로빈후드, S&P 500 합류에 주가 랠리 ··· 스트래티지는 제외

로빈후드 주가는 발표 직후 시간외 거래에서 101달러를 돌파해 108달러를 웃돌았다.

5일 가상자산 거래소 ‘로빈후드’의 주가는 S&P 500 지수 편입 발표 후 시간외 거래에서 7% 급등했다.

핵심 포인트: 로빈후드 주가는 S&P 500 지수 22일 편입 예정 발표 후 7% 상승했다.

스트래티지는 시가총액 950억 달러 규모와 비트코인 보유분 700억 달러 상당에도 불구하고 이번 편입 목록에서 제외되었다.

로빈후드는 2분기 매출액 9억 8,900만 달러, 영업 이익 3억 8,600만 달러의 호실적을 기록했다.

로빈후드(HOOD)는 발표 직후 시간외 거래에서 101달러를 돌파해 108달러를 웃돌았다.

그리고 실적 호조와 주식·암호화폐 소매 투자 열풍에 힘입어 연초 대비 150% 이상 급등했다.

로빈후드, 22일 S&P 500 편입 예정

S&P 다우존스 인덱스에 따르면 로빈후드는 22일 애드테크 기업 앱러빈(AppLovin)과 함께 S&P 500 지수에 공식 편입될 예정이다.

반면, 비트코인 투자 기업 스트래티지(옛 마이크로스트레티지)는 시가총액 200억 달러 기준을 충족했음에도 편입 명단에서 제외됐다.

700억 달러 이상의 비트코인을 보유한 스트래티지 주가는 발표 이후 시간외 거래에서 3% 하락했다. 950억 달러에 달하는 기업가치와 비트코인의 대중성을 높인 선구적 행보를 고려하면, 이번 제외는 의외라는 반응을 낳고 있다.

버지니아주 타이슨스 코너에 본사를 둔 스트래티지는 이제 기업들의 암호화폐 비축을 상징하는 존재로 자리잡았다.

이번 S&P 지수 개편은 디지털 자산에 대한 기관 투자자들의 관심이 커지고 정치적 환경이 우호적으로 변하는 흐름 속에서 이뤄졌다.

올해 초 코인베이스가 S&P 지수에 편입되면서 전통 금융 시장에서 암호화폐 네이티브 기업에 대한 인식이 한층 높아졌다.

로빈후드 역시 탄탄한 펀더멘털로 호조를 이어갔다. 2분기 매출은 전년 대비 45% 증가한 9억 8,900만 달러로 월가 예상치를 웃돌았다.

순이익은 3억 8,600만 달러, 주당 순이익은 0.42달러를 기록해 분석가 전망을 크게 상회했다.

암호화폐 거래 부문 매출은 1억 6,000만 달러로 전년 동기 대비 두 배 가까이 늘었지만, 직전 분기 2억 5,200만 달러에는 못 미쳤다.

반면 옵션 거래와 주식 거래 수익은 각각 2억 6,500만 달러와 6,600만 달러를 기록해 옵션이 로빈후드의 최대 수익원으로 자리매김했다.

로빈후드, 네바다·뉴저지 규제 당국 고소

지난달 로빈후드 파생상품(Robinhood Derivatives)은 네바다주와 뉴저지주의 규제 당국을 상대로 법적 대응에 나섰다. 최근 미국 연방법원이 경쟁사 칼시(Kalshi)에 유리한 판결을 내렸음에도 불구하고 두 주의 규제당국이 자사의 스포츠 이벤트 계약 시장 진입을 부당하게 가로막고 있다는 주장이다.

로빈후드는 올해 초 연방 판사가 네바다와 뉴저지 규제 당국이 미국 상품 선물 거래 위원회(CFTC)의 감독을 받는 칼시의 계약 제공을 금지할 수 없다고 판결한 뒤, 해당 지역에서 이벤트 계약 서비스를 시작했다고 밝혔다.

그러나 규제 당국이 이 같은 판결을 무시하고 여전히 집행 조치를 위협하면서 불공정한 경쟁 환경이 조성됐다고 지적했다.

로빈후드는 서면을 통해 “주 규제 당국이 로빈후드에는 제재를 가하면서 칼시에는 같은 조치를 취하지 않는다면, 로빈후드는 스포츠 이벤트 계약 시장에서 불리한 위치에 놓이게 될 것”이라고 밝혔다.

한편 로빈후드는 오픈AI, 스페이스X 등 민간 기업과 연계된 토큰화 주식 상품을 출시한 이후 EU 규제 당국의 견제를 받고 있다.

리투아니아 중앙은행은 지난 6월 30일 출시된 블록체인 기반 ‘주식 토큰’의 합법성과 투자자 보호 공시 여부에 대한 조사를 진행 중이라고 밝혔다.

오픈AI 측은 해당 토큰을 승인한 사실이 전혀 없다며 투자자들에게 주의를 당부했고 자사와의 어떠한 연관성도 공식적으로 부인한 바 있다.