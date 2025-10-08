S&P, 50개 코인 추종 지수 출시

작성자 Hyunsoo Kim 작성자 Hyunsoo Kim 작성자 소개 경영학을 전공한 김현수 작가는 암호화폐 및 블록체인 업계에서 콘텐츠 에디터로 총 5년 이상의 풍부한 커리어를 쌓아온 전문가입니다. 흥미롭고... 작가 정보 공유하기 복사됨 최종 업데이트: 10월 9, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

S&P 500 지수와 다우존스 산업평균지수를 추종하는 S&P 글로벌이 암호화폐와 암호화폐 연계 주식을 결합한 최초의 하이브리드 벤치마크를 출시했다. 이는 월스트리트가 디지털 자산을 점진적으로 수용하고 있음을 보여주는 또 하나의 신호로 해석된다.

새로운 벤치마크인 ‘S&P 디지털 마켓 50 지수’는 블록체인 및 디지털 자산 운영과 연계된 35개 상장 기업과 기존 S&P 암호화폐 브로드 디지털 마켓 지수에서 선정된 15개 암호화폐를 포함한다. 이를 통해 암호화폐 경제 전반의 50가지 주요 코인을 추종한다.

S&P Global is excited to announce plans to expand its S&P Dow Jones Indices crypto index offering with the launch of the S&P Digital Markets 50 Index. Dinari, a leading provider of tokenized U.S. public securities has licensed the new index to create a #token tracking the… pic.twitter.com/AfES0n7AGY — S&P Global (@SPGlobal) October 7, 2025

이 지수는 투자자들이 전통적인 주식 시장과 탈중앙화 네트워크 양쪽의 성과를 한눈에 확인할 수 있도록 설계됐다.

S&P, 디나리와 협력해 최초 온체인 암호화폐-증권 상품 개발 추진

발표에 따르면 이 상품은 미국 토큰화 기업인 디나리에 의해 개발됐다. 디나리는 증권을 온체인에서 액세스할 수 있는 인프라를 개발한다.

디나리는 디셰어즈(dShares) 플랫폼을 통해 지수의 토큰 버전을 발행해 투자자들이 블록체인을 통해 직접 접근할 수 있도록 할 예정이다. S&P 글로벌에 따르면 토큰화 지수는 올해 연말까지 출시될 계획이다.

S&P 다우존스 인덱스의 최고 제품 및 운영 책임자인 카메론 드링크워터는 “암호화폐와 디지털 자산 산업은 더 이상 소규모 시장이 아니라 글로벌 시장의 일부로 자리 잡고 있다”며 “확장된 인덱스 제품군은 시장 참여자들이 일관된 규칙을 기반으로 하는 도구를 활용해 상품 평가와 포트폴리오를 효율적으로 관리할 수 있도록 돕는다”고 밝혔다.

그는 이어 “북미에서 유럽 아시아에 이르기까지 투자자들은 디지털 자산을 다각화 성장 혁신 전략 등 투자 포트폴리오의 핵심 구성 요소로 인식하기 시작했다”고 덧붙였다.

S&P는 디지털 마켓 50 지수가 표준 분기 리밸런싱과 거버넌스 규칙을 따르며 단일 구성 요소가 지수 비중의 5%를 초과할 수 없다고 밝혔다.

구성 종목은 최소 시가총액 요건을 충족해야 한다. 주식은 1억 달러, 암호화폐는 3억 달러 이상이어야 하며 이를 통해 시장에서 유동성이 높은 자산만이 지수에 포함되도록 했다.

배런스에 따르면 이러한 기준은 현재 약 276개의 암호화폐를 포함하며 50개 구성 요소의 최종 목록은 지수 출시 시 공개될 예정이다.

디지털 마켓 50의 출범은 S&P가 단일 상품 내에서 주식과 암호화폐를 결합한 첫 사례로 평가된다. S&P는 디지털 자산과 증권을 온체인으로 표현할 수 있는 디나리의 토큰화 인프라가 없다면 이러한 하이브리드 구조는 전통 금융 체계에서는 불가능했을 것이라고 설명했다.

디나리의 최고 비즈니스 책임자 안나 브로블레브스카는 이번 협업이 블록체인이 신뢰 가능한 금융 벤치마크를 현대화할 수 있는 방법을 보여준다고 강조했다.

그는 “S&P 디지털 마켓 50에 디셰어 플랫폼을 통해 투자할 수 있도록 함으로써 단순히 지수를 토큰화하는 것을 넘어 온체인 인프라가 금융 표준을 더 효율적이고 접근성을 높이며 글로벌하게 확장될 수 있음을 보여준다”며 “투자자들은 이제 미국 주식과 디지털 자산을 하나의 투명한 상품을 통해 동시에 접근할 수 있게 됐다”고 말했다.

최신 S&P 지수 상품 ··· 전통 금융 시장과 코인 시장의 융합 신호

새롭게 출시된 S&P 디지털 마켓 50 지수는 S&P 암호화폐 지수와 S&P 디지털 시장 지수를 포함한 S&P의 확장 중인 디지털 자산 벤치마크 제품군에 추가됐다. 두 지수 모두 이미 암호화폐 시장 성과를 추적하는 기관 투자자들의 핵심 참고 자료로 자리 잡은 만큼 이번 신규 지수는 그 흐름을 잇는 확장판으로 평가된다.

이번 출시는 전통 금융권과 암호화폐 시장이 빠르게 융합되는 추세와도 맞물린다. 지난 9월에는 주식과 암호화폐 거래 호조에 힘입어 1년간 강력한 성장세를 이어온 코인 거래소 로빈후드(Robinhood)가 S&P 500 지수에 편입되며 시장의 변화를 상징했다.

📈 Shares of @RobinhoodApp jumped 7% in after-hours trading Friday after the retail brokerage was named to the S&P 500.#Robinhood #Microstrategyhttps://t.co/sy0FZikPxB — Cryptonews.com (@cryptonews) September 6, 2025

이러한 사례는 코인베이스 글로벌 등 기존 암호화폐 관련 기업의 지수 편입과 함께 미국 주요 주가지수 내에서 디지털 자산 산업의 존재감이 점차 강화되고 있음을 보여준다.

암호화폐 기업들도 2025년 들어 급격한 랠리를 이어가고 있다. 코인베이스 주가는 올해 들어 55% 상승했으며 비트코인 보유 기업인 마이크로스트래티지는 24% 상승했다.

📈 Coinbase has just become the first crypto company to be added to the S&P 500 — and it's a significant milestone#Crypto #Adoption #COINhttps://t.co/cj4Mb0LHme — Cryptonews.com (@cryptonews) May 13, 2025

또한 USDC 발행사인 ‘서클 인터넷 그룹’은 올해 가장 성공적인 IPO 중 하나를 마무리하며 기관 투자자들의 높은 관심을 입증했다.

한편 이번 주 초 비트코인은 사상 최고치를 다시 경신하며 암호화폐 관련 주식 전반의 투자 심리를 끌어올렸다.

S&P 글로벌은 디지털 마켓 50 지수가 투자자들에게 전통 금융 시장과 블록체인 기반 자산 간 관계 변화를 측정할 수 있는 “일관된 규칙 기반 도구”를 제공할 것이라고 밝혔다.

이번 지수는 암호화폐와 암호화폐 관련 기업이 이제 글로벌 자본 시장에서 신흥 경제를 대표하게 있음을 시사한다.