 진입 장벽을 낮췄다.

폴 앳킨스 SEC 위원장은 성명을 통해 “이번 승인은 투자자 선택권을 넓히고 혁신을 촉진하는 계기가 될 것”이라고 강조했다.

시장 분석가들은 이번 승인 이후 새로운 암호화폐 ETF가 잇따라 등장할 것으로 전망한다. 블룸버그의 에릭 발추나스는 “과거에도 이와 유사한 승인이 있었을 때 ETF 출시가 세 배로 늘어났으며 1년 안에 100개가 넘는 신규 암호화폐 ETF가 등장했다”고 설명했다.

GDLC 승인은 복합 암호화폐 상품이 미국 증권법 하에서 다뤄지는 방식을 바꾸는 전환점이 될 수 있으며 디지털 자산 시장으로의 폭넓은 진입로를 여는 계기가 될 수 있다는 진단이다.

아발란체·봉크 등 다양한 ETF 신청돼

16일 복수의 암호화폐 ETF 신청건이 접수되며 독창적인 틈새 시장 디지털 자산에 대한 발행사들의 수요가 커지고 있음을 시사했다.

최근 ETF 신청건에는 아발란체 인프라, 밈코인 봉크, 비트코인과 이더리움 기반의 베이시스 트레이딩 전략 ETF가 포함됐다. 또한 오브, 라이트코인, 수이코인과 연계된 레버리지 및 소득형 ETF 신청서도 제출되었다.

ETF 연구소의 네이트 제라치는 현재 92건 이상의 ETF 신청이 계류 중이며 오는 10월과 11월에 승인일이 다가오고 있어 이번 움직임이 새로운 암호화폐 상품들의 대거 출시로 이어질 수 있다고 전했다.

ETF 신청 급증은 규제 환경의 변화와 더불어 이번 주에 XRP와 도지코인 ETF 출시를 앞둔 40법안의 영향으로 해석된다.

전문가들은 아발란체 기반 상품이 승인될 경우 가장 유리한 기회를 차지할 가능성이 크다고 보지만 밈코인과 기초자산 트레이딩 ETF는 변동성과 유동성 문제로 반대에 직면할 수 있다고 지적한다.

시장 현황을 보면 같은 날 이더리움 ETF에서 6,170만 달러가 빠져나갔음에도 불구하고 비트코인 ETF는 2억 9,200만 달러의 순유입을 기록했다.