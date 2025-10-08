솔라나 전망: 알펜글로우 업그레이드로 1,000달러 시대 앞당길까

솔라나(SOL)는 금리 인하와 달러 약세 속에 강세를 보이고 있으며 알펜글로우 업그레이드를 통해 블록 확정 속도를 150밀리초로 단축할 예정이다.

솔라나 코인(SOL)이 금리 인하 및 미국 달러 약세에 힘입어 이번주에 200달러선을 유지하면서 강세 솔라나 전망에 대한 관심이 증가했다.

솔라나 시세의 연초대비상승률은 16.1%로 시가총액 상위 5위 암호화폐 중 성과가 가장 부진했다. 그동안 이더리움(ETH)과 바이낸스 코인(BNB)은 33.54%, 83.45% 상승하고 신고가를 경신했다.

하지만 곧 흐름이 역전될지도 모른다.

지난 9월 솔라나 검증자들은 알펜글로우(Alpenglow) 업그레이드를 승인했다. 해당 업그레이드는 블록 확정 시간을 12초에서 150 밀리초로 단축하는 중요한 기술적 진전으로 솔라나 체인이 실시간 속도에 가까워질 예정이다.

솔라나 체인은 스테이블코인 및 토큰화 자산(RWA) TVL이 147억 달러로 전 세계에서 세 번째로 높다. 이는 BNB 체인의 두 배 정도 되지만 이더리움의 TVL 1830억 달러에는 뒤쳐진다.

출처: rwa.xyz

월가에서 계속해서 실물자산 토큰화 시장 진출을 확대하고 있어 알펜글로우 업데이트로 솔라나 체인이 기관 암호화폐 채택의 다음 물결의 중심에 설 가능성이 있다.

모멘텀이 축적된다면 솔라나 1,000달러가 생각보다 조기에 가능할지도 모른다.

솔라나 전망: 300달러 돌파 시 큰 상승 여력 존재

솔라나 시세는 지난 하락장에서 200달러 심리적 지지선을 굳혔으며 이제 신고가를 향한 도약을 준비 중인 것으로 보인다.

알트코인 시즌이 진행되며 솔라나 코인도 바이낸스 코인, 이더리움의 성과를 곧 따라잡기 시작할 수 있다.

출처: 트레이딩뷰

앞으로 솔라나 코인이 300달러를 넘는다면 다음 상승 랠리를 촉발하며 1,000달러를 향한 긴 여정을 드디어 시작할 수 있다. 다만 RSI와 MACD 모두 약세 크로스오버를 형성하기 직전이어서 그 전에 잠시 후퇴했다가 상승세를 이어갈 가능성이 있다.

BNB, ETH 등이 신고가를 경신하고 솔라나도 곧 따라잡을 것으로 보이면서 저시총 프리세일 시장을 향한 관심도 증가했다. 투자자들은 성장 잠재력 높은 프로젝트에 조기 투자할 기회를 위해 사전 판매 시장을 찾고 있다.

